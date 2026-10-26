Сможет ли «Юта» одержать новую победу над лидером?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити 28 октября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Юта»

Турнирное положение: в Западной конференции «Юта» занимает четвёртое место, набрав 16 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Юта» на домашнем льду переиграла «Тампа-Бэй» (5:4 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил защитник Дмитрий Симашев, он же сравнял счёт в основное время, оформив тем самым дубль.

Не сыграют: Майкл Каркон, Джон Марино.

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Состояние команды: «Юта» в последних матчах регулярного чемпионата обменялась победами с «Эдмонтоном» (4:2, 2:6), а также выиграла в поединке против «Питтсбурга» (5:4) и проиграла «Сиэтлу» (3:5).

«Миннесота»

Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Миннесота» занимает лидирующую позицию, набрав 18 очков в 13 сыгранных матчах.

Последние матчи: в рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Ванкувера» (4:2). В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Капризов, Максим Шабанов, Бобби Бринк, Куинн Хьюз.

Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Маркус Фолиньо, Ник Фолиньо.

Состояние команды: в последних матчах «Миннесота» одержала уверенные победы над «Сиэтлом» (5:1) и «Коламбусом» (2:1), а также проиграла «Калгари» (1:2), «Эдмонтону» (3:4).

На что ставят в матче Юта — Миннесота Букмекерские коэффициенты на матч Юта — Миннесота: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает первое место в Западной конференции

«Юта» занимает четвёртое место в Западной конференции

В прошлом сезоне «Юта» одержала две победы над «Миннесотой» (5:2, 6:2)

«Миннесота» одержала одну победу над «Ютой» (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Миннесоты» — в 2.60.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 6 — за 1.85.

Прогноз: «Юта» знает как обыграть «Миннесоту», у хоккеистов уже есть победный опыт над соперником. В двух встречах прошлого сезона команда из Солт-Лейк-Сити забросила 11 шайб в ворота соперника.

2.30 Победа «Юты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Юта» — «Миннесота» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Юта» — «Миннесота» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.90.