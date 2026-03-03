Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В 39 лет Усику решили резко понизить уровень оппозиции. 23 мая лучший боксер планеты в тяжелом весе встретится против чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верхувена

Кого позвали в соперники чемпиону?

Александр Усик за последние несколько лет деклассировал всю элиту тяжелого веса.  Побил дважды Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.  Список впечатляет, и, казалось бы, после такого триумфа украинцу нужен достойный вызов.

Болельщики ждали боя с обязательным претендентом Агитом Кабайелом.  Кто-то надеялся на возвращение Фьюри, который уже наверняка придумал новую историю для трилогии.  Даже кандидатуры Деонтея Уайлдера, Джо Джойса или Фрэнка Санчеса смотрелись бы логичнее, чем то, что получилось в итоге.

Но вместо этого Усик отправится в Египет. 23 мая на фоне пирамид в Гизе он выйдет на ринг против человека, который никогда не боксировал профессионально. Рико Верхувен — это громкое имя в мире кикбоксинга, бесспорно.  Там он легенда, 12 лет без поражений, король тяжелого веса в GLORY.

Но какое отношение это имеет к боксу?  По логике вещей, Усик должен драться с тем, кто заслужил шанс в рейтинговых боях.  Но современный бокс живет по другим законам — больших денег и громких вывесок, за которыми часто не стоит ничего другого.

Кабайел может сколько угодно писать в соцсетях «я следующий», но его место занял парень, выступивший в боксе лишь однажды, еще в 2014 году.  Организаторы вновь устраивают шоу, а не спорт.  В этом вся суть.

Получается, чемпионские пояса постепенно превращаются в реквизит для театрального представления.  Усик, конечно, устал от однотипных соперников и хочет чего-то нового.  Но новое не всегда хорошо.

Верхувен выйдет за чеком, а не за поясом

Интриги в бою нет никакой.  Можно сколько угодно нахваливать ударную мощь Верхувена и его габариты, но бокс другая вселенная.  Рико привык работать в стойке, где можно бить ногами, коленями, где другая дистанция и другие ритмы.

Как только он выйдет на поединок, где разрешены только кулаки и действуют боксерские правила, он потеряет больше половины своих козырей.  Усик невероятный технарь, ранее разобравший по частям лучших.

Верхувена, вероятно, он отправит в нокаут даже быстрее, чем Дюбуа.  Рико уже 36 лет.  Голландец долгое время был королем GLORY, хотел попасть в UFC, но не сумел договориться о контракте из-за финансовых разногласий.  А ведь туда сейчас берут многих из других единоборств.

В UFC не позвали, потому как понимают: возраст уже не тот, чтобы учиться чему-то новому, и поэтому платить такому спортсмену солидный гонорар невыгодно.  Вот и остался один путь — в бокс, где за имя легенды кикбоксинга готовы выложить хорошие деньги, даже не глядя на отсутствие навыков.

Сам Верхувен говорит правильные вещи про вызовы и про то, что хочет проверить себя.  Но на деле все выглядит иначе.  Он просто решил заработать перед пенсией.  И отказаться от такого предложения было бы глупо с его стороны.

Зрители придут не за спортом, а за зрелищем, и это печально.  Вспомним, как Фрэнсис Нганну выходил в ринг против Тайсона Фьюри.  Тогда тоже говорили о безнадежности, но камерунец чуть не сотворил сенсацию.  Однако Верхувен далеко не Нганну.

Фрэнсис в отличие от экс-чемпиона GLORY невероятный нокаутер, способный выключить свет любому.  По сути, в Египте зрителям предлагают купить билет на экскурсию по пирамидам с бонусом в виде боксерского шоу.

Для WBC доллары важнее спорта

В этой истории есть и главный антигерой — Всемирный боксерский совет.  Та самая организация, которая вечно пытается выделиться на фоне WBO, WBA или IBF.  WBC всегда нужно быть в центре внимания, придумывать бриллиантовые пояса, специальные мероприятия и прочие маркетинговые ходы, которые к спорту имеют мало отношения.

Поначалу президент организации Маурисио Сулейман гордо заявил, что титул разыгрываться не будет.  Видимо, даже там поняли, что отдавать пояс человеку, который провел один бой в боксе 2014 году, перебор.  Но потом посчитали возможные убытки и передумали.

В итоге бой все-таки санкционировали, как добровольную защиту, сославшись на беспрецедентную активность Усика и рекорды Верхувена в кикбоксинге.  Двойные стандарты и ничего более.  Когда Фьюри дрался с Нганну, пояс не разыгрывался.

Хотя Фрэнсис был чемпионом UFC и представлял куда большую угрозу.  Как видим, WBC пытается заработать на всем, что можно продать.  И все равно, что в очереди стоит Агит Кабайел, заслуживающий этого шанса куда больше.

Он не продаст столько платных трансляций, ведь его имя не на слуху у широкой публики, клюющей на громкие вывески промоутеров.  Такой бой подтверждает деградацию профессионального бокса.

Санкционирующие органы лишь защищают интересы промоутеров и телеканалов и готовы повесить пояс на любого, за кого заплатят.  Если так пойдет и дальше, то скоро мы увидим санкционированный бой чемпиона мира с блогером за титул WBC (Джейк Пол очень даже подходящий кандидат).

Вместо того чтобы зачищать дивизион и встречаться с реальными претендентами, Усик ввязался в сомнительную авантюру.  Виноват ли он?  Отчасти да, потому как согласился.  Но главные виновники те, кто сидит в кабинетах WBC и штампует такие решения, глядя не на рейтинги, а на банковские счета.