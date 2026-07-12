LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях Уимблдона.

Синнер защитил титул

Нет ничего более сложного, чем рассказывать об очередной победе Янника Синнера.

Потому что рассказывать просто не о чем. Приехал, увидел, победил — и всё.

После внезапного сбоя на Ролан Гаррос, спровоцированного непростыми погодными условиями в столице Франции, Синнер буднично защитил титул на Уимблдоне.

Ладно, чуть-чуть понервничать все же пришлось, причем в самом начале. В первом круге Янник ушел с 1-2 по сетам в матче против Миомира Кецмановича.

Но после победы над сербом Синнер врубил режим «робота» и не выключал его вплоть до финала, в котором его соперником стал Саша Зверев.

Янник Синнер globallookpress.com

При этом на фоне их предыдущих встреч решающий матч на британском мэйджоре в каком-то смысле превзошел все ожидания. Кто знает, чем бы завершилась эта история, если бы Зверев повел 2-0 по сетам.

Немец снова проиграл итальянцу (10-й раз подряд), но этот финал он действительно провел достойно.

Кроме того, в четвертьфинале Саша разгромил Тейлора Фрица, которому перед этим проиграл семь матчей подряд.

Победа на «Шлеме» в Париже вывела Зверева на новый эмоциональный уровень. Но этого пока совсем недостаточно, чтобы конкурировать с лучшим теннисистом мира.

Александр Зверев globallookpress.com

Синнер вообще не ошибается — и это главная проблема для его конкурентов.

«Я знаю, что ты стремишься стать первой ракеткой мира. Ты очень-очень близок. Мне нужно быть осторожным», — сказал Янник, обращаясь к Звереву на церемонии награждения.

По итогам Уимблдона Зверев поднялся на вторую строчку, но о первой наверное пока рано думать. Отставание от Синнера составляет почти пять тысяч очков. В этом году уже можно забыть о борьбе за статус первой ракетки мира.

Чешский финал

Третий раз за последние четыре года чемпионкой женского Уимблдона стала теннисистка из Чехии.

После Маркеты Вондроушовой и Барборы Крейчиковой главный травяной турнир выиграла Линда Носкова.

Кроме того, еще раньше здесь побеждали легендарная Мартина Навратилова и Яна Новотна.

Но на этот раз чешский след оказался еще более внушительным: в финале Носковой противостояла Каролина Мухова.

«Такие результаты на Уимблдоне для Чехии уже стали традицией. У нас у всех схожая теннисная школа, хотя стиль игры у каждой свой. Мы креативные игроки, а трава позволяет использовать самые разные элементы: игру с лета, резаные удары, агрессивный теннис. Думаю, именно поэтому чешские теннисисты так успешно выступают на Уимблдоне», — рассуждала Линда перед финалом.

Линда Носкова globallookpress.com

На самом деле ее выступление нельзя назвать сенсацией. В прошлом году Носкова выиграла восемь из 11-ти матчей на траве, а в этом сезоне незадолго до Уимблдона стала чемпионкой престижного турнира в Берлине.

На мэйджоре переломным моментом для Носковой стал нервный матч третьего круга против Сораны Кырсти, в котором она отыграла матчбол. После этого 21-летняя чешка одержала уверенные победы над Мэдисон Киз, Элизой Мертенс и Мартой Костюк, которая дошла до полуфинала на втором подряде турнире «Большого шлема» и теперь находится в шаге от дебюта в топ-10.

У Муховой нервных эпизодов было значительно больше, чем у соотечественницы. На второй неделе турнира она обыграла трех чемпионок турниров «Большого шлема» — Крейчикову, Наоми Осаку и Кори Гауфф. Особенно изнурительным получился матч 1/2 финала против американки, которая не реализовала матчбол на решающем тай-брейке.

В отличие от прошлогоднего турнира, в финале которого Ига Свентек разгромила Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0, в этот раз решающий матч соответствовал всем канонам жанра.

Линда Носкова и Каролина Мухова globallookpress.com

Мухова спасла пять матчболов, прежде чем перевела игру в третий сет. «Этот турнир очень много для меня значит, и я сказала себе, что не хочу проигрывать 2:6, 2:6. Я решила сделать все возможное, чтобы взять ее подачу, удержать свою и продолжать верить, что могу перевернуть матч», — сказала 29-летняя чешка после поражения в финале.

