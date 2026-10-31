The Athletic рассказывает, что ждет глобальную империю City Football Group после разгромного вердикта независимой комиссии о фиктивных сделках «Манчестер Сити».

У Феррана Сориано была мечта: построить футбольную империю, раскинувшуюся на всех континентах планеты. Империю, которая генерировала бы колоссальные доходы за пределами футбольного поля и демонстрировала единую, узнаваемую футбольную красоту на нем.

Эту идею он вынашивал долгие годы, занимая пост вице-президента «Барселоны» в период с 2003 по 2008 год.

В своей вышедшей в 2011 году книге «Мяч в ворота случайно не залетает» (The Ball Doesn’t Go In By Chance) Сориано вспоминает встречу в Нью-Йорке с комиссаром MLS Доном Гарбером и его командой, в которую входил бывший исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис.

Сориано хотел выяснить возможность запуска собственной франшизы в Северной Америке — по аналогии с тем, как нидерландский гранд «Аякс» поступил в южноафриканском Кейптауне еще в 1999 году. Вариант с «Большим яблоком» детально изучался, однако в реальность так и не воплотился, поэтому на тот момент все ограничилось лишь банальным продвижением бренда «Барсы» в Соединенных Штатах.

Ферран Сориано globallookpress.com

«Манчестер Сити» предоставил ему абсолютно все составляющие, необходимые для того, чтобы сделать следующий решительный шаг: чистый холст, безлимитную чековую книжку и бренд Пепа Гвардиолы.

Проект получил имя City Football Group (CFG). Амбиции простирались до того, чтобы стать своего рода Procter & Gamble от мира спорта — добиться такого же тотального доминирования, каким пользуется американский конгломерат, закрепивший за собой статус мирового лидера в сегменте потребительских товаров и личной гигиены (с такими брендами в обойме, как Pampers, Gillette, Oral-B и Head & Shoulders).

Сориано видел в CFG зонтичный супербренд и с энтузиазмом взялся за дело. Под его крылом должен был расположиться целый каталог многомиллионных футбольных активов: Нью-Йорк, австралийский Мельбурн, уругвайский Монтевидео, испанская Жирона, китайский Шэньчжэнь, индийский Мумбаи, бельгийский Ломмел, французский Труа, итальянский Палермо и бразильская Баия.

Так родилась крупнейшая в мире мультиклубная футбольная сеть. Сориано стал первопроходцем, чье детище триумфально воплотилось в жизнь.

Годами холдинг CFG считался золотым стандартом для мультиклубных сетей. Во многом он остается им и по сей день, вырастив целую плеяду ведущих футбольных функционеров мира.

Пока «Манчестер Сити» безраздельно доминировал в английском футболе, а клубы со всего света слетались, чтобы переманить их лучших специалистов, этот титул носился с гордостью и без малейшего стеснения. Однако после разгромного вердикта независимой комиссии, постановившей, что успехи «Сити» отчасти строились на искусственно раздутых доходах от «фиктивных» коммерческих контрактов на сумму свыше 900 миллионов фунтов стерлингов (1,19 млрд долларов), какое будущее ждет все остальные активы группы?

Внутри City Football Academy — манчестерского комплекса, где трудятся сотни сотрудников как самого «Манчестер Сити», так и управляющей компании CFG, — работа внешне продолжается в штатном режиме. Сориано по-прежнему регулярно появляется в коридорах власти, однако среди рядовых сотрудников неизбежно идут тревожные разговоры о том, что столь тектонический вердикт может означать для жизнеспособности всего холдинга.

Победы «Манчестер Сити» на футбольном поле всегда были лишь красивой ширмой, за которой пряталась реальность CFG.

Хосеп Гвардиола и Халдун Аль Мубарак globallookpress.com

Руководителям английского флагмана — а именно председателю совета директоров Халдуну Аль Мубараку и генеральному директору Сориано — долгое время блестяще удавалось преподносить «Манчестер Сити» как прибыльный, эффективный и безупречно управляемый клуб.

