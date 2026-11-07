прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Нефтехимик» после 24 матчей закрепился на 2-й строчке Восточной конференции с 29 очками, на 9 зачетных баллов отставая от лидирующего «Металлурга».

Последние матчи: На финише октябрьского отрезка «Нефтехимик» потерпел два домашних поражения подряд — от «Металлурга» (2:3, ОТ) и «Адмирала» (3:4). Ноябрь же нижнекамцы начали с выездной победы над «Сибирью» (3:1).

В «Большом» команда Игоря Гришина также взяла верх над «Сочи» (2:1), тогда как поездка в Магнитогорск обернулась разгромным поражением от «Металлурга» (1:8).

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Не сыграют: Семен Любалин.

Состояние команды: По ходу последних сезонов нижнекамцы меняют представление о своем уровне. Нынешнее положение «Нефтехимика» является следствием качественной работы тренерского штаба Гришина.

Несмотря на полный порядок с точки зрения турнирного положения, по игре «Нефтехимик» не всегда стабилен. Так, в десяти последних матчах нижнекамцы оформили пять побед при пяти поражениях.

«Локомотив»

Турнирное положение: В 23 матчах «Локомотив» заработал 33 очка, с которыми занимает 2-е место на Западе, на 2 пункта отставая от ЦСКА.

Последние матчи: В конце октября «Локомотив» одержал две крупные домашние победы — над «Северсталью» (1:0) и «Сочи» (6:2). Однако ноябрь ярославцы встретили поражением от «Лады» (0:1).

В Москве команда Дмитрия Квартальнова уверенно разобралась со «Спартаком» (4:1), а в следующем выездном матче вновь уступила «Ладе», на этот раз по буллитам (0:1).

Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: Очередная смена тренера не изменила чемпионский настрой «Локомотива». Дмитрий Квартальнов получил сыгранный состав, которому прививает более наступательный хоккей.

При этом в семи последних встречах ярославцы дали три осечки. Но даже с учетом недавних поражений «Локомотив» только раз на данном отрезке пропустил больше одной шайбы.

На что ставят в матче Нефтехимик — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» обыграл «Локомотив» в четырех последних матчах

В трех из шести последних личных встреч была установлена ничья в основное время

В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Нефтехимика» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.48, ничья — в 4.25, победа «Локомотива» — в 1.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: «Нефтехимик» на дистанции — хотя и бывают исключения — неплохо организован в обороне и уверенно действует против топ-соперников. Даже дисциплинированному «Локомотиву» в Нижнекамске будет непросто диктовать свои условия.

1.90 «Нефтехимик» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Нефтехимик — Локомотив позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.90.

Прогноз: Ярославцы предпочитают контролировать шайбу и редко увлекаются открытым хоккеем. Нижнекамцы при Гришине стали внимательнее действовать без шайбы, поэтому результативность встречи рискует оказаться скромной.

1.82 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Нефтехимик — Локомотив позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.