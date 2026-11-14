Зацепятся ли Румыния или Польша за последний шанс?

В субботу, 14 ноября, сборная Румынии примет сборную Польши в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:25 Главным судьей матча будет Себастьян Гисхамер из Австрии.

22:17 Стартовый состав Польши: Дронговски, Потульский, Кивёр, Кубяк, Кэш, Новак, Шиманьски, Залевски, Регула, Левандовски, Свидерски.

22:15 Стартовый состав Румынии: Хиндрих, Рациу, Дрэгушин, Эйссат, Коубиш, Бэлуцэ, Драгомир, Ман, Хаджи, Коман, Чикылдэу.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 36 матчей. В 14 играх победила сборная Румынии, в 7 Польши, оставшиеся 15 матчей завершились вничью.

21:57 У сборной Польши травмированы — Модер, Булка и Грабара, дисквалифицирован — Беднарек.

21:55 У сборной Румынии травмированы — Мунтяну и Раду, дисквалифицирован — Марин.

21:53 В прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная Польши в чужих стенах потерпела поражение от Боснии и Герцеговины (0:1). Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь на своей арене одержала разгромную победу над Румынией (6:0).

21:51 В прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная Румынии в домашних стенах потерпела поражение от Швеции (0:1). Ранее в предыдущем туре турнира коллектив также остался без очков, когда теперь на выездной арене был попросту уничтожен Польшей — 0:6.

21:49 Сборная Польши с 4 очками находится на 3-ем месте.

21:47 Сборная Румынии находится на 4-ом месте в Группе 4 Лиги Наций УЕФА в Лига «B» с 0 очков в активе.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84