За пятилетний период с 2019 по 2023 год они четырежды отчитывались о чистой прибыли, а их трансферная политика — особенно отлаженный конвейер талантов собственной академии — вызывала неприкрытую зависть у соперников.

Это впечатляющая история, но далеко не полная.

На «Манчестер Сити» приходится более 70% всех доходов, генерируемых CFG, однако глобальная империя, выстроенная вокруг флагмана, безостановочно истекает деньгами с момента своего основания в 2013 году. Холдинг, объединяющий 44 дочерние компании, согласно последней финансовой отчетности за 2024 год показал колоссальный чистый убыток в размере 292 миллионов фунтов стерлингов.

Для CFG как мультиклубной холдинговой компании не существует никаких ограничений на размер декларируемых убытков.

На материнскую зонтичную структуру не распространяются ни правила Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (PSR), ни финансовый регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА применяет так называемый «периметр отчетности»: это значит, что если определенные расходы идут на благо конкретного клуба («Сити»), но юридически приписаны к другому юрлицу (холдингу CFG), они все равно обязаны включаться в финансовые документы клуба, подаваемые в европейский союз.

В результате на протяжении долгих лет «Манчестер Сити» указывал в своей обособленной отчетности иные (более высокие) цифры убытков, нежели в отчетах для УЕФА, поскольку последний учитывает затраты на административный и неигровой персонал, зафиксированные в бухгалтерских книгах CFG.

City Football Group владеет клубами по всему миру nytimes.com

Подобная схема служила удобным сточным желобом для издержек. И хотя «Манчестер Сити» передает в УЕФА более высокие суммарные показатели с учетом CFG, это порождает непроглядную финансовую муть, в которой практически невозможно разобрать, где заканчивается сам «Манчестер Сити» и начинается империя CFG.

«Манчестер Сити» — единственный клуб Премьер-лиги, который не публикует отчет о движении денежных средств (cash flow) в своих официальных финансовых отчетах.

Юридическая регистрация CFG в Великобритании дает клубу законное право на освобождение от раскрытия этих данных на том основании, что холдинг предоставляет совокупные консолидированные цифры сразу по всей группе. Этой возможностью «Манчестер Сити» бессменно пользуется каждый год начиная с 2018-го.

Свежая отчетность CFG также отразила, что очередные 210 миллионов фунтов стерлингов хозяйских инвестиций были конвертированы в акции. А уже в этом месяце Регистрационная палата Великобритании (Companies House) зафиксировала, что компания владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура Newton Investment and Development выкупила новый пакет акций на сумму около 100 млн фунтов, увеличив его мажоритарную долю в холдинге примерно до 81%.

Шейх Мансур globallookpress.com

Суммарно с 2013 года в CFG было влито и затем переведено в акции более 1,9 миллиарда фунтов стерлингов. Если прибавить сюда средства, закачанные в «Манчестер Сити» до создания холдинга, общие инвестиции компании Abu Dhabi United Group (ADUG) в футбол — даже без учета вскрывшихся фактов о маскированном финансировании на 921,4 млн фунтов — превышают внушительные 2,5 млрд фунтов.

Последние выпуски акций — с учетом неизменной цены выкупа в 8,83 фунта за акцию на протяжении последних трех лет — предполагают общую оценку стоимости холдинга в 5,9 миллиарда фунтов.

Впрочем, в июне председатель совета директоров Аль Мубарак уверял, что на открытом рынке за CFG можно выручить свыше 7,3 млрд фунтов.

Именно этой заоблачной капитализацией в холдинге и привыкли оправдываться, доказывая, что все их гигантские инвестиции были исключительно дальновидными и разумными.

В 2019 году холдинг CFG привлек порядка 400 миллионов фунтов стерлингов за счет продажи доли американскому инвестиционному фонду Silver Lake. В 2021 году для финансирования дальнейшей глобальной экспансии группа взяла кредит в размере 650 миллионов долларов (474 млн фунтов по тогдашнему курсу).

