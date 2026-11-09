12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Армения и Кипр. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
Армения
Турнирное положение: Армения после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 2, набрав четыре балла.
Команда на шесть очков отстает от лидирующей Черногории и на три — от второго Кипра, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Латвию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Черногорией (0:0).
Ранее коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:2 потерпел поражение от Кипра.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, два из которых товарищескими, Армения выиграла лишь раз при двух поражениях и трёх ничьих.
Хотя такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, с учетом перевеса в классе над соперником и фактором своего поля, они все же высоки.
Четыре гола команды в Лиге наций нового розыгрыша забивали разные игроки.
Кипр
Турнирное положение: Кипр после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с семью баллами в активе.
Команда на три балла отстает от лидирующей Черногории, а также на три очка опережает третью в таблице Армению и на шесть — четвертую Латвию.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Латвию (2:1).
Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 2:0 одержал победу над Арменией.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, три из которых были контрольными, Кипр проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.
С такой формой у гостей вроде бы неплохие шансы по крайней мере на ничью, однако поскольку соперник совсем непрост, а игра пройдет на его поле, такой результат выглядит неочевидным.
Маркус Эдвардс — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трёх из четырех последних матчей Армении хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из восьми последних матчей Армении забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Кипр выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья — в 3.50, успех Кипра — в 3.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.73.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти предыдущих домашних поединков.
Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку так было в пяти из девяти последних домашних матчей Армении.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05