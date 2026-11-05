прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Гранд Казино Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Миннесота»

Турнирное положение: С 25 очками после 17 матчей «Миннесота» занимает 2-е место на Западе, уступая лидерство «Эдмонтону» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В ходе последнего октябрьского отрезка «Миннесота» выиграла три гостевых матча подряд — у «Сиэтла» (5:1), «Ванкувера» (4:2) и «Юты» (3:1). Домашняя встреча с «Айлендерс» завершилась поражением в овертайме (3:4).

Ноябрь команда Джона Хайнса начала двумя выездными победами. Сначала «Уайлд» уничтожили «Вашингтон» (5:1), а спустя несколько дней взяли верх над «Филадельфией» (4:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Брок Фабер, Маркус Фолиньо, Ник Фолиньо, Филип Густавссон, Джаред Сперджен.

Состояние команды: «Миннесота» бьется за лидерство на Западе, а серьезные кадровые потери в игровом смысле не мешают «Уайлд» сочетать качественную оборону с продуктивной атакой.

В шести последних матчах «Миннесота» одержала пять побед и заработала 11 очков из 12 возможных. Ни в одной игре упомянутого отрезка команда Хайнса не забивала меньше трех голов и только раз пропустила больше двух шайб.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В 17 матчах «Сан-Хосе» заработал 15 очков и обосновался на 12-й строчке Западной конференции. От зоны плей-офф калифорнийцев отделяют 2 балла.

Последние матчи: В конце октября «Сан-Хосе» проиграл в гостях «Бостону» (4:6), а дома уступил «Баффало» (0:2). Победа над «Ванкувером» (3:2) ненадолго прервала череду неудач калифорнийцев.

Следом команда Райана Варсофски потерпела три поражения подряд. Дома «Шаркс» уступили «Оттаве» (1:5) и «Калгари» (1:2), а в Лос-Анджелесе были разгромлены «Кингз» (2:7).

Не сыграют: Игорь Чернышов, Александр Веннберг.

Состояние команды: Перестройка «Сан-Хосе» еще далека от завершения. Калифорнийцы переживают очередной спад, обусловленный системными проблемами.

В последних матчах «Шаркс» теряют в эффективности не только в оборонительном смысле. Лишь в одной встрече из пяти недавних команде Варсофски удалось забросить больше двух шайб.

На что ставят в матче Миннесота — Сан-Хосе Букмекерские коэффициенты на матч Миннесота — Сан-Хосе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» в четырех последних личных встречах

В четырех последних личных встречах была установлена ничья в основное время

В пяти из семи последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 1.93, ничья — в 4.40, победа «Сан-Хосе» — в 3.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 5.5 — за 2.08.

Прогноз: «Сан-Хосе» по-прежнему уязвим при позиционной обороне, особенно под продолжительным давлением. Атакующий хоккей в исполнении «Миннесоты» хорошо подходит для использования подобных недостатков.

1.89 «Миннесота» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Миннесота — Сан-Хосе принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: «Миннесота» победит за 1.93.

Прогноз: Оборонительные проблемы «Шаркс» сочетаются с умением быстро переходить в атаку. Учитывая кадровые потери хозяев в защите, встреча обещает стать результативной.

1.82 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Миннесота — Сан-Хосе позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.93.