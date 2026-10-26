«Галатасарай» оказался сильнее «Фенербахче» в 9-м туре чемпионата Турции — 2:1! Победный дубль ещё в первом тайме оформил Виктор Осимхен — во втором тайме Кахведжи отыграл один мяч голом через себя, но на большее гостей не хватило. Алексей Батраков в первом для себя «Межконтинентальном дерби» провёл на поле 80 минут, но результативными действиями не отметился. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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90+6' ВСЁ! «Галатасарай» обыграл «Фенербахче» благодаря дублю Осимхена и с 22 очками единолично возглавляет таблицу Суперлиги, «Фенер» с 16 баллами остаётся пятым. В следующем туре 30 октября команда Батракова сыграет в гостях с «Коньяспором», а «Фенербахче» 31 октября примет «Гёзтепе».

90+5' Нет, очень неточный удар из хорошей позиции нанёс Актюркоглу. Мяч пошёл далеко от створа ворот.

90+4' Опаснейший штрафной в концовке заработал «Фенербахче». Синго не успел к мячу и попал по ноге Шкриньяра. Похоже, это развязка.

90+3' Арчи Браун предупреждён. Пять минут добавил судья, ещё три играть.

90+2' Эдерсон отбил мяч после плотного дальнего удара Сане. Очень нужный угловой для «Галатасарая».

90+1' Лемина на ленточке подстраховал Чакыра и не пустил мяч в ворота после удара головой Актюркоглу!

Статистика матча 7 Удары в створ 2 12 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 9 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 9 Фолы 18

90' Рафаэл Леау получил жёлтую карточку за удар по ноге Нене.

89' Осимхен заменён, Синго появился вместо него у хозяев.

88' Мерт Хакан сбил Шаллаи на фланге. «Галатасарай» продолжит атаковать.

87' С левой пушечный удар низом в дальний угол нанёс Леау из пределов штрафной — рядом со штангой!

86' Отбился «Галатасарай» на стандарте, «Фенер» выиграл подбор, но мяч быстро вернулся в руки Чакыру.

85' Теперь уже время «Фенербахче» идти агрессивно прессинговать хозяев. Удаётся гостям отобрать мяч и заработать после этого угловой.

84' Чакыр уверенно поймал мяч после углового, ещё и влетел в него Браун. Пока не поднимается голкипер «Галатасарая».

83' Мурики вышел на поле вместо Канте у «Фенербахче».

82' Санчес и Браун столкнулись неподалёку от штрафной «Галатасарая», привело это к угловому у ворот хозяев.

81' Тройная замена у хозяев: Батраков покидает поле — вместо него Сара, также Элмалы вместо Якобса вышел и Сане вместо Акгюна.

80' Осимхен на высокой скорости ворвался в штрафную «Фенера» и из сложной позиции пробил в ближний угол — не попал.

79' Замены у «Фенербахче»: Нене вышел вместо Айдына, Яндаш — вместо Кахведжи.

78' Браун жёстко влетел в Торрейру и чудом остался без карточки.

77' Кахведжи подавал в штрафную «Галатасарая», не дошёл мяч до партнёров — надёжен в обороне Санчес.

76' Опять гости надолго заперты на своей половине поля. Интересную передачу в чужой штрафной Батраков задумывал на Лемину, но прочитал её Шкриньяр.

75' Значительно выше ворот «Фенербахче» Якобс приложился с дальней дистанции после углового.

74' На дальний удар решился Леау. Похоже, что мяч шёл мимо створа, но Эдерсон коснулся его — будет очередной корнер.

73' Торрейра в падении с линии вратарской ударил после дальнего удара Санчеса, превратившегося в навес — выше перекладины! Совсем никто не мешал уругвайцу, но мяч был не самым удобным.

72' В воздухе до мяча добрался Оппонг и выбил за лицевую — будет угловой «Галатасарая».

71' Ещё один фол — теперь со стороны игрока «Фенера». Арчи Браун уложил Акгюна, Батраков из перспективной позиции подавать будет.

70' Провёл контратаку большим числом «Галатасарай», завершал её ударом в касание Торрейра с линии штрафной, но сильно не попал по воротам.

69' Лемина на своей половине наступил на ногу Лукаку, будет штрафной в исполнении гостей.

