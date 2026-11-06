прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: После 14 матчей «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции с 16 очками. От зоны плей-офф столичный клуб отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: В конце октября «Вашингтон» обыграл дома «Баффало» в овертайме (4:3), а затем разобрался с «Филадельфией» (5:2). Выезд к «Нэшвиллу» завершился еще одной победой столичных хоккеистов (4:3).

Ноябрь команда Спенсера Карбери встретила двумя домашними поражениями. Сначала «Кэпиталз» крупно уступили «Миннесоте» (1:5), а несколькими днями позже проиграли «Далласу» (5:6).

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Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: Перестраиваемая атака «Вашингтона» постепенно налаживает связь. При этом результаты столичного клуба не вполне соответствуют возможностям состава на дистанции.

Во второй половине октября команда Спенсера Карбери зафиксировала пять побед в шести встречах, тогда как в двух недавних осталась без турнирных приобретений, пропустив 11 голов в сумме.

«Флорида»

Турнирное положение: В 16 матчах «Флорида» заработала 20 очков, с которыми обосновалась на 7-й строчке Востока. На 1 турнирный пункт «Пантерз» опережают 8-х «Рейнджерс».

Последние матчи: Накануне «Флорида» начала победную серию с гостевого матча против «Чикаго» (3:2). Затем «Пантерз» дважды разгромили «Виннипег» — на выезде (5:1), а позднее дома (5:2).

Ноябрь команда Пола Мориса встретила домашним поражением от «Детройта» (3:5). Уже через два дня «Флорида» принимала «Чикаго» и вновь разобралась с аутсайдером (5:3).

Не сыграют: Александр Барков, Брэд Маршан, Джона Гаджович.

Состояние команды: «Флорида» пытается вернуться в число ведущих команд Востока. Очередная волна кадровых потерь не мешает команде Мориса прибавлять по ходу осени.

В пяти последних матчах «Пантерз» забрали четыре победных результата. В трех встречах на этом отрезке коллектив из Санрайза отмечался пятью заброшенными шайбами.

Статистика для ставок

«Флорида» победила в трех последних личных встречах

«Флорида» забивала 3 и более голов в пяти последних личных встречах

В пяти последних личных встречах было забито 7 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.37, победа «Флориды» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.46.

Прогноз: «Вашингтон» регулярно допускает ошибки в обороне, которыми «Флорида» умеет пользоваться даже при кадровых потерях. Гости предпочтут действовать агрессивнее в зоне атаки и, как кажется, будут ближе к победному результату.

1.89 «Флорида» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Вашингтон — Флорида позволит вывести на карту выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Флорида» победит в матче за 1.89.

Прогноз: У «Вашингтона» хватает проблем при защите собственных ворот, однако и «Флорида» не всегда справляется с давлением соперников. Встреча на льду «Кэпитал Уан Арены» обещает быть открытой.

2.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Вашингтон — Флорида принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.00.