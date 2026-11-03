В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» с 10 очками после 13 матчей занимает 14-е место в Западной конференции. От основной восьмерки калифорнийцы отстают на 5 зачетных баллов.
Последние матчи: В конце октября «Лос-Анджелес» уступил «Нью-Джерси» (1:3), затем разгромил на выезде «Рейнджерс» (6:3) и проиграл «Чикаго» (1:2).
Вернувшись домой, команда Питера Лавиолетта одолела «Оттаву» в овертайме (6:5), а уже в следующей встрече потерпела поражение от «Баффало» (2:3).
Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Матс Цуккарелло, Адриан Кемпе, Брандт Кларк.
Состояние команды: Обновление состава и смена тренера пока не помогли «Лос-Анджелесу» войти в число топов. Калифорнийцы тяжело проводят сезон и имеют ощутимые кадровые проблемы.
В начале регулярки «Кингз» потерпели шесть поражений кряду, тогда как в семи последних встречах — одержали четыре победы. По заброшенным шайбам (36 в 13 матчах) «Лос-Анджелес» входит в тройку худших команд Запада.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: В 16 матчах «Сан-Хосе» набрал 15 очков и закрепился на 10-й позиции Запада, уступая 8-му «Сент-Луису» по дополнительным показателям.
Последние матчи: Недавний выезд к «Бостону» завершился для «Сан-Хосе» поражением (4:6). Вернувшись домой, калифорнийцы уступили «Баффало» (0:2), но сумели обыграть «Ванкувер» (3:2).
В следующих домашних встречах команда Райана Варсофски проиграла «Оттаве» (1:5), а затем не справилась с «Калгари» (1:2).
Не сыграют: Игорь Чернышов, Александр Веннберг.
Состояние команды: Перестройка «Сан-Хосе» постепенно дает эффект, хотя на дистанции команда по-прежнему выглядит неустойчиво.
Молодой состав «Шаркс» прибавил в атакующем классе, но не избавился от проблем в обороне. В пяти последних матчах команда Райана Варсофски одержала всего одну победу.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» победил в трех последних личных встречах
- В трех последних личных встречах была установлена ничья в основное время
- В семи последних личных встречах было забито 6 и более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.27, победа «Сан-Хосе» — в 2.82.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: «Лос-Анджелес» испытывает серьезные кадровые проблемы в нападении и нестабилен при игре без шайбы. «Сан-Хосе» может воспользоваться этим благодаря более вариативной линии атаки.
Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 2.08.
Прогноз: У «Кингз» часто проседает защита, особенно при игре в меньшинстве. Быстрые комбинации молодых «Шаркс» и активность на пятаке и флангах наверняка доставят хозяевам неприятности.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.70.