67' Батраков упал в штрафной площади «Фенербахче» после удара по ноге от Гендузи. Держался за ногу россиянин и с трудом поднялся, но судья пенальти не поставил и VAR не вмешался.

66' Шкриньяр успел в подкате выбить мяч из-под ног Осимхена на угловой. Рискованный манёвр — могла быть вторая жёлтая и пенальти в ворота «Фенербахче».

65' Первая замена у «Галатасарая»: Леау появился вместо Йылмаза.

64' Слишком сильный пас на фланг дал Кахведжи на Лукаку, бельгиец мяч не принял.

63' Внезапно возвращается «Фенер» в этот матч, в котором у него абсолютно не шла игра. Нашли гости свой шанс — теперь всего один гол отделяет их от «Галатасарая».

62' ГОООЛ! 2:1! Ирфан Кахведжи! Что за гол «Фенербахче»! Шедевральный удар через себя от Кахведжи — коснулся мяча Чакыр, но спасти ворота уже никак не мог.

60' Продолжают хозяева раз за разом накрывать «Фенер» и забирать мяч в прессинге. Фактически ничего не могут создать гости впереди, кроме момента Лукаку в начале второго тайма вспомнить совсем нечего.

59' Фол в атаке увидел судья у «Галатасарая» на этом стандарте — Шаллаи нарушил против Актюркоглу.

58' Плотно поборолся Бардакчи в чужой штрафной с Оппонгом и принёс хозяевам угловой.

57' Айдын уронил Йылмаза на газон, штрафной на чужой половине заработал «Галатасарай». К мячу Батраков подошёл.

56' Оппонг и Актюркоглу появились у «Фенербахче» вместо Мерджана и Гринвуда.

55' Якобс в упор пробил головой в штангу! Вторым темпом атаки неточный удар нанёс Йылмаз.

54' Нельсон Семеду — обладатель очередной жёлтой в этом матче. Повалил он на газон Осимхена, который мог в быстрый отрыв убегать.

53' Остаётся в атаке «Фенер». Заработали гости аут напротив чужой штрафной.

52' А теперь уже Чакыр выручает «Галатасарай», в ближнем бою отбивая мяч после удара Лукаку!

51' Третий мяч забил Осимхен в ворота «Фенербахче» головой с пары метров, но хет-трик нигерийца пока откладывается — офсайд.

50' Мог забивать Батраков! Получил в штрафной передачу на ход от Акгюна, в дальний угол бил, но вовремя подкатился Шкриньяр — мяч рикошетом от словака ушёл на угловой.

49' Но вот и гости под оглушительный свист трибун пришли в атаку, которая, правда, закончилась неточным пасом Лукаку.

48' Не меняется особо картина по сравнению с первым таймом, «Галатасарай» продолжает уверенно держать мяч у себя.

47' Второй тайм, как и первый, начался с фола — Айдын подтолкнул Шаллаи на фланге.

46' Вторая половина встречи стартовала. Замен нет.

45+3' Перерыв! Огненный первый тайм «Межконтинентального дерби», после которого «Галатасарай» ведёт 2:0 благодаря дублю Осимхена. Ждём продолжения!

45+2' Потащил Эдерсон удар низом от Батракова в касание! Осимхен добил в штангу с близкой дистанции, но уже из офсайда.

45+1' Кахведжи в очередной раз нарушил правила на Шаллаи. Но жёлтую получил не он, а кто-то из тренерского штаба хозяев — «Галатасарай» в ярости, что доиграл до конца турок первый тайм.

45' Всего минута добавлена к тайму. «Галатасарай» не перестаёт агрессивно прессинговать соперника.

44' ГОООЛ! 2:0! Дубль Осимхена! С подбора наудачу влепил издали Санчес — мимо ворот шёл мяч, но подправил его головой Осимхен точно в угол! Эдерсон не среагировал.

42' Закрепляется снова «Галатасарай» в атаке, Шкриньяру пришлось выбивать мяч в аут под давлением Якобса.

41' Завозился с мячом в своей штрафной Чакыр и чуть не подарил его соперникам. Неудачную передачу отдал на фланг, но подстраховал Якобс.

40' Грубо и не очень оправданно Кахведжи влетел в Шаллаи. Могла быть вторая жёлтая уже игроку гостей, но пока без неё.

39' Горячо было у ворот «Фенербахче» после углового, после серии рикошетов мяч всё-таки пришёл к Эдерсону.