И здесь надо отдать должное Носковой, которая не сломалась психологически после эмоционально непростой концовки второго сета. Решающую партию она провела просто идеально.

Ну а Муховой, похоже, просто не хватило «топлива» на решающий рывок. «Думаю, после полуфинала с Коко было очень тяжело. Физически я это ощущала. После той встречи я была немного более уставшей».

Вопреки прогнозам, женский сезон не перестает радовать разнообразием сюжетов и непредсказуемостью. Носкова вслед за Миррой Андреевой, которая победила на Ролан Гаррос, выиграла свой первый турнир «Большого шлема». Глядя на внушительный спад Арины Соболенко, Иги Свентек и Елены Рыбакиной, логично предположить, что на US Open тоже будут сюрпризы.

Джокович снова не смог

Новак Джокович снова не выиграл турнир «Большого шлема». Более того, легендарный серб не побеждает на этом уровне с 2023 года, когда он стал чемпионом Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, а также дошел до финала на Уимблдоне.

Многие уверены, что Джокович продолжает оставаться в туре только ради 25-го титула на «Большом шлеме». И этот Уимблдон по многим причинам мог стать для него моментом истины. Во-первых, Новак не скрывает, что в плане выносливости здесь намного проще, чем на мельбурнском харде или на парижском грунте. К тому же, в этом году турнир пропускал Карлос Алькарас. Испанец решил продлить процесс восстановления после неприятной травмы запястья. Главным препятствием на пути к долгожданной победе оставался Янник Синнер.

Новак Джокович globallookpress.com

Джокович здорово начал турнир, легко прошел первые четыре раунда, после чего обыграл в 1/4 финала Феликса Оже-Альяссима. К слову, матч против канадца, продолжавшийся 5 часов 15 минут, стал самым длинным четвертьфиналом в истории Уимблдона.

Где-то глубоко в душе Новак наверняка верил, что ему не придется играть против Синнера. Но, в отличие от Ролан Гаррос, к британскому мэйджору итальянец подготовился как следует.

Хотя до встречи с Джокович в полуфинале его теннис сложно было назвать выдающимся, Синнер в целом спокойно прошел предыдущие раунды. Исключением стал разве что матч первого круга против Миомира Кецманович, в котором прошлогодний чемпион Уимблдона заметно нервничал.

К сожалению для Джоковича, ему пришлось противостоять лучшей версии Синнера. Ожидания обернулись разочарованием — итальянец просто не заметил семикратного чемпиона Уимблдона. «Это был старый добрый разгром. Я мало что мог сделать», — констатировал Новак после матча.

Я на полшага опаздывал при каждом ударе. Все очень просто – он был на другом уровне. Я был недостаточно резким, недостаточно быстро реагировал, не сохранял нужный баланс, чтобы ему противостоять. Вот и все. На корте мало что мог сделать. Новак Джокович Семикратный чемпион Уимблдона

Джокович проиграл пять из последних шести полуфиналов на турнирах «Большого шлема». В трех случаях его останавливал Синнер — единственный теннисист с положительным балансом против Новака в 10 и более личных встречах.

В общем, Джокович выиграет еще один «Шлем» только в том случае, если на его пути не будет ни Синнера, ни Алькараса.

После очередной неудачи Джоковича снова забросали вопросами о будущем. Кажется, он пока не собирается завершать карьеру, но при этом уже в открытую заявляет, что его достали разговоры о 25-м «Шлеме»: «Победа на еще одном турнире "Большого шлема" — это не главная цель. Важно понимать, что на меня оказывают давление люди из моего окружения, а также журналисты. Понимаю, что они хотят, чтобы я выиграл 25-й "Шлем". Я тоже этого хочу, но это не главная цель. Это начинает немного раздражать».

А еще Новак сообщил, что планирует сыграть на Уимблдоне и в следующем году: «Я бы хотел. Хотя бы еще один раз. Посмотрим». Любой турнир с участием Джоковича всегда лучше, чем без него.

Сказка Фери

На втором турнире «Большого шлема» подряд одним из главных сюжетов стал прорыв человека, на которого до сих пор никто не обращал внимания.

На Ролан Гаррос всех поразила добравшаяся до финала полька Майя Хвалиньская, а на Уимблдоне главным возмутителем спокойствия стал Артур Фери.

