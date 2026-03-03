В 39 лет Усику решили резко понизить уровень оппозиции. 23 мая лучший боксер планеты в тяжелом весе встретится против чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена

Кого позвали в соперники чемпиону?

Александр Усик за последние несколько лет деклассировал всю элиту тяжелого веса. Побил дважды Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Список впечатляет, и, казалось бы, после такого триумфа украинцу нужен достойный вызов.

Болельщики ждали боя с обязательным претендентом Агитом Кабайелом. Кто-то надеялся на возвращение Фьюри, который уже наверняка придумал новую историю для трилогии. Даже кандидатуры Деонтея Уайлдера, Джо Джойса или Фрэнка Санчеса смотрелись бы логичнее, чем то, что получилось в итоге.

Но вместо этого Усик отправится в Египет. 23 мая на фоне пирамид в Гизе он выйдет на ринг против человека, который никогда не боксировал профессионально. Рико Верхувен — это громкое имя в мире кикбоксинга, бесспорно. Там он легенда, 12 лет без поражений, король тяжелого веса в GLORY.

Тайсон Фьюри против Александра Усика globallookpress.com

Но какое отношение это имеет к боксу? По логике вещей, Усик должен драться с тем, кто заслужил шанс в рейтинговых боях. Но современный бокс живет по другим законам — больших денег и громких вывесок, за которыми часто не стоит ничего другого.

Кабайел может сколько угодно писать в соцсетях «я следующий», но его место занял парень, выступивший в боксе лишь однажды, еще в 2014 году. Организаторы вновь устраивают шоу, а не спорт. В этом вся суть.

Получается, чемпионские пояса постепенно превращаются в реквизит для театрального представления. Усик, конечно, устал от однотипных соперников и хочет чего-то нового. Но новое не всегда хорошо.

Верхувен выйдет за чеком, а не за поясом

Рико Верхувен globallookpress.com

Интриги в бою нет никакой. Можно сколько угодно нахваливать ударную мощь Верхувена и его габариты, но бокс другая вселенная. Рико привык работать в стойке, где можно бить ногами, коленями, где другая дистанция и другие ритмы.

Как только он выйдет на поединок, где разрешены только кулаки и действуют боксерские правила, он потеряет больше половины своих козырей. Усик невероятный технарь, ранее разобравший по частям лучших.

Верхувена, вероятно, он отправит в нокаут даже быстрее, чем Дюбуа. Рико уже 36 лет. Голландец долгое время был королем GLORY, хотел попасть в UFC, но не сумел договориться о контракте из-за финансовых разногласий. А ведь туда сейчас берут многих из других единоборств.

В UFC не позвали, потому как понимают: возраст уже не тот, чтобы учиться чему-то новому, и поэтому платить такому спортсмену солидный гонорар невыгодно. Вот и остался один путь — в бокс, где за имя легенды кикбоксинга готовы выложить хорошие деньги, даже не глядя на отсутствие навыков.

Сам Верхувен говорит правильные вещи про вызовы и про то, что хочет проверить себя. Но на деле все выглядит иначе. Он просто решил заработать перед пенсией. И отказаться от такого предложения было бы глупо с его стороны.

Зрители придут не за спортом, а за зрелищем, и это печально. Вспомним, как Фрэнсис Нганну выходил в ринг против Тайсона Фьюри. Тогда тоже говорили о безнадежности, но камерунец чуть не сотворил сенсацию. Однако Верхувен далеко не Нганну.

Фрэнсис в отличие от экс-чемпиона GLORY невероятный нокаутер, способный выключить свет любому. По сути, в Египте зрителям предлагают купить билет на экскурсию по пирамидам с бонусом в виде боксерского шоу.

Для WBC доллары важнее спорта

Александр Усик globallookpress.com

В этой истории есть и главный антигерой — Всемирный боксерский совет. Та самая организация, которая вечно пытается выделиться на фоне WBO, WBA или IBF. WBC всегда нужно быть в центре внимания, придумывать бриллиантовые пояса, специальные мероприятия и прочие маркетинговые ходы, которые к спорту имеют мало отношения.

Поначалу президент организации Маурисио Сулейман гордо заявил, что титул разыгрываться не будет. Видимо, даже там поняли, что отдавать пояс человеку, который провел один бой в боксе 2014 году, перебор. Но потом посчитали возможные убытки и передумали.

В итоге бой все-таки санкционировали, как добровольную защиту, сославшись на беспрецедентную активность Усика и рекорды Верхувена в кикбоксинге. Двойные стандарты и ничего более. Когда Фьюри дрался с Нганну, пояс не разыгрывался.

Хотя Фрэнсис был чемпионом UFC и представлял куда большую угрозу. Как видим, WBC пытается заработать на всем, что можно продать. И все равно, что в очереди стоит Агит Кабайел, заслуживающий этого шанса куда больше.

Он не продаст столько платных трансляций, ведь его имя не на слуху у широкой публики, клюющей на громкие вывески промоутеров. Такой бой подтверждает деградацию профессионального бокса.

Санкционирующие органы лишь защищают интересы промоутеров и телеканалов и готовы повесить пояс на любого, за кого заплатят. Если так пойдет и дальше, то скоро мы увидим санкционированный бой чемпиона мира с блогером за титул WBC (Джейк Пол очень даже подходящий кандидат).

Вместо того чтобы зачищать дивизион и встречаться с реальными претендентами, Усик ввязался в сомнительную авантюру. Виноват ли он? Отчасти да, потому как согласился. Но главные виновники те, кто сидит в кабинетах WBC и штампует такие решения, глядя не на рейтинги, а на банковские счета.