38' Шикарный разрезающий пас отдал в штрафную Батраков, Осимхен забежал за спины защитников и пробил в дальний угол — спас Эдерсон!

37' Якобс не пустил Гринвуда в штрафную «Галатасарая», плотно сыграл против англичанина и чисто выбил мяч.

36' Шаллаи теперь справа подавал во вратарскую, но там первым сыграл Эдерсон и поймал мяч.

35' Якобс навесил в штрафную «Фенера» с левого края, не очень удобно для Осимхена, но Виктор исхитрился пробить — и едва не попал!

34' Не смог на левом краю Йылмаз принять передачу и упустил мяч за боковую.

32' Много борьбы в центре поля, «Галатасарай» пытается дорожить мячом и уже не так быстро продвигает его вперёд.

31' А в итоге нарвался на контратаку «Фенербахче» — и Батраков посадил на жёлтую Нголо Канте! Убегал в контратаку россиянин и заставил фолить француза.

30' Тут же под свист трибун «Фенер» обступает штрафную хозяев и ищет возможность доставить мяч внутрь.

29' ГОООЛ! 1:0! Виктор Осимхен! Открывает счёт «Галатасарай»! Гости потеряли мяч после неудачного выноса, Осимхен скинул на Йылмаза, тот вернул на ход нигерийцу — и Виктор от линии штрафной мяч вколотил в угол.

28' Забрали мяч хозяева, пытаются чуть игру успокоить перепасовкой на своей половине поля.

27' Снова Санчес надёжно сыграл против Лукаку, не пустив того к мячу после разрезающего паса. Но «Фенербахче» впервые так надолго задерживается в атаке.

26' Канте справа прострелил во вратарскую хозяев, где Санчес едва не срезал в свои ворота — попал в штангу! Если бы не он, замыкал бы в упор Лукаку.

25' В офсайд попал Осимхен, да и в любом случае мяч от его головы поле покинул без какой-либо опасности.

24' Якобс от лицевой низом простреливал в штрафную «Фенербахче», в подкате мяч остановил Семеду. Но атака «Галатасарая» продолжается, гости всем составом в своей штрафной.

23' Айдын активно прессинговал Санчеса и нарушил правила по мнению судьи.

22' Перекатывают мяч хозяева на своей половине через Чакыра. Впереди пока перекрыто всё.

21' Ещё один перехват «Галатасарая» в зоне атаки, у гостей опять трудности с выходом из обороны.

20' Похоже, в дальнюю девятку пытался закрутить с этого штрафного Айдын, но не попал. Да и слишком большой была дистанция, Чакыр всё контролировал.

19' И первое предупреждение для «Галатасарая». Давинсон Санчес откровенно врезал по ноге Шкриньяру, не успев первым к мячу.

18' Первый штрафной на чужой половине поля заработал «Фенербахче». Шаллаи у боковой линии завалил Айдына.

17' Ещё один шанс был у Йылмаза, смещался он в центр и бил от линии штрафной — низом получилось и в руки Эдерсону. Опять ведь мог покатить на одинокого Батракова, но пожадничал.

16' В финальной трети сейчас «Галатасарай» прессингом накрыл соперника. Правда, тут до удара не дошло.

15' Йылмаз получил мяч в штрафной гостей почти у лицевой линии, мог покатить чуть назад на Батракова, но решил пробить сам с острого угла — потащил Эдерсон.

14' И не прекращается давление «Галатасарая», ещё один угловой заработал Йылмаз. 17% владения у «Фенербахче» в первой трети первого тайма.

13' На дальнюю штангу навесил Алексей, Осимхен выше всех выпрыгнул, но тяжело нигерийцу было пробить точно.

12' Вторая жёлтая у «Фенера» почти сразу. Это Милан Шкриньяр сбил Йылмаза в метре от штрафной. У мяча Батраков вновь.

11' Ещё одна атака хозяев — в чужой штрафной Йылмаз обработал мяч, но развернулся от ворот и перешёл в позиционку.

10' А вот и первая жёлтая карточка — тут никак без неё уже было не обойтись. Ирфан Кахведжи сорвал атаку «Галатасарая» фолом на Якобсе.

09' Мерджан не по правилам остановил рывок Акгюна. Ожидаемо много фолов в первые минуты у нас.

