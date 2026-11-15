На прошлой неделе в КХЛ не обошлось без очередной тренерской отставки. На этот раз на перемены решились в московском «Динамо».

Скандалисты в «Сибири»

Осенний этап регулярки «Сибири» сопровождается затяжным кризисом: команда находится в подвале Восточной конференции, мало забивает и безобразно выглядит в обороне. В попытках выправить турнирное положение и вернуться в борьбу за плей-офф сибиряки на прошлой неделе провели два неоднозначных усиления в атаку.

Так, к команде Ярослава Люзенкова присоединились два лихача и скандалиста — Эвандер Кейн, заключивший контракт на один сезон, и Алекс Гальченюк, который успел провести шесть матчей за «Спартак» и набрать 1+2 по системе «гол+пас».

Эвандер Кейн Nhl

Без новичков на льду — в менее вариативном атакующем сочетании — сибиряки на прошлой неделе провели две встречи. Первая состоялась на льду ЦСКА и закончилась крупным поражением «восточного» аутсайдера — 1:4.

По содержанию игры команда Люзенкова не выглядела безнадежно. В первом периоде «Сибирь» нанесла 12 бросков в створ против четырех у армейцев, но все попытки гостей ликвидировал Александр Самонов.

ЦСКА же воспользовался одной из редких для стартового отрезка острых атак: за полминуты до перерыва Бучельников открыл счет. В начале второй двадцатиминутки Дмитрий оформил дубль.

После 0:2 новосибирцы лишились скорости при выходе из своей зоны и отпустили игру. В третьем периоде Максим Соркин реализовал большинство, а затем Иван Мищенко сократил отставание. Попытка спастись вшестером обернулась голом Николая Коваленко в пустые ворота.

В воскресенье «Сибирь» вернулась на домашний лед, где уступила московскому «Динамо» — 1:3.

В первом периоде хозяева пропустили трижды: Максим Летунов и Артем Блажиевский отличились с интервалом в минуту, а перед перерывом еще одну шайбу провел Павел Шэн.

После замены Михаила Бердина на Антона Красоткина сибиряки прибавили в уверенности, в частности, втрое перебросали соперника во втором отрезке и ответили голом Егора Аланова. Однако поздний штурм в формате «шесть на четыре» вновь ничего не изменил.

Тамбиева отстранили от работы в «Динамо»

К числу потерявших работу главных тренеров присоединился Леонид Тамбиев. Произошло это на фоне череды локальных успехов «Динамо», позволивших зафиксировать три победы кряду в период с 28 октября по 5 ноября. Так, во второй раз по ходу сезона бело-голубые провели больше двух выигрышных матчей.

Наставником, временно исполняющим обязанности в столичной команде, был назначен Олег Ореховский. В первой встрече после очередных внутриклубных изменений «Динамо» вырвало победу у СКА в Петербурге — 2:1, ОТ.

На «СКА Арене» москвичи начали встречу с ощутимым территориальным преимуществом, любезно предоставив возможность армейцам за стартовые двадцать минут нанести лишь один бросок в створ против девяти собственных.

Однако реализовать игровое превосходство «Динамо» удалось только во втором периоде, когда Игорь Ожиганов воспользовался свободным пространством при розыгрыше большинства и мощным броском поразил цель.

СКА ответил незадолго до перерыва: Василий Атанасов восстановил равенство за 32 секунды до сирены. В третьем отрезке соперники голов не забили, тогда как в овертайме Артем Швец-Роговой вывел на бросок Егора Римашевского, который принес «Динамо» 2 очка.

Сейчас на мне кардинально иная работа, чем была до этого. Одно дело отвечаешь акцентировано за защиту, другое — за всю игру: большинство, меньшинство, равные составы, защитники, нападающие — все должно оставаться в фокусе. Олег Ореховский и.о. главного тренера «Динамо» Москва

Следом бело-голубые отправились в Новосибирск, где одержали вторую победу при Ореховском — 3:1. На этот раз москвичи решили исход встречи в первом периоде: Летунов и Блажиевский забросили две шайбы за минуту, а Шэн довел преимущество до «+3».

После перерыва «Сибирь» перехватила инициативу, однако Владислав Подъяпольский не позволил хозяевам развить краткосрочный успех. В заключительной двадцатиминутке динамовцы, действуя преимущественно от обороны, удержали победный результат.

Перфоманс «Автомобилиста» на домашнем льду

Убедительный отрезок в регулярке проводит «Автомобилист». Уральцы почти вплотную приблизились к лидерской тройке Восточной конференции — разрыв между третьим «Авангардом» составляет 1 зачетный балл — и выдали серию из трех побед, включая два ярких домашних матча на прошлой неделе.

В первой игре екатеринбуржцы волевым способом разобрались с «Шанхайскими Драконами» — 4:2. Путь «Автомобилиста» к четырехсотой победе Алексея Кудашова в КХЛ стартовал с пропущенной шайбы на 27-й секунде. Голом в составе гостей отметился Дэвид Чен.

