«Бостон» едет в Пенсильванию за победными очками

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 6 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Питтсбург»

Турнирное положение: В 15 матчах «Питтсбург» набрал 12 очков и обосновался на 15-й позиции Восточной конференции. От первой восьмерки представители Пенсильвании отстают на 6 пунктов.

Последние матчи: В конце октября «Питтсбург» разгромил «Флориду» (4:0), а затем дожал «Нэшвилл» в овертайме (3:2). Домашняя встреча с «Ютой» обернулась поражением (3:4, ОТ).

В начале ноября команда Дэна Мьюза уступила на выезде «Монреалю» (4:5). Неудачи продолжились и после возвращения домой: 4 ноября «Пингвинз» проиграли «Вегасу» (2:3).

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Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Элмер Седерблум, Евгений Малкин, Тревор Ван Римсдайк.

Состояние команды: «Питтсбург» в очередной раз демонстрирует зависимость от ветеранов. Команда способна играть результативно, но уязвимость обороны, как правило, перечеркивает любые попытки добиться прогресса.

На девять последних матчей «Пингвинз» приходится семь поражений. В пяти встречах на этом же отрезке коллектив из Пенсильвании пропускал пять и более голов.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» после 16 сыгранных матчей занимает 2-е место на Востоке с 23 очками, на 3 зачетных балла отставая от лидирующей «Каролины».

Последние матчи: Накануне «Бостон» разгромил «Нэшвилл» (6:0) и обыграл «Сан-Хосе» (6:4), тогда как следующие два выезда обернулись поражениями от «Каролины» (1:2) и «Сент-Луиса» (1:4).

Вернувшись домой, команда Марко Штурма взяла верх над «Чикаго» в овертайме (5:4). Ноябрьская кампания началась для бостонцев с победы над «Вегасом» по буллитам (3:2).

Не сыграют: Мэттью Пойтрас.

Состояние команды: Молодые исполнители в составе «Бостона» ускорили процесс обновления команды. Уверенный старт вывел «Брюинз» в лидеры конференции.

В 16 матчах бостонцы пропустили 38 шайб. По надежности в обороне команда Штурма является лучшей на Востоке. Однако на гостевом льду «Брюинз» не побеждают на протяжении трех игр кряду.

Статистика для ставок

«Бостон» победил в четырех из пяти последних очных матчей

«Питтсбург» не забивал больше одного гола в трех из четырех последних очных матчей

В пяти из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.52, ничья — в 4.22, победа «Бостона» — в 2.52.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.14.

Прогноз: «Питтсбург» растерял прежнюю уверенность и с трудом справляется с соперниками высокого класса. У «Бостона» сейчас больше оснований рассчитывать на успех.

1.90 «Бостон» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Питтсбург — Бостон принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Бостон» победит в матче за 1.90.

Прогноз: В обороне «Питтсбурга» хватает свободного пространства, которым гости наверняка воспользуются. Бостонцы располагают достаточно разнообразным нападением, чтобы несколько раз наказать хозяев.

2.03 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Питтсбург — Бостон принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 2.03.