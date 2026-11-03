прогноз на калифорнийское дерби регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 06:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» с 10 очками после 13 матчей занимает 14-е место в Западной конференции. От основной восьмерки калифорнийцы отстают на 5 зачетных баллов.

Последние матчи: В конце октября «Лос-Анджелес» уступил «Нью-Джерси» (1:3), затем разгромил на выезде «Рейнджерс» (6:3) и проиграл «Чикаго» (1:2).

Вернувшись домой, команда Питера Лавиолетта одолела «Оттаву» в овертайме (6:5), а уже в следующей встрече потерпела поражение от «Баффало» (2:3).

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Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Матс Цуккарелло, Адриан Кемпе, Брандт Кларк.

Состояние команды: Обновление состава и смена тренера пока не помогли «Лос-Анджелесу» войти в число топов. Калифорнийцы тяжело проводят сезон и имеют ощутимые кадровые проблемы.

В начале регулярки «Кингз» потерпели шесть поражений кряду, тогда как в семи последних встречах — одержали четыре победы. По заброшенным шайбам (36 в 13 матчах) «Лос-Анджелес» входит в тройку худших команд Запада.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В 16 матчах «Сан-Хосе» набрал 15 очков и закрепился на 10-й позиции Запада, уступая 8-му «Сент-Луису» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Недавний выезд к «Бостону» завершился для «Сан-Хосе» поражением (4:6). Вернувшись домой, калифорнийцы уступили «Баффало» (0:2), но сумели обыграть «Ванкувер» (3:2).

В следующих домашних встречах команда Райана Варсофски проиграла «Оттаве» (1:5), а затем не справилась с «Калгари» (1:2).

Не сыграют: Игорь Чернышов, Александр Веннберг.

Состояние команды: Перестройка «Сан-Хосе» постепенно дает эффект, хотя на дистанции команда по-прежнему выглядит неустойчиво.

Молодой состав «Шаркс» прибавил в атакующем классе, но не избавился от проблем в обороне. В пяти последних матчах команда Райана Варсофски одержала всего одну победу.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» победил в трех последних личных встречах

В трех последних личных встречах была установлена ничья в основное время

В семи последних личных встречах было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.27, победа «Сан-Хосе» — в 2.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: «Лос-Анджелес» испытывает серьезные кадровые проблемы в нападении и нестабилен при игре без шайбы. «Сан-Хосе» может воспользоваться этим благодаря более вариативной линии атаки.

2.08 «Сан-Хосе» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 2.08.

Прогноз: У «Кингз» часто проседает защита, особенно при игре в меньшинстве. Быстрые комбинации молодых «Шаркс» и активность на пятаке и флангах наверняка доставят хозяевам неприятности.

1.70 Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе позволит вывести на карту выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 2.5 за 1.70.