Спустя три года лимит этого срочного займа был увеличен еще на 270 млн долларов (212 млн фунтов), а следом был оформлен отдельный целевой строительный кредит на 425 млн долларов (338 млн фунтов) под возведение собственного стадиона для клуба MLS «Нью-Йорк Сити». К июню 2025 года внешний долг холдинга достиг отметки в 739,7 млн фунтов, при том что из строительного транша на тот момент было освоено лишь 76 млн.

Но если независимая комиссия официально признала, что доходы «Манчестер Сити» грубо фальсифицировались и завышались на протяжении целого десятилетия, то как быть с отчетностью самого холдинга?

Пеп Гвардиола и шейх Мансур globallookpress.com

Это прямо означает, что условия всех этих банковских займов и инвестиционных сделок отчасти опирались на искусственно раздутую клубную выручку и выстроенные на ее основе прогнозы.

И в отличие от рисованных спонсорских контрактов «Манчестер Сити», в этом случае речь шла о реальных внешних заемных деньгах с открытого рынка, а вовсе не о вливаниях со стороны владельцев или бизнеса, аффилированного с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Что все это может означать для будущего CFG? «Манчестер Сити» продолжает яростно отрицать любые нарушения финансовых правил Премьер-лиги и уже подал апелляцию на вынесенный вердикт.

Однако если клуб исчерпает все юридические инстанции и так и не сможет опровергнуть ключевые пункты обвинения в фальсификации коммерческих сделок, это обернется для него тяжелейшими спортивными санкциями.

Превращение «Манчестер Сити» в клуб-изгой повлечет за собой колоссальные последствия далеко за пределами футбольного поля.

Сейчас на столе лежат абсолютно все возможные сценарии: независимый футбольный регулятор Великобритании наделен правом обязать признанных виновными владельцев избавиться от актива и полностью продать клуб к определенной дате.

Однако у столь радикального шага есть серьезнейший политический подтекст. Слишком велики масштабы инвестиций, влитых ОАЭ и группой ADUG в экономику Манчестера в целом.

К тому же, эти вложения напрямую связывают ближневосточных инвесторов с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом, который на протяжении долгого времени занимал пост мэра Большого Манчестера именно в те годы, когда иностранный капитал дал мощный импульс возрождению восточной части города.

Энди Бернэм globallookpress.com

Если бы дело дошло до продажи «Манчестер Сити», захотели бы владельцы сохранить за собой остальную часть империи CFG? Сможет ли холдинг выжить как единая структура или же его разорвут на куски и распродадут по отдельности?

Найти единого покупателя сразу на всю сеть из 12 клубов (в этом году CFG продал контрольный пакет акций «Мумбаи Сити» на фоне сомнений в жизнеспособности индийской лиги) — задача нетривиальная.

У холдинга выстроены бизнес-процессы и тренировочные базы, и если бы его доля в «Жироне» не была передана в слепой траст в 2024 году, чтобы позволить испанскому клубу выступать в Лиге чемпионов вместе с «Манчестер Сити», выручка группы достигла бы 977 миллионов фунтов.

Однако за этим стоит структура с колоссальными финансовыми обязательствами и накладными расходами, которая годами управляла остальными своими командами, судя по всему, вообще без малейшей цели извлечь прибыль.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

CFG — настоящий организационный левиафан. В финансовой отчетности числится 2 647 штатных единиц: 1 066 человек спортивного персонала (включая футболистов) и 1 581 сотрудник коммерческого и административного аппарата.

Именно поэтому внутри холдинга порой иронизируют, что во время прогулки по штаб-квартире City Football Academy невольно возникает стойкое ощущение раздутого штата. И хотя в последнее время наметился общий тренд на урезание бюджетов, от массовых увольнений в CFG пока воздерживаются.

