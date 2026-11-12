Испания подходит к встрече в статусе явного фаворита: она выиграла все матчи группового этапа, тогда как Чехия пока не набрала ни одного очка. В первой игре испанцы победили со счётом 3:1, а теперь постараются закрепить лидерство на выезде. Хозяевам необходимо прежде всего повысить надёжность обороны, но сдержать результативную атаку соперника будет непросто

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45+1' Окончен первый тайм! Тотальное преимущество у сборной Испании, но единственный гол удалось забить гостям с пенальти. По такой игре чехам не на что рассчитывать, надо что-то кардинально менять!

45' Одну минуту добавил Дабанович ко времени первого тайма.

45' Юрасек с левого фланга навесил во вратарскую гостей, но Симон первым оказался на мяче.

42' Фабиан Руис убрал мяч под правую ногу и с линии штрафной пробил в правый верхний угол ворот, но попал в перекладину!

41' 68% на 42% по владению мячом в пользу испанцев.

39' Гооооол!!!! 0:1. Алекс Баэна с пенальти точно пробил в правый угол на средней высоте, Коварж угадал направление удара, но сумел только коснуться мяча!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 2 Удары мимо 5 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 2 Фолы 1

37' Дабанович посмотрел видеоповтор эпизода и указал на «точку»! Глупейший пенальти!

36' Включается VAR. В своей штрафной, при приёме обработке, Амброс подыграл себе рукой.

34' Ферран Торрес пробил из пределов штрафной, но был заблокирован Зимой.

32' Баэна подал от правого угла в центр штрафной, из борьбы мяч полетел к лицевой, его догнал на самой линии Кукурелья и навесил к линии вратарской, откуда головой пробил Кубарси, но угодил в перекладину.

31' Заработал угловой Фермин Лопес.

29' Фермин Лопес забрался в офсайд.

27' Провод опасно простреливал с левого фланга, но Симон в падении перехватил мяч.

25' Помчались в быструю атаку чехи, Гложек протащил мяч до центра чужой половины и сделал не самую удачную передачу в адрес Надери, притормозив скорость контрвыпада.

23' От правого угла подал Баэна в центр штрафной, откуда головой пробил Хейсен, но прямо по позиции Коваржа.

22' Угловой заработал угловой.

19' Левым флангом прошла атака испанцев, которая закончилась ударом из центра штрафной Кукурельи, но мяч после его выстрела полетел выше ворот.

17' Ферран Торрес от правого угла вратарской попытался пробить, но удар не получился — мяч пролетел вдоль ворот.

16' Небольшое затишье в матче.

14' Отдали испанцы мяч чехам, но даже центр поля перейти не могут хозяева.

12' Дабанович всё-таки решил наказать Педро Порро жёлтой карточкой.

11' Жёстко столкнулись на фланге Провод и Порро. Фол в сторону испанской сборной.

09' Пино и Порро разрывают правый фланг, но последней передачи не хватает испанцам.

07' От левого угла подал на ближнюю штангу Баэна, но чехи отбились.

07' Заработал Кукурелья угловой.

06' Юрасек попал в офсайд.

05' Черв сфолил против Пино.

03' Фермин Лопес перехватил мяч на чужой половине и сыграл в штрафную на Пино, тот прострелил в центр на Феррана, но Крейчи прервал передачу.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

22:42 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся!

22:30 Главный судья: Никола Дабанович (Черногория); Ассистент: Срджан Йованович (Черногория); Ассистент: Владан Тодорович (Черногория).

22:20 Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Марк Кукурелья, Дин Хёйсен, Фабиан Руис, Фермин Лопес, Мартин Субименди, Алекс Баэна, Ферран Торрес, Йереми Пино.

22:15 Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфал, Ладислав Крейчи, Давид Зима, Давид Юрасек, Алекс Крал, Лукаш Черв, Лукаш Амброс, Лукаш Провод, Адам Гложек, Райан Надери.

22:10 Матч пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия), вместимостью 20 854 зрителей.

Сборная Испании https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2047872--czechia-vs-spain/

22:00 Сборные провели между собой восемь матчей: Испания одержала шесть побед, ещё две встречи завершились вничью. Чехия пока ни разу не обыгрывала этого соперника. Разница забитых и пропущенных мячей — 11:4 в пользу испанцев. Последняя очная встреча состоялась 3 октября 2026 года в Овьедо и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В Праге команды играли трижды: Испания одержала одну победу, а ещё два матча закончились вничью.

21:50 Сборная Испании уверенно лидирует в группе А3: подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли все четыре матча и набрали 12 очков. Испанцы обыграли Англию (3:2), Хорватию (4:1), Чехию (3:1) и вновь хорватов (2:1). За этот отрезок команда забила 12 мячей и пропустила пять. Испания уже обеспечила себе участие в четвертьфинале, однако продолжает борьбу за первое место в группе. В Праге гости сыграют без Ламина Ямаля и Микеля Оярсабаля: оба футболиста пропустят встречу, что подтвердила Королевская испанская футбольная федерация.

21:40 Сборная Чехии занимает последнее место в группе А3 Лиги наций, потерпев четыре поражения подряд и не набрав очков. Команда Санти Денниа уступила Хорватии (1:2), Англии (0:2), Испании (1:3) и вновь англичанам (0:3). За четыре тура чехи забили всего два мяча и пропустили десять. Таким образом, сборная пока не может наладить игру ни в атаке, ни в обороне: в трёх матчах она не сумела отличиться, а в двух последних встречах пропустила пять голов. Чехия уже лишилась шансов на выход в четвертьфинал, но ещё может побороться за то, чтобы не завершить групповой этап на последней строчке.

21:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.