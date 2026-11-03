«Галатасарай» и «Штутгарт» играют на «Рамс Парк» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Окана Бурука подходит к встрече после четырех побед подряд во всех турнирах, тогда как немцы набрали семь очков в трех европейских турах и пока остаются без поражений. При этом турнирная ситуация заметно сильнее давит именно на хозяев: после двух поражений на старте они только в прошлом туре взяли первые очки, поэтому домашний матч превращается почти в обязательную попытку закрепиться в зоне плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Перерыв в Стамбуле! «Галатасарай» ведёт в два мяча благодаря дублю Алексея Батракова – отдыхаем 15 минут и ждём хет-трик во втором тайме!

45+2' Шпальт грубо снёс Батракова в центре поля — наконец-то арбитр решился на жёлтую карточку.

45+1' Батраков дважды подряд навесил в штрафную с левого фланга, справились защитники «Штутгарта».

45' Арбитр добавил три минуты к первому тайму.

44' Йылмаз классно скинул на Осимхена на линии штрафной, но удар Виктора накрыл Хендрикс.

43' Осимхен в очередной раз пытался разогнать атаку и просто выключился из борьбы. А потом, само собой, начал предъявлять претензии арбитру.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 2 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 3 Фолы 6

41' Фюрих получил мяч в штрафной и пытался красиво закрутить в дальний угол — мяч ушёл на угловой от ноги защитника.

39' Ундав и Йылмаз получили по жёлтой за потасовку пару минут назад.

38' Ещё и у Батракова рассечена бровь. Кажется, локтем досталось Алексею от Эль-Ханнуса.

37' А вот и первая стычка! Йылмаз и Фюрих жёстко столкнулись у бровки – и тут же полыхнули эмоции у обеих скамеек, а Ундав был активнее всех.

36' «Штутгарт» заработал угловой.

35' Йылмаз зацепился за мяч на левом фланге и неплохо прострелил в центр штрафной, но мяч не дошёл до Осимхена.

33' Акгюн навесил на дальнюю штангу с угла поля, а там Осимхен неточно пробил головой.

31' «Галатасарай» заработал угловой.

30' Игроки «Штутгарта» вообще не стесняются фолить в прессинге, арбитр пока что не показывает больше карточек.

28' Левелинг отлично ушёл от Лемина в штрафной и прострелил вдоль ворот — Бардакджи перехватил передачу в подкате!

26' «Галатасарай» пытается разыгрывать низом на своей половине, но прессинг «Штутгарта» и неидеальный газон заставляют Чакыра выбивать мячи вперёд.

24' Осимхен из совсем не очевидной позиции решил с левой пробить по воротам и отправил мяч на трибуны.

22' Батраков получил мяч в штрафной, качнул защитника на замахе и бил в дальний угол — Бредлоу в этот раз справился. А Осимхен на добивании пробил сильно мимо ворот.

20' Фюрих здорово навесил с левого фланга на дальнюю штангу, в этот раз Левелинг не попал в створ.

18' Вынужденная замена у «Штутгарта»: Шпальт вышел вместо Каразора.

17' Какие-то проблемы у Каразора, он сидит на газоне и не может продолжать игру. Врачи уже на поле.

15' ГОООООООООЛ! Алексей Батраков забивает второй мяч «Галатасарая»! Санчес вырезал классный проникающий пас на Батракова, тот выскочил из-за спины защитника и низом пробил между ног вратарю! 2:0, ну в каком же порядке Алексей, а!

Алексей Батраков uefa.com

14' Атака «Штутгарта» угасла под мощным свистом стамбульской арены, хозяева начинают позиционную атаку.

12' ГООООООООЛ! «Галатасарай» впереди, и кто же забил?! Батраков подобрал мяч в штрафной после неудачного выноса защитника и мощно пробил в ближнюю девятку! 1:0, вообще без шансов для Бредлоу. Браво, Алексей!

Алексей Батраков празднует гол uefa.com

11' Батраков пытался найти Осимхена пасом с левого фланга, но неточно получилось.

10' Пока что очень рваный получается футбол, буквально каждую минуту фолят команды.

08' Миттельштедт опасно прострелил с левого фланга вдоль ворот, Левелинг остался вообще один на дальней штанге и пробил – а мяч ударился о две штанги и выскочил из ворот!

06' Ещё и футболка порвалась у Лемина, ненадолго приостановил игру арбитр.

04' ВАР не стал включаться, а Лемина с помощью врачей постепенно поднялся на ноги.

02' И тут же жёлтую карточку получает Каразор за грубейший подкат против Лемина. Шипами в голеностоп – не тянет ли на красную?

01' «Штутгарт» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

20:45 Матч начинается с минуты молчания в память о Хесусе де Мигель Аламеде, футболисте «Тенерифе» который недавно скончался после серьёзной травмы во время матча.

20:43 Команды уже на поле стадиона в Стамбуле, звучит гимн Лиги чемпионов! Погода для футбола сегодня отличная, около 16 градусов, но на «Рамс Парк», как известно, всегда жара — независимо от прогноза.

20:35 Главным судьей назначен Крис Кавана, помощниками — Гэри Бесвик и Иэн Хассин, четвертым рефери — Сэм Барротт, а на VAR отработают Даррен Энгланд и Питер Бэнкс

20:30 Команды раньше никогда не встречались в официальных матчах, а для «Галатасарая» немецкие соперники в последние годы вообще остаются неудобными: турки не выиграли семь последних встреч с клубами из Германии в главном еврокубке, сыграв четыре раза вничью и трижды проиграв. «Штутгарт», в свою очередь, лишь однажды встречался с турецкой командой в недавних еврокубках и тогда уступил «Фенербахче» 0:1.

