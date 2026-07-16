Англия была в нескольких минутах от первого финала чемпионата мира с 1966 года. Она выдержала вязкий первый тайм, забила после перерыва, выдерживала давление Аргентины и уже будто видела себя в Нью-Джерси. Но действующие чемпионы мира снова включились в нужный момент и идеально воспользовались решением Томаса Тухеля сесть глубоко в оборону. Энцо Фернандес сравнял на 85-й минуте, Лаутаро Мартинес забил победный в добавленное время, а Лионель Месси сделал голевые передачи в обоих случаях. Аргентина сыграет с Испанией в финале ЧМ, Англия — с Францией в матче за третье место.

Этот матч с самого начала по статусу был даже больше, чем полуфинал главного турнира Земли. Англия и Аргентина не играли друг с другом 21 год, но их общая история всё равно стояла рядом с каждым единоборством. 1986-й, Марадона, «рука Бога», гол века. 1998-й, Бекхэм, красная, пенальти. 2002-й, английский ответ. Теперь Атланта, шаг до финала и Месси, который впервые встретился с Англией на чемпионате мира. И это ещё не говоря об истории Фолклендских островов — о ней аргентинцы, кстати, вспомнили после матча.

Игроки сборной Аргентины с заявлением о принадлежности Фолклендских островов globallookpress.com

Первые полчаса больше напоминали скорее битву характеров, чем футбол. 12 фолов и ни одного удара за стартовые 30 минут — рекордный уровень жёсткости для матча ЧМ по данным Opta. Энцо Фернандес врезал Эллиоту Андерсону локтем по затылку, Леандро Паредес толкал Джуда Беллингема, Андерсон отвечал уже фолом на Месси, Лисандро Мартинес фолом срывал рывок Моргана Роджерса. Как будто в один момент кто-то должен был сорваться, но этого не произошло.

Андерсон фолит на Месси globallookpress.com

Англия хотя и закипала на старте, а всё равно провела его лучше, чем можно было ожидать. Она не дала Аргентине разогнаться, не пустила Месси в любимую зону перед штрафной и постепенно стала выглядеть чуть увереннее. В первом тайме моментов почти не было, зато после перерыва игра наконец открылась. На 55-й минуте всё началось с Гарри Кейна, который опустился ниже и помог Англии выйти из-под давления. Мяч дошёл до Деклана Райса, тот быстро перевёл на Моргана Роджерса, а Роджерс подал на дальнюю штангу. Энтони Гордон выиграл позицию у Науэля Молины и аккуратно переправил мяч в ворота, рассчитав отскок. Первый гол Гордона на чемпионатах мира — на полчаса именно он приближал Англию к вечной мечте.

Гол Гордона globallookpress.com

Аргентина сразу могла ответить. Энцо Фернандес нашёл Джулиано Симеоне, тот убегал один на один, но Джед Спенс вернулся из ниоткуда и в идеальном подкате сзади снял мяч с ноги Симеоне. Это был, возможно, лучший отбор турнира, хотя после матча едва ли кто-то будет вспоминать героизм Спенса. Потом Пикфорд спас после удара Макаллистера, а Англия отбивалась всё глубже. В этот момент Томас Тухель принял роковое решение, которое стоило сборной Англии места в финале чемпионата мира.

Подкат Спенса globallookpress.com

Тухель слишком рано решил закрыться

После второй паузы для воды Англия окончательно перешла в оборонительный режим. Тухель выпустил Эзри Консу вместо Гордона, команда перешла на пять защитников и всё меньше думала о том, как выйти в атаку. Такой план уже сработал против Мексики, когда Англия выстояла под навесами на «Ацтеке». Но Аргентина — совсем не Мексика, да и Месси явно не тот игрок, которому можно полчаса позволять свободно дирижировать у штрафной.

Сначала даже казалось, что Англия выдержит. Спенс всё ещё был невероятен, Пикфорд тащил, Беллингем бился, а защитники закрывали небо над штрафной. Но чем глубже Англия садилась, тем больше матч становился аргентинским. Месси стал получать мяч ближе к зоне, где не нужно много бегать, при этом одним касанием можно перевернуть ход атаки. Вокруг Лео ожили партнёры, они тоже осознали, насколько просто стало проводить атаку за атакой. Макаллистер попал в штангу, Энцо Фернандес проверил Пикфорда дальним ударом под перекладину, а давление не прекращалось более, чем на 30 секунд.

