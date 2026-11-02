Выпадет ли «Галатасарай» из зоны плей-офф ЛЧ?

прогноз на матч за место в зоне плей-офф Лиги чемпионов, ставка за 2.00

3 ноября в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов сыграют «Галатасарай» и «Штутгарт». Начало встречи — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» по итогам трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в своем активе.

Команда находится на 23-м месте в зоне плей-офф (9-24-я позиции) и на три балла отстает от зоны выхода в 1/8 финала (топ-8), а также по дополнительным показателям опережая 25-ю строчку.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура турецкого первенства клуб на чужом поле разгромил «Коньяспор» (4:0).

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Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив также набрал три очка, в домашних стенах одержав победу в дерби над «Фенербахче» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Галатасарай» не знал другого результата, кроме выигрыша.

Данная форма должна внушать хозяевам уверенность в своих силах против на бумаге более сильного соперника, особенно при поддержке домашних трибун.

Алексей Батраков — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с двумя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» после трёх туров основного этапа Лиги чемпионов имеет семь очков в своем активе.

Команда находится на шестом месте, что в зоне выхода в 1/8 финала (топ-8), с отрывом в один балл от зоны плей-офф (9-24-я позиции).

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на выездном поле одержал победу над «Байером» — 4:2.

В своей предыдущей игре — в 1/16 финала Кубка Германии — коллектив переиграл «Падерборн» (1:0) и вышел в следующий раунд турнира.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Данные результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, однако против нынешнего соперника, на поле которого всегда непросто, добиться такого результата будет нелегко.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с четырьмя голами.

На что ставят в матче Галатасарай — Штутгарт Букмекерские коэффициенты на матч Галатасарай — Штутгарт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Галатасарай» выиграл

в шести из восьми последних матчей «Галатасарая» забивали больше трех голов

в четырёх из пяти последних выездных матчей «Штутгарт» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.28. Ничья — в 3.80, выигрыш «Штутгарта» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.75.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали больше трех мячей. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

Между тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.00 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Галатасарай» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в четырёх из семи последних поединков «Галатасарая».

2.10 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Галатасарай» — «Штутгарт» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.10