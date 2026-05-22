Новая бойцовская лига MPV во главе с Джейком Полом и Netflix навела немало шума в минувшие выходные. Но насколько данный проект конкурентоспособен и может ли он навязать борьбу за трон ММА-индустрии UFC?

Как Netflix стал конкурентом UFC?

Сравнивать MVP с Bellator или Strikeforce — все равно что выбирать между трамваем и космическим кораблем. Джейк Пол не строит очередную лигу ММА. Он открывает нечто более масштабное. Реальная битва развернется между Netflix и Paramount+, которые сотрудничают и продвигают промоушены. А у гигантов совсем другие правила игры.

Netflix насчитывает 325 миллионов подписчиков по всему миру. У Paramount+ лишь 79 миллионов. Разница в четыре раза. Но главное даже не это.Netflix не нужно окупать каждый турнир мгновенно. Им нужна вовлеченность. Живой спорт сегодня — золотая жила стриминга, потому что его смотрят в прямом эфире, а не фоном.

Paramount+ заплатил UFC 7,7 миллиарда долларов в начале года. Это был рискованный шаг. Далее Netflix забрал под свое крыло лигу WWE и запустил MVP в то время, как Paramount+ засиделся с долгами после слияния со SkyDance. Финансовые возможности несопоставимы. UFC впервые в истории противостоит не промоушену, а бездонному кошельку.

При этом Netflix не назвал, сколько новых подписок принес турнир MVP. А это очень важная деталь. Если бы цифры были громкими — ими бы светили бы на каждом углу. Молчание говорит о том, что массового притока не случилось. Но сам прецедент уже пугает руководство UFC.

О джокерах в рукаве Джейка Пола

Главный козырь Пола — не звездный кард, а контракты на 1-2 боя. Вышел, получил чек, иди куда хочешь. Для бойцов, привыкших к 15 тысячам за поединок в UFC, это звучит, как работа мечты.

Фрэнсис Нганну своим примером показал всему миру: можно уйти из UFC и стать в десятки раз богаче. И за ним уже выстроилась очередь из тех, кому Дана Уайт когда-то недоплатил. Джейк Пол публично стыдит босса UFC в каждом интервью.

«Я плачу твоим бывшим бойцам за один поединок больше, чем ты за всю карьеру», — его коронная фраза. Минимальный гонорар на минувшем турнире MVP составлял 40 тысяч долларов. В UFC новички получают 10-12 за выход и столько же за победу.

Разница колоссальная. Теперь проспекты и середняки будут торговаться. Агенты уже начеку. Если MVP запустит рейтинги и дивизионы, отток может стать лавинообразным. UFC придется поднимать зарплаты. А Дана Уайт этого не любит.

Рекордные цифры MPV и их влияние

Турнир MVP MMA 1 собрал 17 миллионов зрителей по всему миру в бою Роузи и Карано. В США пик достиг 11,6 миллионов. Для сравнения: UFC 324 на Paramount+ посмотрели в среднем 5 миллионов. Формально Пол разгромил UFC в три раза. Но не будем списывать со счетов Дану Уайта.

Во-первых, у Netflix база подписчиков в четыре раза больше. 17 миллионов при 325 миллионах — это всего 5% аудитории. Во-вторых, люди заходили посмотреть на Ронду Роузи из ностальгии, а не потому, что они хардкорные фанаты ММА. Многие просто включили трансляцию фоном после сериала.

Билеты на арену, кстати, продавались плохо. Пустые места на трибунах были видны невооруженным глазом. Это важный показатель реального интереса, а не виртуальных кликов. Люди готовы нажать кнопку на диване, но ехать на арену и платить деньги — совсем другая история.

Тем не менее, сигнал тревожный. Типичный зритель переключился. Он хочет громкие имена, даже если они из прошлого. UFC привык в последнее время показывать фанатам турниры серии Fight Night с неизвестными проспектами. Теперь есть альтернатива. И она уже набрала 11,6 миллионов зрителей в США.

Спорт против шоу, ветераны вне конкуренции

Первый турнир MVP показал болезнь, которая устранила многие промоушены до него. Основной кард суммарно длился 22 минуты. При этом эфир растянули на два с лишним часа. Вода, разговоры экспертов, Ариэль Хельвани в роли ведущего — зрители на арене просто сидели и скучали.

Бои оказались неконкурентными. Роузи деклассировала Карано за 17 секунд. Нганну влегкую разобрал Линса, который даже не близок к его уровню. Джуниора Дос Сантоса отдали на растерзание Робелису Деспанье. Это не спорт. Это шоу ветеранов.

Для чистого зрелища есть WWE, там хотя бы не врут про соревновательность. Если MVP останется «промоушеном ностальгии», то повторит судьбу многих предшественников. Яркий дебют, второй турнир поскромнее, а на третьем уже пустые залы и банкротство.

Зритель не будет каждый месяц платить за бои 50-летних легенд, которые не могут пройти два раунда. Но есть и лучик света. Первоначально в расписании карда засветился Мухаммад Мокаев, позже снявшийся с турнира, и сестра Алекса Перейры.

У MVP есть шанс построить реальные дивизионы. У них под рукой Нганну, который все еще в топе тяжей. Если Пол перестанет хайповать и начнет системно подписывать молодых талантов, то ситуация изменится.

Легкой прогулки у UFC больше не будет

UFC точно останется на вершине. Здесь лучшие бойцы, значимые титулы, система рейтингов, наследие. Тысячи проспектов мечтают подписать контракт с лигой Даны Уайта. Ни один нормальный боец не променяет пояс UFC на MVP.

Но монополии на внимание больше нет. На поле вышел игрок с бездонным кошельком Netflix. И главное оружие MVP даже не деньги, а кнопка «Отменить подписку». Если зрителю станет скучно на Paramount+, он перейдет на Netflix за два клика.

И вернуть его будет сложно. Чего добился Джейк Пол на самом деле? Он показал, что можно собрать 17 миллионов без PPV и создал рычаг давления для бойцов. Теперь любой агент может сказать Дане Уайту: «Пол предложил в два раза больше».

И главное, он заставил UFC нервничать. Лучшее, что может случиться с ММА, это здоровая конкуренция. MVP не прервет гегемонию UFC. Но он заставит лучшую лигу мира действовать: повышать гонорары и чаще слушать фанатов.

И от этого выиграют абсолютно все. Турниры будут ярче, конкуренция еще жестче, фанатов на трибунах и подписчиков на Paramount+. Таков эффект появления на рынке от MVP.