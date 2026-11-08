прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 ноября, начало — в 19:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 24 очка после 25 сыгранных матчах.

Последние матчи: клуб из Казани потерпел гостевое поражение в поединке против «Трактора» (3:5).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: «Ак Барс» не может выиграть на протяжении трёх матчей, ранее команда проиграла «Сибири» (1:3) и СКА (3:4).

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 31 очко.

Последние матчи: в последней игре регулярного чемпионата «Торпедо» выиграло у московского «Динамо» (4:3). В составе команды голами отметились Сергей Гончарук, Никита Шавин, Павел Красковский, Матвей Поляков.

Не сыграют: в составе команды потери отсутствуют.

Состояние команды: в последних матчах команда из Нижнего Новгорода одержала победы над «Спартаком» (3:1), СКА (4:3), а также проиграла «Автомобилисту» (2:3 Б), минскому «Динамо» (1:2 ОТ)

На что ставят в матче Ак Барс — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» занимает седьмое место в Восточной конференции

«Торпедо» занимает третье место в Западной конференции

В этом сезоне «Торпедо» дважды обыграл «Ак Барс» (2:1 Б, 3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.20, а победа «Торпедо» — в 2.65.

На тотал больше 5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5 — за 1.75.

Прогноз: «Торпедо» в последних двух личных матчах одержал две победы над «Ак Барсом», ожидаем, что гости повторят успех.

2.30 Победа «Ак Барса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Ак Барс» — «Торпедо» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Ак Барса» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники снова поразят ворота друг друга и не раз.

2.00 ТБ 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ак Барс» — «Торпедо» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.00.