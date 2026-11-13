Кто победит в матче лидеров группы?

В пятницу, 13 ноября, сборная Голландии примет сборную Греции в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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09' Продолжают голландцы при потере мяча сразу включаться в прессинг.

08' Сборная Голландии контролирует мяч на своей половине поля.

06' Гоол! 1:0. Получился высокий прессинг у голландцев, ошибся в передаче защитник греков Мавропанос, Крисенсио Саммервилл из пределов штрафной площади Греции технично покатил мяч в дальний угол ворот Цолакиса.

05' В атаке греки, играют в пас гости на половине поля Голландии.

04' Позиционная атака Голландии развивается на половине поля Греции.

03' Прострел Коди Гакпо в штрафную Греции прервал на угловой Голландии защитник гостей Лазарос Рота.

Статистика матча 1 Угловые удары 0 0 Фолы 2

02' С мячом футболисты сборной Голландии на своей половине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Греции.

До матча

22:42 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме, вмещающей 55 885 зрителей.

22:25 Главным судьей матча будет Рохит Сагги из Норвегии.

22:17 Стартовый состав сборной Греции: Цолакис, Мавропанос, Цимикас, Рецос, Рота, Курбелис, Андруцос, Цолис, Карецас, Павлидис, Иоаннидис.

22:15 Стартовый состав сборной Голландии: Вербрюгген, Думфрис, Тимбер, ван Хекке, ван де Вен, де Йонг, Верман, Рейндерс, Саммервилл, Мален, Гакпо.

22:00 За всю историю команды сыграли между собой 12 матчей. В 9 играх победила сборная Голландии, в 1 Греция, оставшиеся 2 матча завершились вничью.

21:55 В последней игре между собой, в рамках группового этапа Лиги Наций, соперники сыграли вничью 2:2 в Греции, матч состоялся 1-го октября.

21:53 В своем предыдущем поединке Греция не уступила крепким немцам — 0:0. До того Греция разошлась миром с Нидерландами — 2:2, а вот несколько ранее сенсационно переиграла Германию — 1:0. «Эллины» не уступили в четырех последних матчах.

21:51 Свой предыдущий поединок Голландия провела удачно, переиграв сербов — 2:1. До того Нидерланды не смогли обыграть Грецию — 2:2, да и еще один поединок с Сербией завершился викторией —2:1. Команда не проигрывает уже без малого полгода.

21:49 Греция на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций. При этом Греция в четырех турах разжилась восемью зачетными баллами. А вот забить удалось пять мячей при трех пропущенных в свои ворота.

21:47 Нидерланды еще не обеспечили себе выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы. При этом Нидерланды в четырех матчах добыли 8 очков. Команда отличилась семью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30