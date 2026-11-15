СКА постарается прервать серию неудач и реабилитироваться перед домашними болельщиками после двух поражений подряд. «Трактор» также нуждается в очках, чтобы укрепить позиции в зоне плей-офф, однако недавняя потеря преимущества в матче с «Северсталью» обнажила проблемы челябинцев в обороне. Обе команды располагают сильными атакующими исполнителями, поэтому многое будет зависеть от надёжности защитных порядков и реализации голевых моментов.

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:25 СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Сергей Сапего, Никита Зайцев, Егор Савиков, Владислав Сёмин, Юрий Журавлёв, Даниил Мироманов, Алексей Маклюков, Василий Глотов, Василий Атанасов, Скотт Уилсон, Даниил Савин, Рокко Гримальди, Никита Недопёкин, Данил Аймурзин, Никита Дишковский, Матвей Короткий, Герман Суздорф, Николай Голдобин, Амир Нугманов, Владислав Романов.

16:20 Матч пройдёт на льду «СКА Арены» (Санкт-Петербург, Россия), вместимостью 23 996 зрителеей.

16:15 В первом матче нынешнего сезона СКА уже обыграл «Трактор» в Челябинске — 4:3. Петербуржцы повели с преимуществом в три шайбы, однако хозяева сократили отставание до минимума и сохраняли интригу до финальной сирены. В статистике девяти последних очных встреч, приведённой в исходном материале, преимущество также на стороне СКА: шесть побед против трёх у челябинцев. Однако два предыдущих матча из указанной выборки завершились обменом победами: в сентябре 2025 года армейцы выиграли дома со счётом 5:2, а в марте 2026-го «Трактор» взял реванш на своей площадке — 2:1.

16:05 Челябинцы занимают восьмое место Восточной конференции: в 26 матчах команда набрала 27 очков и сохраняет минимальное преимущество над ближайшим преследователем — «Салаватом Юлаевым». В пяти предыдущих встречах «Трактор» одержал три победы: обыграл «Барыс» (2:1), «Ак Барс» (5:3) и «Шанхайских Драконов» (5:2), уступил «Автомобилисту» в серии буллитов (2:3), а в последнем матче проиграл «Северстали» также за пределами основного времени — 3:4 по буллитам. Одним из главных созидателей команды Скотта Гордона остаётся защитник Григорий Дронов, набравший 20 очков (5+15) в 26 встречах.

15:55 Петербуржцы подходят к домашнему матчу после двух поражений подряд: сначала армейцы уступили московскому «Динамо» в овертайме (1:2), а затем проиграли минскому клубу со счётом 1:4. При этом в пяти предыдущих встречах у СКА три неудачи — помимо двух последних матчей, команда уступила «Адмиралу» (0:4), но обыграла «Амур» (3:2) и «Спартак» (7:1). Николай Голдобин остаётся самым результативным игроком петербуржцев: на его счету 21 очко (3+18) в 17 матчах. После поражения от минчан СКА опустился на девятое место Западной конференции, имея 26 очков после 25 игр.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40.