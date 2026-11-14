Сборные Грузии и Венгрии играют в Тбилиси в пятом туре группового этапа Лиги наций. Хозяева замыкают группу B2 с двумя очками, но еще сохраняют математические шансы на второе место, которое дает право сыграть в стыках за повышение. Венгры набрали семь баллов и идут вторыми, отставая от лидирующей Северной Ирландии всего на одно очко. Команда Марко Росси завершит групповой этап очной встречей с североирландцами, поэтому результат поездки в Грузию напрямую повлияет на ее положение перед решающим туром.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

43' ВАР всё подтвердил, Лочошвили был в положении вне игры.

42' Грузия открыла счёт, но арбитр тут же зафкисировал офсайд! Лочошвили отлично подстроился под мяч и замкнул подачу с правого фланга, но был за спинами защитников в момент паса.

40' Шаллаи неудачно навесил с углового, мяч ещё в полёте пересёк лицевую линию.

39' Венгрия заработала угловой.

37' Микаутадзе смещался с левого фланга в центр и упал на газон в борьбе с соперником – арбитр молчит.

35' Собослаи навесил со штрафного по красивой траектории, но на дальней штанге никто не добрался до мяча.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 4 Фолы 6

33' Микаутадзе разогнал грузинскую контратаку через центр и сильно затянул с пасом – в итоге отдал на Квернадзе в офсайд.

32' Тот спокойно забрал мяч после навеса с угла поля.

31' Грузия заработала угловой.

30' Опасно у ворот сборной Грузии! Варга вовремя среагировал на мяч, пробросил его себе на ход, а Двали успел накрыть в подкате.

27' Пока что не стремятся рисковать обе сборные – мяч больше ходит поперёк поля, чем вертикально.

25' Микаутадзе неплохо открывался под заброс в штрафной Венгрии, а пробить всё равно не дал Орбан.

23' Квернадзе догнал тяжёлый мяч на левом фланге, но поскользнулся и не смог развить атаку.

20' Мяч большую часть времени проводит в центральной трети поля – никто не владеет инициативой на старте.

18' Орбан жёстко в подкате сорвал забег Чакветадзе и получил жёлтую карточку. Защитник сборной Венгрии пропустит последний матч группового этапа.

16' Шефер подобрал мяч у штрафной Грузии и пробил почти без замаха – выше ворот.

14' Шаллаи с острого угла пробил прямо по центру ворот, а Мамардашвили почему-то не стал играть руками и отбил удар грудью.

12' Собослаи из глубины забросил мяч в штрафную сборной Грузии – Лочошвили со второй попытки выбил мяч подальше.

10' Микаутадзе убежал в отрыв в штрафную соперника, убрал одного защитника на замахе, но тут же потерял мяч.

08' Лочошвили головой дотянулся до мяча в штрафной, но не смог акцентированно пробить.

06' Грузия заработала штрафной на правом фланге – хороший шанс для подачи.

04' Цитаишвили был на опасной позиции в штрафной гостей, но долго подстраивался под мяч и попал в защитника.

01' Венгры разыграли с центра поля, поехали!

До матча

19:55 Матч обслуживает чешская бригада во главе с Ондржеем Беркой. Его ассистенты — Матей Влчек и Камил Гайек, резервный арбитр — Ондржей Пеханец. За VAR отвечает Саша Штегеманн из Германии, его ассистент — Мирослав Зелинка из Чехии.

19:50 Одной из главных дуэлей станет противостояние Микаутадзе и центральных защитников Венгрии. Нападающий остается самым результативным футболистом нынешней грузинской заявки, однако без Кварацхелии получает меньше возможностей для завершения атак. Важную роль может сыграть Чакветадзе, которому придется чаще брать на себя продвижение мяча и искать передачи между линиями. У гостей центральную зону контролируют Шефер и Собослаи, поэтому грузинам потребуется более быстрое движение мяча, чем в предыдущих четырех встречах.

19:45 Турнирная ситуация заставляет Грузию рисковать больше обычного. С двумя очками после четырех туров хозяева уже не могут рассчитывать на первое место, а для борьбы за вторую строчку им необходима победа. Венгрия находится в более выгодном положении, но и ничья в Тбилиси может дорого обойтись команде Росси перед заключительной встречей с Северной Ирландией. В результате обе сборные заинтересованы в трех очках, хотя до сих пор именно осторожная игра и низкая результативность определяли характер большинства матчей группы.

