прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 2.05

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Мотеруэлл» и «Торсхавн». Начало встречи — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Мотеруэлл»

Турнирное положение: «Мотеруэлл» выиграл путевку в квалификацию Лиги конференций, поскольку стал четвертым в чемпионате Шотландии прошлого сезона.

Команда на 21 балл отстала от ставшего чемпионом «Селтика», а также на четыре очка опередила «Хиберниан», который занял пятую позицию.

Последние матчи: в предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на своей арене потерпел поражение от бельгийского «Генка» (3:4).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также даже не сумел сыграть вничью, когда теперь чужих стенах проиграл датскому «Орхусу» с результатом 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в шести последних поединках — разного статуса — «Мотеруэлл» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Несмотря на столь плохую форму, именно хозяева остаются фаворитом игры, поскольку превосходят соперника в классе, а также может рассчитывать на поддержку родных трибун.

Таванда Масванхисе — лучший бомбардир команды и чемпионата Шотландии прошлого сезона с 17-ю голами.

«Торсхавн»

Турнирное положение: «Торсхавн» получил возможность сыграть в отборе Лиги конференций благодаря второй позиции в чемпионате Фарер прошлого года.

Команда на девять очков отстала от ставшего чемпионом страны «Клаксвика», а также на четыре балла опередила своего ближайшего преследователя — «Рунавик».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 16-го тура текущего розыгрыша национального первенства клуб на выезде разгромил «Вестур Сорвагур» (4:1) и остается пятым.

Ранее в предыдущем туре чемпионата Фарерских островов коллектив также набрал три очка, с аналогичным результатом 4:1 переиграв «Скоалу».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Торсхавн» проиграл только раз при трех победах.

И пусть такая форма позволяет гостям рассчитывать по крайней мере на мировой исход, соперник класснее их и пользуется перевесом своего поля, так что его шансы на успех выше.

Сторм Петтерсен и Якуп Томсен — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Фарер текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Мотеруэлл» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Торсхавн» выиграл

в трех последних матчах «Торсхавна» забивали больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мотеруэлл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.13. Ничья — в 7.00, выигрыш «Торсхавна» — в 18.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.71.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей хозяев поля.

2.05 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Мотеруэлл» — «Торсхавн» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, поскольку так было в трех из пяти последних матчей обоих соперников.

2.28 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Мотеруэлл» — «Торсхавн» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: обе команды забьют за 2.28