Выстоит ли «Динамо» под натиском омичей?

В понедельник, 26 октября, московское «Динамо» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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19:20 Главными судьями матча будут Евгений Гамалей и Сергей Юдаков, оба из Москвы.

19:10 Матч пройдёт на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, вмещающей 10 523 зрителя.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

19:02 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Окулов, Потуральски, Долженков, Ильенко, Якупов, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо»

19:00 Стартовый состав «Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Профака, Пыленков, Паталаха, Блажиевский, Ожиганов, Новиков, Шараканов; Летунов, Давыдов, Меркли, Шэн, Меликов, Шафигуллин, Коростелёв, Бондарь, Казаковцев, Швец-Роговой, Мартынов, Никонов, Сикьюра.

18:45 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча. Оба раза победил «Авангард», в Омске 7:4, а в Москве 1:4.

18:35 Омский «Авангард» расположился на 11-ом месте на Востоке КХЛ с 16 очками после 16 сыгранных матчей.

18:30 Московское «Динамо» занимает 9-ое место на Западе КХЛ перед предстоящей встречей с 18 очками в 21 сыгранном матче.