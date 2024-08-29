Десять причудливых фактов об НХЛ, которые беспокоят сильнее, чем должны

Зачастую НХЛ в широком кругу ассоциируется с легендарными игроками, рекордами и победами. Однако, копнув чуть глубже, можно заметить, что продолжительная история лиги насчитывает немало эпизодов, напоминающих спортивно-комедийный ситком.

Я знаю об НХЛ немало, начинает свой материал автор The Athletic Шон Макинду. И это вовсе не хвастовство, потому что большая часть этих познаний абсолютно бесполезна и занимает в моей голове место, которое, наверное, стоило бы использовать для того, чтобы не забывать о дне рождения моей жены.

Но еще большая проблема заключается в том, что многое в этих фактах меня бесит. Эта лига, честное слово...

Итак, сегодня, под конец лета, когда не происходит ничего особенного, я поделюсь с вами некоторыми из этих фактов. Многие из вас, старожил НХЛ, уже наверняка знают часть из них. Уверен, что за эти годы я хотя бы пару раз вскользь их упоминал. Я делаю это отчасти потому, что считаю это интересным, но главным образом потому, что надеюсь, что некоторые из этих фактов вас также раздражают, и из-за этого я не буду чувствовать себя одиноким чудаком.

Однажды резервного вратаря обменяли четыре раза в одно межсезонье, дважды на одного и того же игрока и один раз на Величайшего

Межсезонье 2024 года стало летом сделок по вратарям, в которых фигурировали такие имена, как Якоб Маркстрем, Линус Улльмарк и Дарси Кемпер. Но это ничто по сравнению с 1992 годом, когда в сделки входили такие имена, как Стефан Борегар, Стефан Борегар и снова Стефан Борегар. А затем еще раз Стефан Борегар.

И вместе с тем Доминик Гашек. До него мы еще дойдем.

Для начала, немного контекста. В межсезонье 1992 года состоялся драфт расширения, в результате которого в лиге появились новые команды — «Оттава» и «Тампа». Несколько размытые формулировки в правилах драфта привели к ряду хитростей по всей лиге, особенно в отношении вратарей. Командам разрешалось защищать двух игроков от процедуры драфта, но при этом они должны были выставить хотя бы одного хоккеиста с опытом игры в НХЛ, что приводило к уловкам вроде провального плана «Кэпиталз» по Берни Вулфу.

Доминик Гашек nhl.com

Кроме того, это способствовало череде обменов с участием Борегара, уважаемого ветерана, которого «Виннипег» не хотел терять даром. Первый обмен состоялся в июне, до драфта, когда он перешел из «Виннипега» в «Баффало» в обмен на Кристиана Руутту. Затем «Сейбрз» отправили его в «Чикаго» в рамках печально известного обмена на Доминика Гашека. Спустя несколько дней «Блэкхокс» отправили Стефана обратно в «Виннипег», получив Руутту. И после всего этого у «Джетс» все равно не нашлось для него места в составе, так что они обменяли его в «Филадельфию» за будущие активы, где он провел один сезон, прежде чем в 1993 году снова вернулся в «Виннипег».

Если вам интересно, этих четырех обменов за одно лето оказались больше, чем побед, которые Борегар одержал за оставшуюся часть своей карьеры в НХЛ. Всего их было три.

«Торонто» выбрал Брюса Будро, Рона Уилсона и Кена Холланда на одном драфте

Я не знаю, как выглядел отчет скаутов «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте новичков в 1975 году, но, по-видимому, в него вписали большую графу «будет хорошо смотреться в костюме через несколько десятилетий».

«Лифс» действительно не промахнулись со своим выбором во втором раунде, заполучив будущего обладателя «Селке Трофи» Дуга Джарвиса. Затем они перешли к тренерам и генеральным менеджерам, выбрав нападающего Брюса Будро в третьем раунде, защитника Рона Уилсона в восьмом и вратаря Кена Холланда в двенадцатом (они также выбрали Джима Монтгомери в том году, но это не тот, кто сейчас тренирует «Брюинз»).

