Сборные Латвии и Армении играют на стадионе «Сконто» в Риге в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги наций. Обе команды уже знают свои итоговые места в группе C2: латвийцы останутся последними с одним очком, а армяне финишируют третьими с пятью баллами. При этом ни одной из сборных не грозит вылет в дивизион D из-за предстоящей реформы турнира, поэтому главной задачей на заключительную встречу становится улучшение результатов после неудачной осени.

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45+1' Перерыв в Риге! Нули на табло в матче Латвии и Армении, но моментов у обеих команд было достаточно.

45' Гутковский обыграл защитника у штрафной Армении и с левой плотно пробил — Мишиев дотянулся до мяча у штанги.

44' И снова Тикнизян опасно подключился к атаке, в касание пробил в ближний угол, а Матревич спас!

43' Григорян высоко поднял ногу и даже задел Черномордого по лицу. Снова не достаёт карточку арбитр.

41' Гутковский с левой пробил издали – на месте Мишиев.

40' Савальниекс из-за штрафной пробил по воротам Армении и попал в защитника.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 2 44 Владение мячом 56 6 Угловые удары 4 4 Фолы 2

39' Григорян сорвал атаку Латвии фолом на Зеленкове в центре поля. Пока что без карточки.

37' Иву пытался перевести мяч на левый фланг длинной передачей – получилось неточно.

34' Дашкевич прострелил с правого фланга в центр штрафной, Черномордый в касание пробил в ближний угол, но снова вытащил Мишиев!

32' Тикнизян подключился к атаке и в касание пробил с линии штрафной – Матревич на месте.

30' Гутковский мог оказаться на ударной позиции в штрафной Армении, но передачу вовремя накрыл Мкртчан.

27' Гостям уже не так просто выходить в атаку, как на старте матча. Латвия больше владеет мячом.

25' Вапне подобрал мяч на линии штрафной и вторым касанием пробил прямо под штангу – Мишиев успел среагировать и дотянуться до мяча!

24' Латвия отвечает своим угловым.

23' Несколько раз подряд гости забросили мяч в штрафную Латвии, но пробить так и не удалось.

22' Снова угловой заработала сборная Армении.

19' Вапне слишком агрессивно пошёл в прессинг на половине поля Армении и нарушил правила.

17' Арутюнян навесил с фланга в штрафную Латвии, где Матревич уверенно сыграл на выходе.

15' Бандикян решился на дальний удар – сильно выше ворот улетел мяч.

13' Армения заработала угловой.

11' Вапне пытался разогнать атаку через центр, но пас на правый фланг не получился.

09' Гутковский решился на дальний удар, но попал в Мкртычана.

07' Шагоян мягко пробил со штрафного — немного мимо ближнего угла.

05' Григорян убегал к воротам сборной Латвии мимо защитника, а Черномордый сфолил и получил жёлтую карточку.

02' Серобян попробовал пробить издали – Матревич на месте.

01' Латвия разыграла с центра, поехали!

До матча

16:57 Команды уже на поле стадиона в Риге, звучат национальные гимны! По погоде сегодня довольно прохладно – всего около 5 градусов, но хотя бы без осадков.

16:50 Матч обслуживает греческая бригада во главе с Василисом Фотиасом. Его ассистенты — Андреас Мейнтанас и Михаил Пападакис, резервный арбитр — Анастасиос Папапетру. За VAR отвечает Ангелос Эвангелу, его ассистент — Иоаннис Пападопулос.

16:45 Для латвийцев особенно важно избежать еще одного поражения после семи матчей без побед. Команда Николато постепенно начала создавать моменты и забивать, но продолжает регулярно ошибаться в обороне. Армения может использовать проблемы хозяев на флангах, где Серобян и Шагоян способны получать пространство после подключений крайних защитников. При этом латвийцам необходимо внимательнее действовать против Гарибяна, который уже забивал им в сентябре и снова отличился в последнем туре.

