3 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Штутгарт». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Галатасарай»
Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в своем активе.
Команда находится на 23-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и на три балла отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также по дополнительным показателям опережая 25-ю строчку.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура турецкого первенства клуб на чужом поле разгромил «Коньяспор» (4:0).
Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, в домашних стенах одержав победу в дерби над «Фенербахче» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» не знал другого результата, кроме выигрыша.
Данная форма должна внушать хозяевам уверенность в своих силах против на бумаге более сильного соперника, особенно при поддержке домашних трибун.
Алексей Батраков — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет семь очков в своем активе.
Команда находится на шестом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции).
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Байером» — 4:2.
В своей предыдущей игре — в 1/16 финала Кубка Германии — коллектив переиграл «Падерборн» (1:0) и вышел в следующий раунд турнира.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Данные результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, однако против нынешнего соперника, на поле которого всегда непросто, добиться такого результата будет нелегко.
Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Галатасарай» выиграл
- в шести из восьми последних матчей «Галатасарая» забивали больше трех голов
- в четырёх из пяти последних выездных матчей «Штутгарт» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.80, выигрыш «Штутгарта» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в четырёх из семи последних поединков «Галатасарая».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10