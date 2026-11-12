В четверг, 12 ноября, сборная Армении примет сборную Кипра в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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15' Удар Артура Серобяна из пределов штрафной Кипра, сразу 2 защитника гостей бросились под мяч и сумели заблокировать его полет в ворота.

14' Наир Тикнизян прорывался по левому флангу атаки Армении, но защитники сборной Кипра действуя с подстраховкой сумели его остановить.

12' Пробил Лоизос Лоизу из пределов штрафной Армении, но мяч мимо створа пролетел.

11' Удар головой Иоанниса Питтаса из пределов штрафной Армении, мяч мимо ворот пролетел.

09' Гоол! 0:1. Иоанас Пикис выиграв борьбу у защитника сборной Армении Мкртчяна в штрафной площади хозяев, послал мяч мимо вратаря Мишиева в сетку.

08' Киприоты владеют мячом на своей половине поля.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 60 Владение мячом 40 0 Угловые удары 1 1 Фолы 1

07' Забил гол в ворота Кипра нападающий сборной Армении Нарек Григорян, но его ут же отменил главный судья из-за наступа на игрока гостей в предшествующем эпизоде.

06' В среднем темпе начинается игра.

05' Разыгрывают мяч на половине поля Кипра футболисты сборной Армении.

04' С мячом футболисты сборной Армении на своей половине поля.

03' Завязывается борьба за инициативу, обе команды стремятся в атаку.

02' Подача Маркуса Эдвардса с углового Кипра к угрозе ворот Армении не привела.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Кипра.

До матча

19:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

19:50 Главным судьей матча будет Орель Гринфельд из Израиля.

19:40 Матч состоится на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» в Ереване, вмещающем 14 935 зрителей.

19:32 Стартовый состав сборной Кипра: Фабиано, Лайфис, Малеккидес, Кономис, Киприану, Лоизу, Кастанос, Андреу, Эдвардс, Пикис, Питтас.

19:30 Стартовый состав сборной Армении: Мишиев, Арутюнян, Мкртчян, Тикнизян, Бандикян, Оганесян, Иву, Григорян, Серобян, Шагоян, Гарибян.

19:15 За всю историю команды сыграли между собой 8 матчей. В 5 играх победила сборная Кипра, в 1 сборная Армении, ещё 2 матча завершились вничью.

19:12 У обеих команд нет травмированных и дисквалифицированных.

19:08 В прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная Кипра в домашних стенах обыграла Латвию (2:1). Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 2:0 одержал победу над Арменией.

19:06 В прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная Армении в чужих стенах сыграла вничью с Черногорией (0:0). Ранее коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:2 потерпел поражение от Кипра.

19:04 Кипр после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с семью баллами в активе. Команда на три балла отстает от лидирующей Черногории, а также на три очка опережает третью в таблице Армению и на шесть — четвертую Латвию.

19:02 Армения после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 2, набрав четыре балла. Команда на шесть очков отстает от лидирующей Черногории и на три — от второго Кипра, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Латвию.

19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80