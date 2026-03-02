В ночь с 28 февраля на 1 марта состоялся турнир UFC Mexico. В главном событии вечера в наилегчайшем весе Лонэ Кавана одолел единогласным решением судей Брэндона Морено

Результаты боев предварительного карда

1. Райан Гандра в среднем весе победил Хосе Медину нокаутом в первом раунде

2. Айлин Перез в женском легчайшем весе победила Мэйси Чиассон единогласным решением судей

3. Кристиан Куинонез в легчайшем весе победил Криса Моутиньо единогласным решением судей

4. Хавьер Рейес в полулегком весе победил Дугласа Андраде техническим нокаутом в первом раунде

5. Регина Тарин в женском наилегчайшем весе победила Эрнесту Карескайте единогласным решением судей

6. Фрэнсис Маршалл в полулегком весе победил Эрика Сильву удушающим приемом в первом раунде

7. Дамиан Пинас в среднем весе победил Уэса Шультца нокаутом в первом раунде

8. Сантьяго Луна в легчайшем весе победил Анхеля Пачеко единогласным решением судей

9. Эдгар Чайрез в легчайшем весе победил Фелипе Бунеса раздельным решением судей.

Бои основного карда

В наилегчайшем весе столкнулись Иманол Родригес, дебютант организации, и Кевин Борхас, которому победа была нужна, как воздух. Канадец уже в стартовом отрезке едва не отправил соперника в глубокий нокаут, поймав его размашистым ударом.

Родригес чудом выжил после первой бури. Он клинчевал, держался, терпел и ждал своего момента. Борхас явно отдал слишком много сил в попытке финишировать оппонента, и это сыграло с ним злую шутку. Во втором раунде Родригес перестал отступать и уже сам пошел вперед.

Развязка наступила на четвертой минуте. Внезапный апперкот пришелся точно в челюсть Борхаса, и тот рухнул на канвас. Родригес бросился добивать потрясенного визави, после чего рефери остановил поединок.

Для Борхаса это четвертое поражение в пяти последних боях, и теперь его место в ростере под огромным вопросом. Родригес же продолжил свое победное шествие, ярко дебютировав в UFC.

Бобби Грин (слева) globallookpress.com

В легком весе 39-летний Бобби «Кинг» Грин вышел на бой с Даниэлем Зеллхубером. Ситуация классическая: возрастной ветеран против молодого и голодного проспекта, который должен был реабилитироваться за предыдущую неудачу и сделать шаг на пути к топ-15.

Вот только Грин, видимо, забыл ознакомиться с этим сценарием. С первых минут американец принялся методично разбирать Зеллхубера. Он работал сериями, бил по корпусу, не позволял мексиканцу практически ничего.

Зеллхубер сделал ставку на вязкую работу в клинче и одиночные удары с дальней дистанции, но все безуспешно. А во втором раунде Грин и вовсе взвинтил темп, что привело к окончанию поединка.

Мощнейший правый прямой прилетел точно в челюсть мексиканца, и тот не устоял на ногах. Грин нанес еще несколько добивающих ударов, окончательно закрепив свой триумф в данном противостоянии.

Крах Веры и Морено

Марлон Вера против Давида Мартинеса globallookpress.com

Со-главный бой вечера в легчайшем весе выглядел, как последний шанс для Марлона Веры реанимировать свою карьеру. После трех поражений подряд эквадорец откровенно катился вниз, и битва с мексиканцем Дэвидом Мартинесом, проводившим лишь третий поединок в UFC, должна была стать для него спасательным кругом.

При этом парни являлись соседями по рейтингу легчайшего веса, занимая девятую и десятую позиции. Правда, конкурентного противостояния так и не вышло. Мартинес с первых секунд задал высокий темп, за которым Вера не успевал.

В 1-2 раундах мексиканец выглядел на голову сильнее: он перебивал соперника вчистую и не давал «Чито» возможности для его фирменных размашистых ударов. В третьем раунде Марлон наконец-то пошел вперед и даже заставил Мартинеса понервничать в ряде эпизодов.

Концовка осталась за «Чито», но для итоговой победы этого оказалось недостаточно. Судьи отдали бой мексиканцу 29–28 (трижды), и Вера потерпел четвертое поражение кряду. Теперь, вероятно, бывший претендент на титул покинет топ-10.

В главном событии вечера в наилегчайшем весе состоялся бой Брэндона Морено, шестого номера рейтинга, а также экс-чемпиона, против Лонэ Каваны, согласившегося выйти на поединок за три недели до старта ивента вместо травмированного Асу Алмабаева.

По логике вещей, мексиканец должен был деклассировать такого соперника и вернуться в строй. Но вышло ровно наоборот. Кавана с первой секунды показал, что приехал за победой, а не просто отбывать номер.

Он методично обрабатывал ноги Морено лоу-киками, замедляя его. Спустя 5 минут боя, бывший чемпион начал заметно прихрамывать, потерял подвижность и не мог нормально выбрасывать удары. А во втором раунде Кавана и вовсе потряс Морено и отправил его в нокдаун.

Мексиканец проявил характер и даже попытался переломить ход встречи в 3-4 раундах, прижимая соперника к сетке и работая коленями в клинче. Но Кавана хладнокровно выдержал натиск и вновь вернулся к перестрелке в стойке.

В концовке Морено выглядел в отдельных эпизодах чуть лучше, однако начало и середину поединка он провалил. Судьи справедливо отдали победу британцу со счетом 49–46 и 48–47 (дважды).