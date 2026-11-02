«Ювентус» отпраздновал 129-летие победой, которая в нынешней ситуации весит гораздо больше обычных трёх очков. Туринцы долго не могли вскрыть «Наполи», пережили опасный старт гостей, попали в каркас ворот и только на 70-й минуте нашли решение: Керим Алайбегович зарядил из-за штрафной с отскоком от дальней штанги. Через пять минут Лука Марьянуччи оставил неаполитанцев вдесятером, а вышедший на замену Жереми Бога почти тем же способом отправил второй мяч в угол. Лучиано Спаллетти обыграл клуб, который когда-то привёл к чемпионству, и наконец-то добыл результат после поражения от «Дженоа» и трёх проигрышей в четырёх предыдущих турах Серии А. «Ювентус» обошёл «Наполи», с которым перед началом встречи имел одинаковые 14 очков, а неаполитанцы после ярких 4:1 с «Монцей» снова вернулись к своим проблемам.

Обе команды приехали к очной встрече с огромными кадровыми потерями. У «Ювентуса» отсутствовали Кенан Йылдыз, Кефрен Тюрам, Мануэль Локателли, Франсишку Консейсау, Нико Гонсалес, Зеки Челик и Камиль Грабара. У «Наполи» список оказался ещё длиннее, а непосредственно перед матчем из него выпали заболевший Расмус Хёйлунн и Ваня Милинкович-Савич. Поэтому в центре нападения гостей появился Лоренцо Лукка, а Лука Марьянуччи впервые за долгое время вышел в старте неаполитанцев.

Именно Лукка едва не превратил вынужденную перестановку в идеальное решение уже на восьмой минуте. Маттео Политано подал справа, форвард хорошо подстроился под мяч и пробил головой, но Гульельмо Викарио успел сложиться и выдал отличный сейв. «Наполи» вообще увереннее провёл стартовый отрезок, тогда как хозяевам потребовалось время, чтобы справиться с нервозностью. Перед матчем болельщики «Ювентуса» устроили акцию протеста, а главная фан-трибуна «Curva Sud» с первых минут требовала от команды совсем другого отношения после недавних неудач.

Опасный удар Лукки globallookpress.com

Спаллетти постепенно перестроил игру в 4-4-2: Уэстон Маккенни располагался справа, Алайбегович — слева, а Ник Вольтемаде и Рандаль Коло Муани образовали пару впереди. Особенно активно туринцы начали нагружать левый фланг, где Хуан Кабаль постоянно подключался из глубины, а Алайбегович смещался ближе к центру. К 19-й минуте босниец уже не первый раз прошёл Ди Лоренцо и нашёл Вольтемаде, однако тот пробил выше. Другим постоянным источником давления стали стандарты. За матч «Ювентус» заработал 13 угловых против четырёх у «Наполи», а на 27-й минуте один из них едва не принёс первый гол. После подачи Дугласа Луиса Кабаль добрался до мяча на ближней штанге и отправил его в каркас ворот. Атака продолжилась столкновением Кабаля с Матиасом Оливерой уже в штрафной — хозяева требовали пенальти, но арбитр Симоне Соцца нарушения не увидел.

Матч к тому моменту уже успел накопить достаточно поводов для споров. Туринцы были недовольны решением по Кабалю, гости — жёстким наступом Тёна Копмейнерса на голеностоп Замбо Ангисса. Соцца выбрал довольно либеральную линию и в обоих случаях обошёлся без серьёзного наказания, хотя дальше карточки всё-таки пришлось доставать регулярно.

«Ювентус» – «Наполи» globallookpress.com

До перерыва «Ювентус» так и не вскрыл ворота Мерета

При всей нервозности встреча не превращалась в обмен моментами. Обе команды много ошибались в передачах и с трудом доводили атаки до чистых ударных позиций. Дуглас Луис и Кевин Де Брёйне редко разгоняли игру через центр, «Ювентус» чаще искал Вольтемаде длинной передачей или пытался использовать скорость Коло Муани, но француз постоянно принимал неочевидно странные решения и дважды попадал в офсайд.

Зато Алайбегович постепенно становился самым заметным игроком хозяев. В районе получаса Коло Муани доставил ему мяч под удар, но босниец с хорошей позиции пробил выше. Практически сразу похожий шанс возник уже у противоположных ворот — Ангисса покатил под удар Ноа Лангу, и тот тоже не попал в створ. Перед самым перерывом Алайбегович попробовал ещё раз, уже низом с острого угла, заставив Алекса Мерета вытянуться и отбить мяч в сторону. В результате команды ушли на перерыв с одной точной попыткой у каждой. Для встречи двух соперников, которым отчаянно требовалась победа, футбол долго оставался слишком осторожным.

