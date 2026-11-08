В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Ак Барс»
Турнирное положение: «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 24 очка после 25 сыгранных матчах.
Последние матчи: клуб из Казани потерпел гостевое поражение в поединке против «Трактора» (3:5).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: «Ак Барс» не может выиграть на протяжении трёх матчей, ранее команда проиграла «Сибири» (1:3) и СКА (3:4).
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 31 очко.
Последние матчи: в последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» выиграло у московского «Динамо» (4:3). В составе команды голами отметились Сергей Гончарук, Никита Шавин, Павел Красковский, Матвей Поляков.
Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: в последних матчах команда из Нижнего Новгорода одержала победы над «Спартаком» (3:1), СКА (4:3), а также проиграла «Автомобилисту» (2:3 Б), минскому «Динамо» (1:2 ОТ)
Статистика для ставок
- «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции
- «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции
- В этом сезоне «Торпедо» дважды обыграл «Ак Барс» (2:1 Б, 3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.65.
На тотал больше 5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5 — за 1.75.
Прогноз: «Торпедо» в последних двух личных матчах одержал две победы над «Ак Барсом», ожидаем, что гости повторят успех.
Ставка: Победа «Ак Барса» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снова поразят ворота друг друга и не раз.
Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.00.