Однако за последние годы компанию покинули многие ключевые топ-менеджеры. Тотальное доминирование «Манчестер Сити» в Англии автоматически наделяло знаком высшего качества любого сотрудника, имевшего строчку о работе в CFG в своем послужном списке.

Вся английская футбольная пирамида сегодня буквально наводнена выходцами из CFG, пошедшими на повышение в других клубах, однако мало кто из них сумел по-настоящему блеснуть на новом месте.

Это лишний раз намекает на то, что решающим фактором успеха была сама выстроенная корпоративная машина холдинга, а вовсе не отдельные персоналии внутри нее.

Впрочем, ставка на продвижение внутренних кадров привела к тому, что во время прошлогодней реструктуризации футбольного блока руководящие кресла заняли люди, не обладавшие тем солидным багажом опыта, которого требовал такой уровень ответственности.

Риккардо Бигон globallookpress.com

Курировали этот процесс директор по глобальному футбольному бизнесу Клайв Ривз и глобальный технический директор Риккардо Бигон. К ним перешли полномочия Омара Беррады, ушедшего в 2024 году на должность исполнительного директора в «Манчестер Юнайтед», и Брайана Марвуда, управляющего директора CFG по глобальному футболу.

Далеко не все клубы в структуре CFG выполняют одинаковую функцию. Каждая команда распределена по отдельным категориям с четко определенными задачами.

«Мельбурн Сити» — клуб со спортивной ориентацией, заточенный под победы и завоевание трофеев. «Ломмел» — инкубатор для прокачки и развития молодых футболистов. «Шэньчжэнь Пэн Сити» — сугубо коммерческое предприятие, нацеленное на рост выручки и расширение бренда на азиатском рынке.

Такие подразделения, как City Football Services, обеспечивающее работу скаутской службы, спортивной науки и околофутбольного персонала, оформлены в виде изолированных юридических лиц в реестре Регистрационной палаты (Companies House). И хотя это направление считается одной из самых передовых и влиятельных частей бизнеса, холдингу CFG так и не удалось наладить полноценный рабочий конвейер по поставке игроков в «Манчестер Сити» через свои дочерние клубы.

Болельщики «Мельбурн Сити» globallookpress.com

Единственным футболистом, добравшимся до «Манчестер Сити» из партнерской команды, остается Савиньо: бразилец подписал контракт с «Труа» (не проведя за французский клуб ни единой минуты), отыграл год в аренде в «Жироне», а в 2024 году перешел на флагманский корабль империи, откуда минувшим летом был перепродан в «Тоттенхэм» с чистой прибылью в 45 миллионов фунтов стерлингов.

Подразделение City Football Services предлагает свои консалтинговые и аналитические услуги сторонним клубам и структурам, что служит для холдинга еще одним источником дохода. Одним из клиентов выступала «Аль-Джазира» из ОАЭ, президентом которой является шейх Мансур: соглашение об аутсорсинге футбольной аналитики оценивалось примерно в 1 миллион фунтов стерлингов в год, однако истекло этим летом.

Савиньо globallookpress.com

В 2021 году сразу четыре клуба из сети CFG выиграли свои национальные первенства, а в следующем сезоне «Жирона» пробилась в Ла Лигу. Те триумфы громогласно преподносились как окончательное доказательство правильности выбранного пути: холдинг CFG якобы разгадал сложнейшую головоломку мультиклубного управления. Пять лет спустя те успехи выглядят скорее разовой аномалией.

И «Труа», и «Ломмел» пережили падения в низшие дивизионы. Фанаты французского «Труа» в 2024 году даже устроили бурные протесты против руководства из-за стойкого ощущения, что их исторический клуб превратили в бездушный «испытательный полигон» для обкатки чужих футболистов.

«Жирона» globallookpress.com

В свое время Сориано мечтал привить тактическую доктрину тренерской рок-звезды Пепа Гвардиолы абсолютно каждой команде своей империи. Холдинг нанимал целые методологические отделы, чтобы разложить философию каталонского мэтра на универсальные формулы, а аналитики данных прочесывали весь мир в поисках наставников со схожими взглядами.