16:40 Турнирная интрига в группе уже отсутствует, поскольку Черногория досрочно обеспечила себе первое место и повышение в дивизион B, а Кипр гарантировал вторую строчку и участие в стыковых матчах. Армения останется третьей, Латвия — четвертой. При этом обе сборные сохранят место в дивизионе C из-за изменения структуры Лиги наций с сезона-2028/29, когда УЕФА планирует отказаться от четвертого дивизиона. Поэтому итоговый результат в Риге не повлияет на дальнейшее распределение команд по лигам.

16:35 В первом круге Армения уверенно обыграла Латвию 2:0. Георгий Арутюнян открыл счет в первом тайме, а Гарибян закрепил преимущество после перерыва. Вообще за последние пять очных встреч армяне одержали четыре победы, причем выиграли три последних матча подряд. Единственное поражение на этом отрезке случилось в октябре 2023 года, когда латвийцы победили дома 2:0 в квалификации чемпионата Европы. Теперь хозяева попытаются впервые за три года снова обыграть армянскую сборную.

16:30 А это стартовый состав сборной Армении: Мишиев, Тикнизян, Мкртчан, Арутюнян, Бандикян, Шагоян, Иву, Оганесян, Григорян, Гарибян, Серобян.

16:25 Сборная Латвии начнёт матч в таком составе: Матревич, Савальниекс, Балодис, Черномордый (к), Виентиес, Циркин, Дашкевич, Вапне, Зеленков, Цыганик, Гутковский.

16:20 Мельникс должен сохранить место в центре обороны рядом с Антонием Черномордием и Оскарсом Виентесом. На флангах тренерский штаб может использовать Андрейса Цыганикса и Эдуардса Дашкевичса, а в нападении основная нагрузка ляжет на Робертса Улдрикиса. Именно через высокого форварда латвийцы могут пытаться выходить из-под давления длинными передачами, рассчитывая на подборы и подключения полузащитников.

16:15 Главной проблемой остается оборона, хотя в последних матчах сборная стала регулярно забивать. Латвийцы не смогли отличиться в первых двух турах, зато затем поразили ворота соперников в трех встречах подряд. Правда, каждый раз пропускали по два мяча и в итоге проигрывали с минимальной разницей. В четверг команда Николато уступила Черногории 1:2, а единственный гол забил защитник Денисс Мельникс. Перед заключительным туром разница мячей Латвии составляет 3:8.

16:10 Команда Паоло Николато остается единственной сборной в группе, которая до сих пор не одержала ни одной победы. После поражения от Армении 0:2 в первом туре латвийцы сыграли вничью с Кипром 0:0, а затем последовательно уступили Черногории 1:2, Кипру 1:2 и снова Черногории с тем же счетом. Единственное очко было набрано еще в сентябре, а безвыигрышная серия во всех турнирах достигла семи матчей. Последний успех Латвии пришелся на март, когда команда дважды обыграла Гибралтар в стыковых встречах за сохранение места в дивизионе C.

16:05 Меликян располагает несколькими вариантами в атакующей линии. Гарибяна могут поддержать Жирайр Шагоян, Артур Серобян и Нарек Григорян, тогда как в центре поля ожидается связка Угочукву Иву и Карлена Оганнисяна. На левом фланге обороны должен сыграть Наир Тикнизян, хорошо знакомый с российским чемпионатом. В отличие от латвийцев, армяне чаще используют короткие комбинации при продвижении мяча, однако в последних встречах команде не хватало качества завершающей передачи.

16:00 В четверг армяне принимали киприотов и добились ничьей 1:1. Единственный мяч хозяев забил Артур Гарибян, для которого этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ранее нападающий отличился в сентябрьской встрече с Латвией, поэтому теперь может забить одному сопернику в обоих матчах группового этапа. При этом атакующие показатели сборной остаются скромными: за пять туров Армения забила пять мячей, а в двух встречах вообще не смогла отличиться.

17:55 Армяне начали Лигу наций с домашней победы над Латвией 2:0, но с тех пор не выиграли ни одного матча. Команда Егише Меликяна уступила Черногории 2:3 и Кипру 0:2, после чего дважды сыграла вничью: 0:0 с черногорцами и 1:1 с киприотами. Пять очков после пяти туров позволяют сборной занять третье место, однако побороться за повышение уже не получится. Даже победа в Риге не поможет обойти Кипр, который имеет преимущество по личным встречам.