Будро выступал за «Лифс» на протяжении нескольких лет, радуя всех своими фотографиями с розовыми щеками, забрасывая шайбы в ворота будущих соперников и, видимо, привлекая внимание голливудских кастинг-агентов. Уилсон в «Торонто» провел всего один полный сезон, прежде чем отправился в «Норт Старз». Карьера Холланда в НХЛ насчитывала всего четыре игры, ни одна из них не прошла в составе «Лифс».

Это было явно не самое удачное драфтовое усилие с точки зрения подготовки «Торонто» к новому десятилетию (спойлер: оно оказалось так себе). Но в совокупности эти трое насобирали почти 2500 матчей в качестве тренеров и 27 лет в должности генерального менеджера, выиграв четыре Кубка Стэнли. Неплохой результат для одного драфта.

Мартин Страка был обменян на Мартина «Стрбаку»

Я знаю, что уже говорил об этом, но это совершенно неприемлемо.

Вы просто не можете делать такие вещи и ожидать, что мы их не заметим. Превращать Мартина Стрбаку в Мартина Страку — это вина автозамены в MS Word, а не генерального менеджера НХЛ. Это просто выводит меня из себя.

Мартин Страка nhl.com

Теперь мне нужно вспомнить, что когда-то был обмен Такко-Белл, чтобы почувствовать себя лучше.

Однажды «Сан-Хосе» вел в счете 10 минут в матче, который проиграл со счетом 1:13

В начале девяностых «Шаркс» были до боли плохой командой, что казалось особенно болезненным на фоне одной из самых результативных эпох в истории лиги. Это привело к множеству разгромных поражений, включая одно, которое случилась в Калгари 10 февраля 1993 года. Эта историческая игра закончилась победой «Флэймз» со счетом 13:1.

Хорошая новость для «Сан-Хосе» заключалась в том, что игра началась удачно. Калифорнийцы получили раннее большинство и быстро забросили шайбу, сделав счет 1:0 менее чем через три минуты после начала.

Плохая новость для «Сан-Хосе» — все остальное. Гэри Сутер сравнял счет в середине первого периода, «Флэймз» вышли вперед через несколько секунд, после чего стартовал настоящий марафон. К концу игры Тео Флери вышел на показатель +9, вратарь Джефф Риз установил рекорд с тремя голевыми передачами в одном матче (рекорд остается актуальным), а НХЛ официально зафиксировала один из уникальнейших результатов.

Но да, в 1/6 части игры для «Сан-Хосе» все складывалось неплохо.

Новичок получил гравировку своего имени на Кубке Стэнли, проведя первый матч в карьере

Получить выгравированное на Кубке имя — высшее достижение в хоккее, и для многих игроков это честь, которая становится кульминацией долгой карьеры. Игроки вроде Рэя Бурка и Лэнни Макдональда известны тем, что им пришлось ждать этого до самого последнего матча своего спортивного пути, чтобы наконец-то заслужить этот памятный момент. Так и должно быть, великая история со счастливым концом на последней странице.

Или же вы можете быть Стивом Брюле и обеспечить себе имя на Кубке в самой первой игре.

Это странная история, начавшаяся в шестом раунде драфта 1993 года. «Девилз» выбрали Брюле, нападающего из Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, который на протяжении нескольких лет набирал приличные показатели в АХЛ, но так и не добрался до главного турнира. Так продолжалось до 2000 года, пока он не стал одним из запасных игроков во время плей-офф «Нью-Джерси». Травма Джона Мэддена дала Брюле шанс провести один матч: его дебют в НХЛ пришелся на финал конференции.

И на этом все. Он не отметился ни заброшенными шайбами, ни результативными очками. Он провел 13 минут на льду, «Нью-Джерси» проиграл, а сам хоккеист вернулся на скамейку. Он больше никогда не играл за «Девилз» и, более того, за всю свою карьеру в НХЛ провел лишь два матча (оба за «Колорадо» в 2002 году).

Его единственный матч в кубковом походе «Девилз» не пришелся на финал плей-офф, поэтому он не мог быть автоматически внесен в гравюру. Но по каким-то причинам славный добряк Лу Ламорелло попросил добавить его имя, и оно было выгравировано.

Простите, Джо Торнтон, Джером Игинла и Джо Павелски. Вам следовало быть такими же удачливыми, как Стив Брюле.