Сейв Пикфорда globallookpress.com

Именно поэтому после матча главные вопросы гарантированно будут не к игрокам, а к тренеру. Англия была впереди, выглядела вполне собранной и сама отдала инициативу. При этом не было никаких «триггеров» для столь радикального изменения: ни привозов, ни красных карточек, ни даже травм. Сборная Англии просто перестала играть в футбол, который привёл её к преимуществу, и начала ждать финального свистка уж слишком рано.

Томас Тухель после матча globallookpress.com

Месси пишет концовку

Лионель Месси долго не был главным игроком матча, его нещадно били по ногам и почти ни разу не оставили 1-в-1 с защитником. Был эпизод за семь минут до конца, когда Лео побежал назад за мячом вместе с Нико О’Райли (парень на 18 лет младше), и после этого рывка выглядел очень уставшим. Казалось, второй поход Месси за Кубком мира вот-вот закончится без очередного подвига. Весь мир знает, что Лео не обязательно доминировать весь матч, чтобы решить его судьбу — а англичане теперь запомнят это на всю жизнь.

На 85-й минуте Аргентина разыграла короткий угловой, Месси стянул на себя внимание, нашёл Энцо Фернандеса, и тот из-за штрафной мощно пробил без шансов для Пикфорда, 1:1. Англия с шестью защитниками на поле вдруг оказалась в матче, где вроде бы снова нужно атаковать, а сделать это было некому. Беллингем попробовал в одиночку протащить мяч слева, но даже блестящей формы Джуда на этом ЧМ не хватит для такого подвига.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Через шесть минут и 24 секунды после первого гола пришёл и второй. Месси получил мяч справа, убрал к лицевой линии и навесил на дальнюю штангу. Не с левой ноги, не фирменным закрученным пасом, а правой — точно в голову Лаутаро Мартинеса. Тот оторвался от защитников (Джон Стоунз явно потерялся) и головой отправил Аргентину в финал. Месси не забил, но сделал оба гола, а теперь у Лео 12 голевых передач на чемпионате мира — абсолютный рекорд.

Гол Лаутаро Мартинеса globallookpress.com

Вечная английская боль

Для Англии это поражение может оказаться даже болезненнее прошлых полуфиналов. В 1990 году команда уступила Германии по пенальти, но была скорее андердогом. В 2018-м она вела против Хорватии, но тот турнир сам по себе уже казался прыжком выше ожиданий. В Америке всё было иначе, и Англия по-настоящему была в десяти минутах от финала. То есть речь не о далёкой мечте, невезении или удивительных хорватах — англичане очень обидно сами упустили шанс.

И именно поэтому концовку британские медиа будут пережёвывать очень долго. Почему команда так глубоко села? Почему после гола Гордона перестала угрожать воротам? Почему Месси получил возможность регулярно поднимать голову с мячом у штрафной? Почему замены не добавили контроля, а сделали команду ещё более напуганной?

Джуд Беллингем после матча globallookpress.com

Отдельных виновников вроде Стоунза или Кейна найти проще всего, но главным, кажется, было тренерское решение сохранить преимущество вместо того, чтобы продолжать его защищать с мячом. Англия пыталась удержаться за финал обеими руками — и он выскользнул. Теперь впереди матч за третье место против Франции. Формально это всё ещё игра за медали, фактически — утешение после одного из самых жестоких поражений в современной английской истории.

Аргентина — Испания: битва разных миров в финале

С точки зрения контраста финал получился идеальным. Испания — команда контроля, структуры и самой убедительной игры на турнире. Она обезоружила Францию, не дала Мбаппе и всей остальной ничего создать и впервые с 2010 года вернулась в финал ЧМ. Аргентина — команда эмоций, поздних спасений и Месси, который не обязан быть самым быстрым или самым свежим, чтобы всё равно решить матч. Она играет не так чисто, как Испания и не так стабильно, часто слишком много позволяет соперникам. А всё-таки в нужный момент в команде Скалони просыпается странная чемпионская способность воскресать, когда уже вроде бы обречён.

Лионель Месси globallookpress.com

Финал на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси 19 июля будет обрамлён максимально пафосным шоу как до матча, так и в его перерыве. В каком-то смысле прошлое и нынешнее «Барселоны» столкнутся в главном спортивном событии планеты. А на день раньше Англия в отчаянии отправится в Майами на матч за третье место против Франции — игру, в которой никто из участников не хотел принимать участие. За каких-то шесть минут Лео Месси разбил сердце всей Англии, усугубив историю неудач британцев на ЧМ. А у самого капитана Аргентины отличный шанс взять второй Кубок мира подряд и окончательно закрыть любой спор о футбольном величии.