«Ювентус» – «Наполи» globallookpress.com

Ещё и к кадровым проблемам добавились новые. Маккенни дёрнул приводящую мышцу и не смог продолжить матч, а у «Наполи» повреждения получили сразу Ди Лоренцо и Де Брёйне. После перерыва вместо них появились Амир Рахмани и Билли Гилмор, Марьянуччи сместился направо, а Спаллетти выпустил Федерико Гатти и перешёл к варианту с тремя центральными защитниками.

Алайбегович впервые забил в Серии А

Перестановки не сразу расшевелили матч. «Ювентус» стал чуть активнее, Кабаль продолжал нагружать штрафную подачами, на 60-й минуте Копмейнерс пробил головой мимо, а ещё через четыре минуты Бремер после верховой передачи заставил Мерета вступить в игру. На исходе часа Спаллетти снял Коло Муани, которого трибуны проводили свистом, и выпустил Эдона Жегрову. Именно эта замена в итоге разорвала вязкий матч. На 70-й минуте Жегрова получил мяч справа, обыграл оппонента, сместился к центру и отдал Алайбеговичу. Керим убрал мяч под левую и с линии штрафной зарядил прямо в дальнюю девятку от штанги!

Керим Алайбегович globallookpress.com

Это был первый гол Алайбеговича в Серии А — и сложно было придумать для него более подходящий момент. По качеству созданного шанса эпизод вообще выглядел почти безобидно: два гола «Ювентуса» за весь матч суммарно оценивались лишь в 0,05 xG. Алайбеговичу не понадобилась удобная позиция внутри штрафной, он сам превратил обычное владение на подступах к ней в 1:0. Туринская трибуна, которая до этого встречала игру протестом и отрезками молчания, снова включилась. Сам Алайбегович сорвал футболку в праздновании, получил жёлтую карточку и вскоре покинул поле — у него возникли проблемы с икроножной мышцей. Вместо автора гола Спаллетти выпустил Жереми Бога.

У «Наполи» оставалось двадцать минут, чтобы отыграться, но уже через пять ситуация стала почти безнадёжной. Марьянуччи, получивший первую карточку ещё в первом тайме за фол на Вольтемаде, наступил Кабалю на ногу и раньше остальных пошёл в раздевалку. Причём удалению предшествовал ещё один спорный эпизод, когда Вольтемаде пытался замкнуть передачу Копмейнерса и оказался на газоне после контакта с Рахмани, а Соцца отказался назначить пенальти.

Марьянуччи получает красную карточку globallookpress.com

Бога повторил удар Алайбеговича, у «Наполи» уже не было шансов

В меньшинстве гости уже почти не смогли организовать давление на ворота Викарио. Дополнительной проблемой стала травма Оливеры, которого пришлось менять на Сэма Бёкему. Спаллетти тоже поменял Кабаля из-за травмы, но к этому моменту игра окончательно перешла под контроль «Ювентуса». Хозяева всё чаще находили свободные зоны, а Жегрова после голевой передачи ещё и сам попробовал пробить издали — мяч после рикошета ушёл на угловой. На 87-й минуте всё закончилось ударом, удивительно похожим на первый гол, только теперь мяч оказался слева у Бога. Ивуариец сместился под правую ногу и закрутил его из-за штрафной в дальний угол — Мерет снова тянулся и снова не достал.

Жереми Бога globallookpress.com

Счёт 2:0 получился гораздо убедительнее качества созданных моментов. Туринцы нанесли 18 ударов против 7 неаполитанских, но их общий xG составил всего 0,79 против 0,41 у «Наполи». Зато территориальное преимущество было заметнее: 99 передач в финальной трети против 56, 36 касаний в чужой штрафной против 10, 29 подач против 14 и те самые 13 угловых. При этом оба мяча пришли не из затяжных комбинаций и даже не со стандартов, а благодаря двум великолепным дальним ударам. Но и случайными их не назвать, правда?

Для «Ювентуса» победа особенно важна из-за того, что происходило вокруг команды до матча. После 0:2 от «Дженоа» туринцы отправились на трёхдневный сбор, Спаллетти снова оказался под давлением, а болельщики встретили команду протестом. Через полтора часа после стартового свистка тренер уже обнимал свой штаб, трибуны снова пели, а «Юве» поднялся выше соперника, с которым начинал вечер при равенстве очков. Заодно туринцы в четвёртый раз подряд оставили «Наполи» без гола на своём поле.

Календарь и таблица Серии А

У команды Массимилиано Аллегри, который из-за дисквалификации смотрел матч с трибуны, ситуация обратная. Победа 4:1 над «Монцей» осталась разовой акцией, кадровые потери пополнились повреждениями Де Брёйне, Ди Лоренцо и Оливеры, а после десяти туров «Наполи» оказался уже в 9 очках от зоны Лиги чемпионов и в 14 от лидирующего «Лацио». Впереди поездка к «Порту» в Лиге чемпионов и встреча с лидером Серии А — два матча, от которых зависит траектория всего сезона «Наполи».