08' Неплохо угловой подал Батраков — Бардакчи немного до мяча не дотянулся, прилетел он к Санчесу, но тот не подстроился и не смог пробить по воротам.

07' Хорош «Галатасарай» на старте встречи. Ещё один корнер подадут хозяева, Осимхен заработал его в верховом единоборстве.

06' Ещё один жёсткий стык — Гендузи влетел сзади в Шаллаи. Снова остановка и выяснение отношений.

05' Пробил Шаллаи со штрафного, попал в стенку. Первый угловой для хозяев, Батраков подаёт.

04' Первое полезное действие от Алексея Батракова — получил он мяч в центре поля, пошёл вперёд в дриблинг и получил по ноге от Шкриньяра. Игроки и тренер «Галатасарая» удивлены, что это не жёлтая.

03' Браун в идеальном подкате выбил мяч у Акгюна на фланге. Высокие скорости на первых минутах.

02' 20 секунд прошло со стартового свистка до первой стычки. Лукаку и Бардакчи что-то не поделили, а потом к ним и все остальные подключились. Пока арбитр устными внушениями ограничился.

01' Матч начался!

До матча

21:28 Футболисты уже вышли из подтрибунного помещения, игра вот-вот начнётся.

21:18 +17 прямо сейчас в Стамбуле, пасмурно, есть вероятность осадков в ближайшие часы.

21:07 Главный арбитр встречи — 40-летний Атилла Караоглан.

20:56 В последние годы стамбульское дерби чаще остаётся за «Галатасараем»: из 15 матчей с начала 2020-го он выиграл 7, «Фенербахче» — только 4. Последняя встреча в апреле вообще завершилась разгромом «Фенера» — 3:0 с голами Осимхена, Йылмаза и Торрейры. Ну а ещё здесь, конечно же, всегда жарко: в 11 из 12 матчей между этими командами с сезона-21/22 было минимум 7 жёлтых карточек!

20:50 Стартовый состав «Фенербахче»: Эдерсон, Семеду, Шкриньяр, Мерджан, Браун, Канте, Гендузи, Кахведжи, Гринвуд, Айдын, Лукаку.

20:48 Стартовый состав «Галатасарая»: Чакыр, Шаллаи, Санчес, Бардакчи, Якобс, Торрейра, Лемина, Акгюн, Батраков, Йылмаз, Осимхен.

20:45 Сегодняшний матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк», вмещающем 53 798 зрителей.

20:40 Но в Лиге чемпионов, кстати, такой уверенности у сегодняшних гостей нет: в прошлый вторник «Фенербахче» дома упустил преимущество в 2 мяча против пражской «Славии» (2:2) и после 3 туров остаётся без побед. Добавились и кадровые проблемы — травмы получили Марко Асенсио и Натан Аке, которые пропустят дерби.

20:35 «Фенербахче» идёт третьим с 16 очками и в случае победы догонит принципиального соперника. Команда Исмаила Картала выиграла 3 последних матча чемпионата с общим счётом 14:0 — разгромила «Эюпспор» (8:0), «Ризеспор» и «Аланьяспор» (по 3:0). Всего у гостей уже 22 гола за 8 туров — именно у «Фенера» самая результативная атака Суперлиги. 7 мячей наколотил Ведат Мурики — он идёт в тройке лучших бомбардиров лиги, однако сегодня на острие атаки гостей появится не он, а Ромелу Лукаку.

20:30 Для Алексея Батракова это первое «Межконтинентальное дерби», к которому россиянин подходит после голов в 2 матчах ЛЧ подряд — против «Барселоны» и «Лилля». Во Франции он сравнял счёт перед перерывом и помог «Галатасараю» одержать первую победу на общем этапе (4:2). А вот в чемпионате Турции у Алексея 2 ассиста, но пока ни одного гола — может, пора?

20:25 «Галатасарай» подходит к дерби на 2-м месте в Суперлиге с 19 очками, отставая от сенсационно лидирующего «Амедспора» на балл. После разгрома от «Трабзонспора» (0:4) команда Окана Бурука выиграла оба матча чемпионата — у «Касымпаши» (3:1) и «Генчлербирлиги» (1:0). Дома «львы» в чемпионате ещё не проигрывали: 3 победы и ничья. В большом порядке Виктор Осимхен, оформивший 9 результативных действий (6+3) за 6 туров.

20:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.