В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: «Нефтехимик» после 24 матчей закрепился на 2-й строчке Восточной конференции с 29 очками, на 9 зачетных баллов отставая от лидирующего «Металлурга».
Последние матчи: На финише октябрьского отрезка «Нефтехимик» потерпел два домашних поражения подряд — от «Металлурга» (2:3, ОТ) и «Адмирала» (3:4). Ноябрь же нижнекамцы начали с выездной победы над «Сибирью» (3:1).
В «Большом» команда Игоря Гришина также взяла верх над «Сочи» (2:1), тогда как поездка в Магнитогорск обернулась разгромным поражением от «Металлурга» (1:8).
Не сыграют: Семен Любалин.
Состояние команды: По ходу последних сезонов нижнекамцы меняют представление о своем уровне. Нынешнее положение «Нефтехимика» является следствием качественной работы тренерского штаба Гришина.
Несмотря на полный порядок с точки зрения турнирного положения, по игре «Нефтехимик» не всегда стабилен. Так, в десяти последних матчах нижнекамцы оформили пять побед при пяти поражениях.
«Локомотив»
Турнирное положение: В 23 матчах «Локомотив» заработал 33 очка, с которыми занимает 2-е место на Западе, на 2 пункта отставая от ЦСКА.
Последние матчи: В конце октября «Локомотив» одержал две крупные домашние победы — над «Северсталью» (1:0) и «Сочи» (6:2). Однако ноябрь ярославцы встретили поражением от «Лады» (0:1).
В Москве команда Дмитрия Квартальнова уверенно разобралась со «Спартаком» (4:1), а в следующем выездном матче вновь уступила «Ладе», на этот раз по буллитам (0:1).
Не сыграют: Александр Радулов.
Состояние команды: Очередная смена тренера не изменила чемпионский настрой «Локомотива». Дмитрий Квартальнов получил сыгранный состав, которому прививает более наступательный хоккей.
При этом в семи последних встречах ярославцы дали три осечки. Но даже с учетом недавних поражений «Локомотив» только раз на данном отрезке пропустил больше одной шайбы.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» обыграл «Локомотив» в четырех последних матчах
- В трех из шести последних личных встреч была установлена ничья в основное время
- В четырех из пяти последних личных встреч на льду «Нефтехимика» было забито 5 и менее голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.48, ничья — в 4.25, победа «Локомотива» — в 1.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.
Прогноз: «Нефтехимик» на дистанции — хотя и бывают исключения — неплохо организован в обороне и уверенно действует против топ-соперников. Даже дисциплинированному «Локомотиву» в Нижнекамске будет непросто диктовать свои условия.
Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.90.
Прогноз: Ярославцы предпочитают контролировать шайбу и редко увлекаются открытым хоккеем. Нижнекамцы при Гришине стали внимательнее действовать без шайбы, поэтому результативность встречи рискует оказаться скромной.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.