20:25 Для немцев особенно важен первый пас после отбора. «Галатасарай» дома поднимает линию достаточно высоко, а после потерь между полузащитой и защитой нередко появляются свободные зоны. «Штутгарт» как раз умеет быстро вертикализировать атаки и уже показал против «Байера», насколько опасен, когда получает пространство. Если гости начнут регулярно выходить из-под давления через центр, хозяевам придется опускать линию глубже и отказываться от привычной агрессивной структуры.

20:20 С другой стороны, у гостей сейчас отлично работает линия атаки. Демирович забивает регулярно и уже вышел на серию из дублей в Бундеслиге, Дениз Ундав остается опасным вариантом между линиями, а Эль-Ханнусс добавляет креатива в последней трети. Поэтому задача для «Галатасарая» будет не только в том, чтобы сдержать центрального форварда, но и не позволить гостям создавать численное преимущество рядом со штрафной через постоянные смещения атакующих полузащитников. Именно здесь может решиться весь матч. «Галатасарай» наверняка постарается использовать стартовый импульс и давление «Рамс Парк», тогда как «Штутгарту» важно пережить первые 15–20 минут без серьезных ошибок.

20:17 Отдельно интересно, как хозяева будут распределять роли между Батраковым, Юнусом и Леау. Все трое тяготеют к зонам между флангом и центром, а против «Штутгарта» именно там можно попытаться растянуть компактный блок гостей. При этом слишком большое количество игроков впереди может оставить Торрейру в сложной ситуации при потерях, поэтому структура без мяча здесь будет не менее важна, чем атакующий потенциал.

20:13 У «Галатасарая» хватает индивидуального качества, чтобы создавать моменты даже против хорошо организованной обороны. Осимхен уже забил десять мячей во всех турнирах, Рафаэл Леау постепенно набирает форму после перехода, Юнус Акгюн регулярно участвует в продвижении мяча, а Батраков добавляет команде вариативность между линиями. В центре у Бурука есть сразу несколько вариантов и для контроля, и для быстрого перехода вперед.

20:10 А это стартовый состав «Штутгарта»: Бредлоу, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Фюрих, Каразор, Прёмель, Левелинг, Эль-Ханнус, Демирович, Ундав.

20:05 «Галатасарай» начнёт в таком составе: Чакыр, Шаллаи, Бардакджи, Санчес, Якобс, Лемина, Торрейра, Акгюн, Батраков, Йылмаз, Осимхен.

20:00 «Штутгарт» приезжает в Стамбул на хорошем эмоциональном фоне. После двух подряд поражений в Бундеслиге от «Гамбурга» и «Боруссии» Менхенгладбах команда сначала прошла «Падерборн» в Кубке Германии, причем сделала это в меньшинстве, а затем ярко обыграла «Байер» 4:2 в Леверкузене. Дубль оформил Эрмедин Демирович, еще по голу добавили Левелинг и Эль-Ханнусс.

19:55 В Лиге чемпионов картина у команды Себастьяна Хёнесса еще приятнее. «Штутгарт» начал с побед над «Викингом» и «Слованом», а затем сыграл 1:1 с «Атлетико». Семь очков после трех туров позволяют держаться в зоне прямого выхода в 1/8 финала, а всего два пропущенных мяча остаются одним из лучших показателей турнира. То есть немцы приезжают не спасать положение, а развивать уже удачно начатую кампанию.

19:50 Главный вопрос по гостям связан с центром поля. Анджело Штиллер пропускает матч из-за повреждения приводящей мышцы, также недоступны Лео Зауэр, Йоша Вагноман, Дан-Аксель Загаду и Джастин Диль. Отсутствие Штиллера особенно чувствительно, потому что через него «Штутгарт» обычно задает темп первым передачам и контролирует продвижение из глубины. Теперь больше ответственности ляжет на Атакана Карацора и Гришу Прёмеля.

19:45 «Галатасарай» сейчас действительно находится в хорошем состоянии. В чемпионате команда уверенно лидирует, а в последнем туре разгромила «Коньяспор» 4:0: забили Виктор Осимхен, Юнус Акгюн, Алексей Батраков и Рафаэл Леау. Для Бурука особенно важно, что атака постепенно становится менее зависимой от одного Осимхена — вокруг него появляется сразу несколько игроков, способных завершать атаки и поддерживать темп в последней трети.

19:40 Первая половина еврокубкового старта при этом получилась гораздо тяжелее. «Галатасарай» проиграл «Спортингу» 1:3, затем дома уступил «Барселоне» 1:4 и только после этого взял первые очки, обыграв «Лилль» 4:2. Этот результат дал команде необходимую передышку, но одновременно подчеркнул и главную проблему — за три тура турки пропустили девять мячей. Для клуба, который дома обычно играет высоко и агрессивно, баланс между давлением и страховкой пока остается слишком хрупким.

19:35 Именно поэтому матч со «Штутгартом» выглядит сложнее, чем встреча с «Лиллем». Немцы значительно увереннее чувствуют себя без мяча, лучше используют свободные зоны после потерь соперника и в нынешней Лиге чемпионов пропустили всего дважды. Если хозяева снова начнут слишком широко раскрываться при собственных атаках, гости вполне способны быстро переводить мяч вперед через Билала Эль-Ханнусса, Криса Фюриха и Джейми Левелинга.