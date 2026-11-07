Смогут ли «волки» реабилитироваться после ужаса в Магнитогорске?

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в Нижнекамске 8 ноября, начало — в 14:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.45.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамская команда располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 29-ю очками в активе после 24-х встреч. «Нефтехимик» опережает ближайшего преследователя на 4 пункта.

У «волков» неплохая атакующая линия, которая забросила 66 шайб за 24 встречи при 63-х пропущенных.

Последние матчи: Пятое ноября — это черный день для «Нефтехимика». Нижнекамцы уступили «Металлургу» Мг со счетом 1:8, полностью провалив матч. Только в первом периоде «волки» боролись, а потом перестали.

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До этого у «Нефтехимика» было две победы подряд. За этот отрезок команда Игоря Гришина обыграла «Сибирь» (3:1) и «Сочи» (2:1).

Не сыграет: Семен Любалин (травма).

Состояние команды: «Нефтехимик» в нынешнем сезоне играет куда выше ожиданий. Команда действительно находится на втором месте не случайно, регулярно демонстрируя результат и яркую игру, но иногда что-то идет не так.

Нет сомнений, что мы увидим злой и мотивированный «Нефтехимик» в предстоящем матче против «Локомотива». На своей площадке «волки» попытаются реабилитироваться после ужасной игры в Магнитогорске.

В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» дважды одержал победу над действующими чемпионами. Получится ли на сей раз обыграть одного из лидеров чемпионата? На своей площадке «волки» попытаются доминировать.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники», так же, как и «Нефтехимик», располагаются на второй позиции, но на Западе. «Локомотив» набрал 33 очка, отставая от лидера в своей конференции на два балла.

Ярославцы в нынешнем сезоне не слишком результативны, забросив 59 встреч за 23 матча. При этом «Локомотив» невероятно надежен в обороне, пропустив всего 38 шайб.

Последние матчи: В прошлом поединке «железнодорожники» неожиданно уступили «Ладе» со счетом 0:1 по буллитам. Матчем ранее «Локомотив» разгромил «Спартак» (4:1).

В последних 5-и встречах команда дважды проиграла и трижды победила. За этот отрезок «Локомотив» еще раз уступил «Ладе» (0:1), а также обыграл «Сочи» (6:2) и «Северсталь» (1:0).

Не сыграет: Александр Радулов (травма).

Состояние команды: «Локомотив» играет не очень стабильно в первой половине сезона по нескольким причинам. Одна из них — главный тренер Дмитрий Квартальнов активно вводит в основной состав молодых игроков, которые не могут обеспечить стабильность в игре и результатах на дистанции.

Другая причина — это травмы лидеров. Сначала в лазарете был Артур Каюмов, а теперь в списке травмированных находится Александр Радулов. Эти игроки являются лидерами в атаке «железнодорожников».

Стоит отметить, что проблема с результативностью у «Локомотива» действительно присутствует. Если команда в двух матчах против «Лады» не забросила ни одной шайбы — это не может не настораживать.

На что ставят в матче Нефтехимик — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нефтехимик» проиграл прошлый матч со счетом 1:8

В двух из трех последних встреч «Локомотив» не смог поразить ворота соперника

В последних 4-х очных встречах «Нефтехимик» и «Локомотив» одержали по две победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.92, ничья — в 4.15, а победа «Нефтехимика» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.45, на тотал меньше 5.5 — за 1.52.

Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» обыграет «Локомотив» второй раз за нынешний сезон. «Волки» сделают все возможное для победы после 1:8 в Магнитогорске.

2.45 Итоговая победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Нефтехимик» — «Локомотив» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Итоговая победа «Нефтехимика» за 2.45.

Прогноз: «Нефтехимик» будет пытаться правильно сыграть на своей половине площадки. Прогнозируем низовой матч.

2.07 Тотал 4.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Нефтехимик» — «Локомотив» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.07.