Последний раз, когда команда прекратила существование, НХЛ странно поступила с ее выборами на драфте

Сегодня болельщики привыкли к тому, что команды меняют местоположение. Но последняя команда НХЛ, прекратившая свое существование — и вообще последняя исчезнувшая профессиональная мужская команда из «большой четверки» лиг — это «Кливленд Баронз» в далеком 1978 году.

(Хотя это спорно. Технически это была сделка, в рамках которой франшиза объединилась с «Норт Старз», а затем разделилась снова в 1991 году с приходом «Шаркс», что подразумевает наличие частички «Кливленда» в лиге в наши дни, но это уже слишком натянуто. «Баронз» пробыли в Кливленде всего один год, а в следующем перестали существовать и вовсе, так что будем считать, что они просто прекратили существование).

Ввиду этой ситуации лига подошла к драфту 1978 года без одной команды. Поэтому они сделали очевидное: аннулировали все драфт-выборы «Баронз». Вот так вот просто. Промах такого уровня — это слишком даже для НХЛ.

Вот только… «Баронз» уже обменяли некоторые свои активы. И вместо того чтобы просто позволить этим командам сохранить приобретенных игроков, лига вернулась к той витиеватой логике, которую, похоже, так любили в 1970-х. «Кэпиталз» позволили сохранить выбор второго раунда «Баронз», который они приобрели за год до этого. Кроме того, они выставили свой выбор первого раунда на драфт рассеивания, что, честно говоря, было довольно любопытно. Его также получил «Вашингтон».

А вот выбор четвертого раунда «Баронз», который «Айлендерс» получили в результате обмена на Жана-Поля Паризе… Он просто исчез. Фактически обе команды обменялись выборами четвертого раунда в рамках той сделки, но лига аннулировала оба. Никто ничего не получил.

В конечном итоге это не имело большого значения, ведь среди оставшихся игроков были такие, как Кит Эктон, Пол Маклин и Крэйг Мактавиш, и, насколько я помню, у «Айлендерс» все сложилось неплохо в последующие годы. Но аннулировать оба выбора было бессмысленно, и если вы фанат «Айлендерс», который ищет, на что бы разозлиться задним числом, то вот, пожалуйста.

На драфтах 1981 и 1982 годов были выбраны три защитника по имени Стив Смит

Это слишком много.

Первый из трио был выбран под номером 16 в 1981 году, он попал в «Филадельфию». Затем в шестом раунде еще один Смит был выбран «Ойлерз» посредством сделки с «Лифс». Позже, в 1982 году, «Канадиенс» выбрали одного в восьмом раунде, также при содействии «Лифс», которые, по-видимому, на тот момент занимались «отмыванием» Стивов Смитов.

Стив Смит Sports Illustrated

И да, один из них стал тем, о ком многие, вероятно, подумали, услышав это имя. Выбранный «Ойлерз» игрок провел 16 сезонов в «Эдмонтоне», «Чикаго» и «Калгари», где прославился своими голами, решившими исход серии в седьмых матчах. Приобретенный актив «Филадельфии» провел всего 17 встреч в НХЛ за пять сезонов и семь лет. А версия из «Монреаля» так и осталась выступать на уровне АХЛ.

До сих пор это единственные три Стива Смита, которых когда-либо выбирали на драфте.

В истории НХЛ был всего один обмен, в котором команда отдала четыре выбора первого раунда, но сделано это было не ради кого-то выдающегося

Забавный вопрос для викторины, который вы, возможно, уже слышали: назовите единственных двух игроков в истории НХЛ, которые были обменены на три выбора первого раунда. Первый ответ — мегазвезда Уэйн Гретцки в блокбастере 1988 года, который отправил его из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес». А второй — Глен Уэсли, вполне приличный защитник первой пары, который однажды перешел из «Бостона» в «Хартфорд» за три первых выбора.

Отлично. А что насчет четырех выборов первого раунда в одном направлении в результате одного и того же обмена?

Насколько я могу судить, это произошло всего один раз. И результат был даже менее впечатляющим, чем Глен Уэсли. Могу ли я предложить вам Микаэля Ренберга и Карла Дикхейса? Вряд ли, потому что вы не Фил Эспозито. В 1997 году он передал «Флайерз» активы первого раунда в каждом из следующих четырех драфтов в обмен на этих двух хоккеистов.