19:40 В первом круге сборные встретились 11 октября в Венгрии, где хозяева одержали победу 1:0. Для грузин эта игра продолжила неприятную тенденцию: команда снова практически ничего не добилась в завершении, хотя сумела сдержать большую часть атак соперника. Теперь Сванадзе предстоит найти способ вскрыть оборону, которая уже дважды не пропускала в нынешнем турнире. При этом потеря Кварацхелии ограничивает возможности хозяев на флангах, а возвращение Керкеза делает левый край венгерской защиты сильнее.

19:35 А Венгрия выйдет в таком составе: Тот, Керкез, Чингер, Орбан, Ошват, Собослаи, Шефер, Надь, Виталиш, Шаллаи, Варга.

19:30 Стартовый состав сборной Грузии: Мамардашвили, Какабадзе, Гогличидзе, Двали, Лочошвили, Чакветадзе, Меквабишвили, Квернадзе, Гагнидзе, Цитаишвили, Микаутадзе.

19:20 Ситуацию осложняет отсутствие Хвичи Кварацхелии, который пропускает ноябрьские матчи из-за травмы. Полузащитник Георгий Кочорашвили также недоступен из-за дисквалификации, поэтому Сванадзе лишился сразу двух важных игроков разных линий. В атаке основная нагрузка ложится на Жоржа Микаутадзе, забившего 23 мяча в 47 матчах за национальную команду.

19:15 Нынешняя серия особенно выделяется на фоне предыдущих выступлений грузин в турнире. За первые 26 матчей в Лиге наций сборная забила 50 голов, в среднем почти по два за встречу, но теперь не может отличиться уже четыре игры подряд. Прежде столь продолжительных безголевых отрезков у команды в этом соревновании не было. При этом оборона остается достаточно надежной, а оба поражения были минимальными. Главная проблема заключается в том, что даже одного пропущенного мяча соперникам пока хватает для победы над Грузией.

19:10 Команда Рамаза Сванадзе остается без побед и забитых мячей в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Грузины начали турнир с домашнего поражения от Северной Ирландии 0:1, затем сыграли вничью 0:0 с Украиной, уступили Венгрии 0:1 и снова поделили очки с североирландцами, также без голов. В четырех матчах сборная пропустила всего дважды, однако отсутствие результативности не позволяет ей подняться с последнего места. За два оставшихся тура хозяевам необходимо обыграть прямых конкурентов, иначе придется сосредоточиться на сохранении места в дивизионе B.

19:05 В состав возвращается Милош Керкез, пропускавший предыдущую встречу из-за дисквалификации. Его появление должно усилить левый фланг, где защитник активно поддерживает атаки и обеспечивает ширину при владении мячом. В центре ключевая роль остается у Доминика Собослаи, а впереди Росси может использовать Барнабаша Варгу при поддержке Роланда Шаллаи. Алекс и Милан Тот не вошли в ноябрьскую заявку, поэтому тренерскому штабу придется скорректировать сочетания в полузащите. Среди вариантов также рассматриваются Андраш Шефер и Милан Виталиш.

19:00 Форма команды в остальных турнирах также дает основания рассчитывать на удачное завершение осени. За восемь последних официальных и товарищеских встреч венгры потерпели только одно поражение и одержали пять побед. При этом в самой Лиге наций Росси делает ставку прежде всего на организацию обороны: за четыре тура сборная пропустила три мяча и дважды сыграла на ноль. В октябрьской встрече с грузинами венграм хватило одного точного удара, чтобы сохранить преимущество до финального свистка.

18:55 Венгры начали групповой этап неудачно, уступив Украине 0:1 и сыграв вничью с Северной Ирландией 0:0, но в октябре исправили положение двумя победами подряд. Сначала команда Росси дома обыграла Грузию 1:0, затем на выезде справилась с украинцами 2:1. Семь очков после четырех туров позволили подняться на вторую строчку и сократить отставание от Северной Ирландии до одного балла. Теперь Венгрия может рассчитывать на прямое повышение в дивизион А, хотя для этого ей еще предстоит обойти лидера группы.