Однако со временем группа отказалась от этой идеи, признав очевидное: клонировать Пепа в промышленных масштабах невозможно. Грандиозный замысел размылся и деградировал до набора самых примитивных базовых установок.

« Здесь Ферран сильно промахнулся.

Сама по себе идея имела право на жизнь, но то, как все вышло на практике, — совсем другая история. Если бы пришлось начинать все с нуля, сегодня мы бы выстраивали процесс совершенно иначе», — признается один из источников внутри CFG, говоривший на условиях анонимности ради сохранения своей работы, как и другие собеседники в этом материале.

Ферран Сориано, Халдун аль-Мубарак, Хосеп Гвардиола и Чики Бегиристайн globallookpress.com

Сразу несколько инсайдеров в холдинге полагают, что тяжелый кризис, в котором оказался «Манчестер Сити», может послужить долгожданной и спасительной перезагрузкой для всей группы компаний .

Это позволит империи вновь сфокусироваться на спортивной футбольной философии, которая за прошедшие годы заметно выветрилась и отошла на второй план.

Одни видели в Сориано опередившего время визионера и поражались той фанатичной уверенности, с которой он вел холдинг вперед. Другие же шептались, что испанец попросту возомнил себя технологическим гуру масштаба Марка Цукерберга.

В руководстве CFG отлично понимали: у них нет той гигантской исторической фан-базы, которой десятилетиями обрастали «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». Поэтому они сконцентрировались на создании изощренных коммерческих схем и партнерств, чтобы искусственно обеспечить себе узнаваемость и вес на ключевых континентах.

Болельщики «Манчестер Сити» globallookpress.com

Целый ряд стран, где группа скупала клубы — Индия, Китай, Бразилия, — в точности совпадал с направлениями прямых иностранных инвестиций фондов ADUG и Silver Lake, что позволяло холдингу успешно капитализировать свое присутствие на стремительно развивающихся мировых рынках.

Сам Сориано тем временем прекрасно отдает себе отчет в том, что его грандиозный проект вступил в полосу абсолютной неопределенности.

«Тщеславие — мой самый любимый из грехов» — гласит один из подзаголовков в его книге, под которым функционер делится собственным взглядом на лидерство и управление командой.

Следом идет рассуждение о том, как он подавляет в себе соблазн сомневаться или отступать от начатого проекта, предпочитая безоглядно отдаваться идее до самого конца и сохраняя непоколебимый позитивный настрой.

Всего на двух страницах текста Сориано сыплет поразительно эклектичным набором отсылок: культовый фильм 1997 года «Адвокат дьявола» с Аль Пачино, классик немецкой литературы Иоганн Вольфганг фон Гёте, Новый Завет (Евангелие от Матфея 7:7–8), ведические индуистские традиции, психоаналитик Карл Юнг, популярный мотивационный бестселлер 2006 года «Тайна» (The Secret) и законы квантовой физики.

Ферран Сориано и Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Когда на старте предвыборной гонки за места в совете директоров "Барселоны" в июне 2003 года все опросы в один голос твердили, что у нас нет ни единого шанса на победу, наша решимость победить ни на секунду не угасла.

Напротив, те катастрофические прогнозы стали для нас лишь дополнительным стимулом до конца посвятить себя проекту, который мы искренне считали лучшим для клуба. Главный секрет победы и достижения целей — это твердая решимость следовать им прямо сейчас, от самого сердца, и наполнить себя оптимизмом, чтобы жить дальше и с абсолютным спокойствием принимать все, что принесет будущее», — пишет испанец.

Именно этой психологической установке Сориано пытается следовать и сегодня.

Вот только хватит ли одной лишь слепой веры и ментального настроя, чтобы помочь «Манчестер Сити» отбиться от сокрушительных обвинений и сохранить созданную им империю от неминуемого краха, — совершенно другой вопрос.