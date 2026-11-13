Сборные Словении и Швейцарии играют на стадионе «Людски врт» в Мариборе в пятом туре Лиги наций. Хозяева занимают второе место в группе В1 с 7 очками, гости лидируют в квартете, набрав 12 пунктов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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09' Кобель только что выбежал из собственной штрафной, опередив двух словенцев, которые могли убежать на раундеву с кипером швейцарской сборной. В итоге Кобель мощным ударом выбил мяч за боковую линию.

07' Ещё одно нарушение правил со стороны словенцев. Випотник уложил на газон Бричги на правом фланге атаки, рядом с угловым флажком.

06' Фол в центральном круге, Бийол совершил наступ на Эмболо.

04' Швейцарцы играют в высоком прессинге и вынуждают ошибиться Облака, который выбил мяч в аут.

02' Словения начала встречу с центра поля, хозяева играют в белой форме, Швейцария — в красной.

01' Матч стартовал, поехали.

Статистика матча 19 Владение мячом 81 1 Фолы 0

До матча

22:43 Сборные Словении и Швейцарии вышли на футбольное поле. Матч скоро начнётся.

22:40 Стартовый состав Швейцарии: Кобель, Атекаме, Эльведи, Аканджи, Бричги, Эбишер, Фройлер, Закария, Ндойе, Эмболо, Ридер.

22:30 Стартовый состав Словении: Облак, Залетел, Кузмич, Дркушич, Бийол, Штурм, Карничник, Забуковник, Гнезда-Черин, Випотник, Матко.

22:20 В Мариборе — прохладная погода. Температура воздуха около +10°C. Утром и днём в Словении шли дожди. Ближе к поединку ливни прошли, но по-прежнему пасмурно.

22:10 В последних очных матчах преимущество было на стороне сборной Швейцарии. Команды встречались в рамках Лиги наций и отборочного турнира чемпионата мира. В предыдущих трёх играх швейцарцы одержали две победы (3:0 и 2:1), ещё одна встреча завершилась без забитых мячей (0:0).

22:00 Сборная Швейцарии уверенно выступает в Лиге наций и после четырёх туров занимает первое место в группе B1 с 12 очками. Команда одержала четыре победы: дважды обыграла Северную Македонию (3:0 и 3:0), разгромила Шотландию (3:0) и взяла верх над Словенией (2:1). Швейцарцы забили 11 мячей и пропустили только один. В составе команды выделяются Гранит Джака, Мануэль Аканджи и Ремо Фройлер.

21:50 Сборная Словении выступает в Лиге B в группе 1 вместе со Швейцарией, Шотландией и Северной Македонией. После четырёх туров команда набрала 7 очков и располагается на втором месте. Словенцы обыграли Северную Македонию (2:0) и Шотландию (2:1), сыграли с ней вничью (0:0), но уступили Швейцарии (1:2). Команда забила пять мячей и пропустила три. Одним из лидеров сборной остаётся вратарь Ян Облак, а в атаке важную роль играет Беньямин Шешко.

21:40 Главным арбитром встречи назначен Яспер Вергот из Бельгии.

21:30 Матч пройдёт на арене «Людски врт» в Мариборе, вмещающем 11 709 болельщиков.

21:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.25.