Более того, на протяжении стартового периода хозяева испытывали серьезные трудности в единоборствах и при выходе из собственной зоны: в сумме «Драконам» было позволено нанести 16 бросков в створ.

Тем не менее Джордан Гросс восстановил равенство дальним броском, а во второй двадцатиминутке Роман Горбунов вывел уральцев вперед после передачи Александра Шарова.

«Автомобилист» разобрался с «Драконами» VK

Минимальное преимущество «Автомобилиста» оказалось недолгим: Бретт Мюррей сравнял счет, воспользовавшись отскоком после броска Ника Петана. Развязка же наступила в заключительном отрезке, когда Александр Барабанов реализовал большинство, а Александр Кадейкин поразил пустые ворота.

Более убедительным получился следующий матч команды Кудашова. В субботу екатеринбуржцы разбили «Ак Барс» — 5:1, причем дважды во встрече отличились бывшие игроки казанцев. Александр Барабанов и Илья Карпухин забросили с интервалом в 25 секунд, фактически сломав первоначальный игровой план гостей.

Во втором периоде Адам Ружичка прервал двухмесячную безголевую серию, тогда как на шайбу Максима Быкова хозяева ответили результативным подправлением Максима Денежкина. Окончательный счет установил Барабанов, завершивший быструю контратаку и таким образом оформивший дубль.

Победная серия «Амура»

Один из лучших отрезков по темпу турнирных приобретений проводит «Амур», который накануне зафиксировал три победы кряду. На прошлой неделе команда Александра Андриевского дважды сыграла на выезде. В первой встрече хабаровчане выдали яркий камбэк на площадке «Спартака» — 4:3.

В безумном матче на столичном льду Егор Филин открыл счет в результате контратаки, а в начале второго периода Максим Комтуа реализовал большинство и довел разницу до «+2».

Оказавшись в положении догоняющих, хабаровчане ответили нестандартным решением Ивана Климовича, который в меньшинстве объехал далеко вышедшего из ворот Ивана Федотова. Вскоре Александр Филатьев восстановил равенство.

В третьем периоде соперники обменивались острыми наскоками, пока Константин Лукин не завершил быструю атаку броском между щитков Федотова. Несколькими минутами позже Егор Воронков поразил пустые ворота красно-белых, а поздний гол Ильи Котлярова не сумел спасти москвичей.

Неплохую игру провели, единственное, очень много удалений. Особенно во втором периоде — четыре удаления за 14 минут, многовато. С 0:2 вытащили игру. Парни молодцы, проявили характер. Сегодня была хорошая командная победа в нашем исполнении. Спасибо нашим болельщикам, их опять было слышно. Довольны ли движением команды? Если брать, что мы прилетели с Дальнего Востока и провели первый матч выездной, да, довольны. Александр Андриевский главный тренер «Амура»

Следом «Амур» отправился в Сочи, где одержал более прагматичную победу — 2:0. Хабаровчане перебросали хозяев в первом периоде 17:6, а во втором реализовали игровое превосходство усилиями Алексея Кручинина и Виталия Абрамова.

Главным героем заключительного отрезка стал Александр Трушков. Голкипер сохранил ворота «сухими» в пятый раз за сезон, дав возможность «Амуру» подняться на четвертую строчку Восточной конференции.

Очередное «Зеленое дерби» оказалось за «Ак Барсом»

Ко второй половине ноября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились трижды. Во всех трех матчах в рамках «Зеленого дерби» сильнее были казанцы. На прошлой неделе команда Анвара Гатиятулина прибила уфимцев на их территории — 4:1.

На фоне двух предыдущих личных встреч третье противостояние получилось куда менее конкурентным. Уже в первом периоде Семен Терехов завершил контрвыпад, организованный совместно с Григорием Денисенко, а во второй двадцатиминутке казанцы окончательно смяли оборону хозяев.

Никита Лямкин и Альберт Яруллин увеличили преимущество гостей, а Александр Хмелевский огорчил бывшую команду, доведя счет до 4:0.

«Ак Барс» уничтожил «СЮ» в дерби VK

После четвертой пропущенной шайбы Виктор Козлов заменил Ивана Бочарова на Семена Вязового, но переломить характер встречи уфимцам не удалось. Лишь в концовке Ефим Гуркин лишил Максима Арефьева «сухаря».

Между тем к дерби «Ак Барс» подошел после домашней победы над «Торпедо» — 5:2, прервавшей серию из трех поражений. В той встрече казанцы впервые за сезон забросили пять шайб, а Терехов оформил дубль. Кроме того, Алексей Бывальцев отметился сотым голом в КХЛ. Андрей Стась реализовал большинство.

Продолжить победную серию после поездки в Уфу команда Гатиятулина не сумела. В Екатеринбурге «Ак Барс» крупно уступил «Автомобилисту» — 1:5, причем уже в первом периоде Александр Барабанов и Илья Карпухин забросили с интервалом в 25 секунд. Единственную шайбу казанцев записал на свой счет Максим Быков.