До британского мэйджора у него было лишь шесть побед в матчах на уровне основного тура. Очень скромный показатель для игрока, которому по ходу турнира исполнилось 24 года.

Артур Фери globallookpress.com

В отличие от Хвалиньской, Фери не добрался до решающего матча, проиграв в 1/2 финала Саше Звереву. Но его выступление все равно стало откровением.

В третьем раунде британец совершил удивительный камбэк в матче против Зизу Бергса. Бельгиец вел со счетом 4:1 сначала в четвертом сете, а потом и в пятом, но в итоге умудрился растерять столь внушительное преимущество.

Победа над Григором Димитровым тоже получилась драматичной: Фери обыграл экс-третью ракетку мира на тай-брейке пятого сета.

Но больше всего поразила победа Фери над Флавио Коболли. Финалист Ролан Гаррос-2026 буквально капитулировал, отдав третий сет со счетом 0:6.

Фери стал всего лишь вторым обладателем wild card в истории, который вышел в полуфинал Уимблдона. Первым был Горан Иванишевич, выигравший турнир в 2001 году.

Однако был тот, для кого игра и результаты Фери не стали сюрпризом.

В 2024-м мы практически всю неделю тренировались вместе. Я тогда играл очень хорошо — уже на следующей неделе дошел до финала итогового турнира в Турине. Но Артур обыгрывал меня практически каждый день. Я тогда подумал: «Этот парень действительно очень хорош». Поэтому меня совсем не удивляет его прорыв на Уимблдоне. Тейлор Фриц 10-я ракетка мира

Эта история могла получиться еще эффектнее, если бы Фери прорвался в финал.

«Я сказал королеве Великобритании, что в воскресенье у меня день рождения и что было бы здорово сыграть в этот день финал Уимблдона», — заявил британец после победы над Коболли.

Зверев был против такого такого сюжета, уверенно обыграв главную сенсацию турнира. Впрочем, Фери все равно не выглядел чересчур расстроенным, потому что совсем недавно не мог даже мечтать о чем-то подобном.

Это определенно многое изменит. Я смогу играть на турнирах ATP как минимум весь следующий год, надеюсь, и дольше. Будет интересно посмотреть, как я справлюсь с этими изменениями — с ожиданиями от самого себя, от болельщиков, от всех вокруг. Это будет трудное испытание. Артур Фери Полуфиналист Уимблдона-2026

Действительно, будет любопытно понаблюдать, сможет ли Фери закрепиться на новом уровне. Пока есть серьезные опасения, что на других покрытиях он все же не так опасен, как на траве.

Россиянка выиграла юниорский Уимблдон

Для российского тенниса главным событием стала победа Анны Пушкаревой на юниорском Уимблдоне.

«Если бы две или три недели назад мне сказали, что выиграю "Уимблдон", я бы ответила: "Вы шутите? Это очень неудачная шутка". Я проиграла в первом круге в Рохэмптоне и думала, что проиграю и свой первый матч здесь», — призналась 17-летняя теннисистка после финала.

В решающем матче Пушкарева одержала победу над китаянкой Синьжань Сунь (5:7, 6:3, 6:4).

Анна Пушкарева globallookpress.com

Интересно, что Анна и ее соперница провели самый длительный юниорский финал в истории Уимблдона. Их матч продолжался 2 часа 24 минуты.

«Знаю, что она тренируется в Москве. Искренне рад за девочку. Она большая молодец. Знаю, что ее преследовали травмы, прошлый год мучилась. Восстановилась вот и добилась блестящего результата», — сказал экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, комментируя успех Пушкаревой.

Пушкарева — первая за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона из России. В 2016-м турнир выиграла Анастасия Потапова, которая с недавних пор представляет на корте Австрию. Кроме того, здесь также побеждали Вера Душевина (2002) и Софья Жук (2015).

«Я все еще не осознаю, что стала чемпионкой Уимблдона. Такое чувство, будто просто выиграла очередной матч. Меня переполняют эмоции, даже трудно их описать. Это звучит безумно», — сказала россиянка сразу после победы над Сунь.

На взрослом уровне лучшим результатом Пушкаревой пока остается выход в финал турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе в ноябре прошлого года. Ранее в этом году она дебютировала в первой тысяче рейтинга WTA.