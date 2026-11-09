12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона C Лиги наций сыграют Армения и Кипр. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Армения

Турнирное положение: Армения после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 2, набрав четыре балла.

Команда на шесть очков отстает от лидирующей Черногории и на три — от второго Кипра, а также на три пункта опережает четвертую в таблице Латвию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Черногорией (0:0).

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Ранее коллектив и вовсе остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:2 потерпел поражение от Кипра.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, два из которых товарищескими, Армения выиграла лишь раз при двух поражениях и трёх ничьих.

Хотя такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, с учетом перевеса в классе над соперником и фактором своего поля, они все же высоки.

Четыре гола команды в Лиге наций нового розыгрыша забивали разные игроки.

Кипр

Турнирное положение: Кипр после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с семью баллами в активе.

Команда на три балла отстает от лидирующей Черногории, а также на три очка опережает третью в таблице Армению и на шесть — четвертую Латвию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах обыграла Латвию (2:1).

Ранее коллектив также набрал максимум очков, когда в предыдущем туре снова-таки на домашней арене со счетом 2:0 одержал победу над Арменией.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, три из которых были контрольными, Кипр проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

С такой формой у гостей вроде бы неплохие шансы по крайней мере на ничью, однако поскольку соперник совсем непрост, а игра пройдет на его поле, такой результат выглядит неочевидным.

Маркус Эдвардс — лучший бомбардир команды в Лиге наций нового розыгрыша с двумя голами.

На что ставят в матче Армения — Кипр Букмекерские коэффициенты на матч Армения — Кипр: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трёх из четырех последних матчей Армении хотя бы одна команда не забивала

в пяти из восьми последних матчей Армении забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Кипр выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.16. Ничья — в 3.50, успех Кипра — в 3.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.05 и 1.73.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из пяти предыдущих домашних поединков.

Между тем, в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Армения — Кипр принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, поскольку так было в пяти из девяти последних домашних матчей Армении.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Армения — Кипр позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05