На первый взгляд, эта сделка кажется довольно безумной даже по стандартам Эспозито. И да, в этой истории есть и другая сторона. «Флайерз» только что подписали центрфорварда «Тампы» Криса Грэттона на контрактное предложение, что само по себе было проблемой. Когда «Тампа» ответила отказом, она получила четыре следующие четыре номера «Флайерз» в качестве компенсации. Но Эспозито не был на это согласен, поэтому заключил побочную сделку с «Флайерз», чтобы вернуть им их выбор в обмен на игроков. Хорошие игроки? Ну, эта часть оказалась немного сомнительной, но важна сама мысль.

Суть в том, что на самом деле это был обмен Грэттона на Ренберга и Дикхейса, но официально он был оформлен как «сделка с четырьмя выборами первого раунда»: один раз в качестве обязательной компенсации, а затем — в статусе обмена. А примерно через год обе команды решили, что, пожалуй, лучше обо всем этом забыть.

Кстати, говоря о странных вещах, связанных с Филом Эспозито…

Фил Эспозито трижды за четыре года забрасывал 50-ю шайбу в сезоне в свой день рождения

Это заслуга моего хитрого приятеля и продажного мерзавца Айана Мендеса, который упомянул это в подкасте какое-то время назад. Эспозито точно знал, как отпраздновать день рождения, забрасывая свою 50-ю шайбу в сезоне. Это произошло в 1971, 1972 и 1974 годах.

Фил Эспозито nhl.com

Этот факт, безусловно, впечатляет сам по себе, но еще более удивляет то, что Эспозито родился 20 февраля, что в целом довольно рано для достижения отметки в 50 голов — на день раньше, чем Остону Мэттьюсу удалось провернуть подобное в сезоне 2023/24. Но в начале 70-х Эспозито явно было не до шуток, когда лига, ослабленная расширением и разбавленная Всемирной хоккейной ассоциацией, не могла соперничать ни с ним, ни с Бобби Орром. Поэтому уже к концу февраля он подбирался к отметке в 50 заброшенных шайб, а затем принимался за 60 и 70.

Оглядываясь назад, можно сказать, что это был лучший способ отметить день рождения, чем всю жизнь нервничать из-за своих контрактов.

«Эвеланш» и «Брюинз» совершили, возможно, самый бессмысленный обмен всех времен на драфте 1997 года

Спорить о крупнейшем обмене в истории НХЛ, или хотя бы о втором по величине — это весело. Но что насчет другого конца шкалы? Какой был самый мелкий и незначительный обмен, который когда-либо видела лига?

Можно привести хороший пример сделки на драфте между «Брюинз» и «Эвеланш» в 1997 году. Она выглядела так:

В «Колорадо»: 245-й выбор на драфте 1997 года

В «Бостон»: 246-й выбор на драфте 1997 года.

Вот и все. Ни игроков, ни других вариантов или условий. Просто второй с конца выбор драфта был обменян на последний выбор драфта.

Команды использовали эти опции на подписание Стива Лафлера и Джея Хендерсона. При этом Хендерсон сумел добраться до НХЛ, где провел 33 матча и отметился одной шайбой. В этом смысле «Брюинз», конечно, «выиграли». Но главный и гораздо более важный вопрос: зачем? Для чего этим двум командам нужно было проворачивать подобный обмен?

Согласно статье в The Hockey News 1998 года, сделка была «чисто символической». Это был год, когда «Брюинз» выбрали Джо Торнтона под номером 1, и в какой-то момент они, по-видимому, решили, что хотят иметь как первый, так и последний выбор драфта. Поэтому они позвонили в «Эвеланш» и спросили, не хотят ли они переместиться на один пункт вверх бесплатно, на что в «Колорадо», вероятно, закатили глаза, да так, что смогли увидеть «Нордикс».

Вывод: в следующий раз, когда генеральный менеджер НХЛ скажет, что не стоит делать обмен ради самого обмена, не верьте ему. Иногда они именно так и поступают, и если вы не будете тщательно контролировать свою эмоциональную привязанность к спортивной лиге, это будет беспокоить вас и спустя почти три десятилетия.