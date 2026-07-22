В ночь с 25 на 26 июля пройдет турнир UFC Abu Dabi. В главном событии вечера в полутяжелом весе встретятся Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов

Бои предварительного карда

1. Абдул Хусейн в легчайшем весе встретится с Коди Гибсоном

2. Нурулло Алиев в легком дивизионе подерется против Майка Дэвиса

3. Брендсон Рибейро в полутяжелом дивизионе сразится с Магомедом Тучаловым

4. Исмаэль Бонфим в легком весе проведет бой с Акселем Соузой

5. Сантьяго Понзиниббио в полусреднем весе сразится с Сэмом Паттерсоном

6. Дастин Джейкоби в полутяжелом дивизионе подерется против Мухаммеда Саида

7. Вальтер Уокер в тяжелом весе разделит октагон с Томасом Петерсоном

Вальтер Уокер globallookpress.com

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Абу-Даби противостояние в полусреднем весе с участием Абукара Вагаева и Сайгида Изагахмаева. Интересен данный поединок не только тем, что в нем дерутся два россиянина.

Это еще и тренерская битва Хамзата Чимаева с Хабибом Нурмагомедовым. Экс-чемпион АСА Вагаев, как раз, представляет команду «Борза», тренируясь вместе с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе.

Абубакар в последнем своем поединке одолел единогласным решением судей Альберта Туменова, отобрав у него титул АСА. До этого он одержал еще 4 победы в пяти боях. В своих поединках Вагаев, прежде всего, рассчитывает на борьбу, что в общем-то и неудивительно.

И на этот раз ему придется встретиться со своим стилистическим клоном. Сайгид, будучи выходцем из команды Хабиба, также предпочитает бороться, нежели вести размены в стойке. Однако дебют Изагахмаева в UFC получился неудачным.

До поединка с Николасом Далби дагестанец шел на серии из пяти побед. В той встрече Сайгид устал уже после первого раунда, вчистую проиграв 2 оставшихся отрезка. Проблемы с кардио, безусловно, сыграют свою роль, потому как Абубакар всегда прекрасно готов физически.

Жаилтон Алмейда против Ризвана Куниева globallookpress.com

Следующими в октагон в рамках тяжелого дивизиона выйдут Ризван Куниев и Тайррел Форчун. Накануне очного противостояния бойцы занимают восьмую и десятую строчки в рейтинге, хотя на двоих в лиге провели только 3 поединка.

Ризван дебютировал в UFC со спорного поражения раздельным решением от Кертиса Блэйдса. Но уже в следующем поединке показал свой класс, одолев Жаилтона Алмейду по очкам и не дав ему ничего сделать в борьбе.

Форчун ворвался в топ-10 уже после первого боя в лиге. Американец, будучи базовым борцом, все 3 раунда валял по канвасу Марчина Тыбуру, в итоге победив его единогласным решением. Всего на отрезке в 7 боев у Тайрелла лишь одно поражение.

И в данной битве у Ризвана есть все шансы на успех. Форчун борется куда хуже того же Алмейды, который ни разу не смог перевести россиянина. Для Куниева лучший расклад таков: переждать натиск в начале, подождать пока оппонент выдохнется и добить его в стойке после экватора.

Магомед Зайнуков vs Лукас Калдас | Полный бой

Далее состоится дебют в промоушене еще одного бойца из команды Хабиба Нурмагомедова. Магомед Зайнуков дебютирует в рамках легкого веса против Дамиана Жепецки. Соперник довольно посредственный и вполне проходной.

Поляк ранее набил серию побед в локальных европейских лигах, после чего его подписали в UFC. Правда, уровень оппозиции у него был довольно посредственный, а база не настолько мощная, чтобы на равных тягаться с представителями команды Нурмагомедова.

Зайнуков в своей карьере выиграл все 8 боев в ММА. Последние 3 были добыты решением, а стиль бойца немного напоминает Ислама Махачева. Магомед на старте встречи работает в стойке, отвлекая внимание соперника, а потом неожиданно проходит в ноги и сминает его на настиле. Та же учесть ждет и Жепецки.

Ислам Дулатов против Веллитона Турмана globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в полусреднем весе. Этнический россиянин Ислам Дулатов, ныне представляющий Германию, встретится против Веллитона Турмана.

Дела бразильца в промоушене очень плохи. Турман проиграл 4 из шести предыдущих поединков, идет на серии из трех поражений, находясь на грани вылета, так еще и не дрался почти 3 года. Фаворит здесь очевиден. Да, Ислам сам не выступал год. Однако он на хорошем ходу.

За карьеру Дулатов выиграл 12 раз при единственном поражении. А в дебюте в UFC уже в первом раунде снес Адама Фуггита. Вопрос лишь в том, сколько времени протянет Турман: больше или меньше предыдущего соперника.

Непростая ночь для Гуськова и Темирова

Стив Эрцег (справа) globallookpress.com

В со-главном событии турнира в наилегчайшем весе встретятся десятый номер рейтинга Стив Эрцег и бывший представитель топ-15 Рамазан Темиров. Для спортсмена из Узбекистана это первый поединок после полуторагодовалой дисквалификации из-за положительной пробы на допинг.

В предыдущей встрече Темиров уверенно одолел по очкам Чарльза Джонсона. Чуть ранее в первом раунде нокаутировал Сиджея Вергару. И пока Рамазан простаивал, его очередной оппонент активно выступал все 18 месяцев.

Правда нельзя сказать, что удачно. К этой встрече Эрцег подошел после двух побед по очкам над Тимом Эллиотом и Одэ Осборном. Но вот ранее трижды подряд уступил Пантоже, Кара-Франсу и Морено.

На бумаге Стив вполне проходной противник. Но вопрос в том, в каких кондициях сейчас Рамазан. Зачастую актуальность выступлений перебивает любой талант, так что легкой прогулки у Темирова точно не будет.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

В главном событии вечера в полутяжелом весе встретятся Магомед Анкалаев и Богдан Гуськов. Бойцы занимают первую и десятую строчки в рейтинге. Изначально Анкалаев должен был драться с Халилом Раунтри, однако американец снялся с турнира из-за травмы.

На замену ему на двухнедельном уведомлении из всего топ-15 согласился выйти только Гуськов. Для Богдана такой вызов — большой риск. Ранее он завершил бой вничью с Яном Блаховичем и до этого победил трижды кряду.

Но Анкалаев — атлет совершенно другого калибра. У Магомеда практически нет слабых мест. До недавнего времени экс-чемпион шел на серии из 11-ти поединков без поражений. И только Алекс Перейра осенью прошлого года сумел прервать гегемонию дагестанца в тяжелом дивизионе со второй попытки.

Определенные шансы на успех у Гуськова есть. Он мощно бьет, быстр, обладает неплохим арсеналом. Но затягивать бой не стоит. Чем дальше, тем лучше для Анкалаева, привыкшего монотонно но верно, избивать своих противников.