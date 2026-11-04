Швеция прервет серию неудач в играх с чехами?

прогноз на матч хоккейных игр NOCCO, ставка за 1.85

В матче Евротура Чехия будет принимать Швецию. Встреча пройдет на арене «О2» в Праге. Игра состоится 5 ноября. Начало встречи — в 20:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

Чехия

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Евротура Чехия заработала 16 очков в 12 матчах и заняла 2-е место в общей таблице, на 13 баллов отстав от Швеции.

Последние матчи: На майском чемпионате мира — последнем официальном турнире — Чехия одержала победы над Швецией (4:3), Италией (3:1) и Словакией (3:2), после чего уступила Норвегии (1:4).

В заключительной встрече группового этапа команда Радима Рулика проиграла Канаде (2:3), а в четвертьфинале завершила выступление поражением от Финляндии (1:4).

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Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: Ноябрьский этап станет для Чехии началом нового тренерского цикла. При этом традиционно чешский состав сочетает проверенных исполнителей с молодежью.

После чемпионата мира 2026 сборную возглавил Зденек Мотак, под руководством которого чешский клуб «Оцеларжи» завоевал золото местного первенства в сезонах 2023/23 и 23/24.

Швеция

Турнирное положение: Швеция выиграла предыдущий Евротур, набрав 29 очков в 12 матчах. Ближайшего преследователя в лице Чехии скандинавы опередили на 13 зачетных баллов.

Последние матчи: На групповом этапе последнего чемпионата мира Швеция допустила поражение от Чехии (3:4), после чего разгромила Словению (6:0) и Италию (3:0).

Затем команда Сэма Халлама уступила Норвегии (2:3), обыграла Словакию (4:2), а в четвертьфинале завершила кампанию, не сумев справиться со Швейцарией (1:3).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: На ноябрьский этап Швеция отправляется в статусе действующего победителя Евротура. С обновленным составом, но высоким общим уровнем исполнителей скандинавы остаются в числе фаворитов.

Прошлый турнир команда Сэма Халлама закончила с 47 заброшенными шайбами в 12 встречах, став безусловным лидером общей таблицы не только по очкам, но и по результативности.

Статистика для ставок

Чехия победила в двух последних личных встречах

В трех из пяти последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Чехия не побеждает на протяжении трех матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.49, ничья — в 4.10, победа Швеции — в 2.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.69.

Прогноз: Чехам предстоит встреча с организованным скандинавским соперником, умеющим держать игру в чужой зоне. Шведы выглядят предпочтительнее за счет скорости и более разнообразной атаки.

1.85 Швеция победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Чехия — Швеция позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Швеция победит в матче за 1.85.

Прогноз: Обе сборные начинают Евротур с обновленными сочетаниями, поэтому без ошибок при обороне собственных ворот вряд ли обойдется. Особенно при активном встречном хоккее.

1.75 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Чехия — Швеция принесёт чистый выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.75.