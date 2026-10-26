В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Солт-Лейк-Сити 28 октября, начало — в 04:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Юта»
Турнирное положение: в Западной конференции «Юта» занимает четвёртое место, набрав 16 очков.
Последние матчи: в рамках минувшего тура «Юта» на домашнем льду переиграла «Тампа-Бэй» (5:4 ОТ). Решающую шайбу в овертайме забросил защитник Дмитрий Симашев, он же сравнял счёт в основное время, оформив тем самым дубль.
Не сыграют: Майкл Каркон, Джон Марино.
Состояние команды: «Юта» в последних матчах регулярного чемпионата обменялась победами с «Эдмонтоном» (4:2, 2:6), а также выиграла в поединке против «Питтсбурга» (5:4) и проиграла «Сиэтлу» (3:5).
«Миннесота»
Турнирное положение: в регулярном сезоне Западной конференции «Миннесота» занимает лидирующую позицию, набрав 18 очков в 13 сыгранных матчах.
Последние матчи: в рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Миннесота» выиграла у «Ванкувера» (4:2). В составе победителей по шайбе забросили Кирилл Капризов, Максим Шабанов, Бобби Бринк, Куинн Хьюз.
Не сыграют: Брок Фабер, Филип Густавссон, Маркус Фолиньо, Ник Фолиньо.
Состояние команды: в последних матчах «Миннесота» одержала уверенные победы над «Сиэтлом» (5:1) и «Коламбусом» (2:1), а также проиграла «Калгари» (1:2), «Эдмонтону» (3:4).
Статистика для ставок
- «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции
- «Юта» занимает четвёртое место в Западной конференции
- В прошлом сезоне «Юта» одержала две победы над «Миннесотой» (5:2, 6:2)
- «Миннесота» одержала одну победу над «Ютой» (5:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Юты» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Миннесоты» — в 2.60.
На тотал больше 6 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 6 — за 1.85.
Прогноз: «Юта» знает как обыграть «Миннесоту», у хоккеистов уже есть победный опыт над соперником. В двух встречах прошлого сезона команда из Солт-Лейк-Сити забросила 11 шайб в ворота соперника.
Ставка: Победа «Юты» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.90.