Goal.com разбирает выступления Криштиану Роналду на чемпионатах мира, где ему до сих пор не удалось отличиться в плей-офф.

Когда в пятницу Португалия сыграет с Хорватией, Криштиану Роналду попытается сделать то, что ему ещё никогда не удавалось: забить гол в матче плей-офф чемпионата мира.

Португалец — один из лучших нападающих в истории футбола. В матче против Узбекистана на прошлой неделе он стал первым игроком, которому удалось отличиться на шести разных мундиалях — самом престижном турнире в мировом футболе. Это свидетельство его выдающегося долголетия в спорте и невероятной трудоспособности.

Однако, помимо того, что Роналду ещё ни разу не удавалось выиграть чемпионат мира, он также никогда по-настоящему не демонстрировал на этом турнире свою лучшую игру — по крайней мере тогда, когда это имело наибольшее значение.

Роналду забил два гола в ворота Узбекистана globallookpress.com

Хотя суперфорвард делит 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории мировых форумов вместе с такими нападающими, как Гари Линекер, Томас Мюллер и Габриэль Батистута, все свои 10 мячей он забил исключительно на стадии группового этапа.

Так почему же один из самых беспощадных бомбардиров в истории футбола до сих пор не смог отличиться в матче плей-офф мундиаля? И каковы его шансы наконец прервать эту серию в игре против Хорватии в Торонто?

2006: Подмигивающий вингер

На своём первом чемпионате мира, в 2006 году, Роналду вошёл в историю, став самым молодым автором гола. Во втором матче группового этапа он реализовал пенальти в концовке поединка против Ирана, завершившегося победой португальцев со счётом 2:0. Однако этот мяч так и остался его единственным на турнире.

На тот момент Криштиану было всего 21 год, и он ещё играл скорее как быстрый и техничный вингер, а не как результативный центрфорвард. Поэтому то, что он не забил ни в одном из четырёх матчей плей-офф, по итогам которых Португалия заняла четвёртое место, не стал предметом серьёзных обсуждений. Зато в Германии горячо спорили о его поведении.

Во время полуфинала, в котором пиренейцы уступили Франции (0:1), каждое касание мяча Роналду сопровождалось свистом трибун. Причиной стало мнение, что именно он сыграл ключевую роль в удалении своего одноклубника по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в четвертьфинале против Англии. Тот получил красную карточку за фол против Рикарду Карвалью.

«Я видел, как он подошёл к судье и показал, чтобы тот дал карточку. Считаю, что это было совершенно недопустимо, — сказал полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард. — Если бы он был моим партнёром по команде, я был бы просто в ужасе от такого поведения. После удаления Руни он подмигнул своей скамейке запасных и партнёрам по команде — и это, по-моему, многое говорит о нём как о человеке».

Удаление Руни в матче против Португалии на ЧМ-2006 globallookpress.com

Фрэнк Лэмпард добавил: «Он ведь партнёр Уэйна по "Манчестер Юнайтед", а поступает подобным образом. Это некрасиво, не так ли? Нам говорили, что любой игрок, который попытается добиться для соперника жёлтой или красной карточки, сам получит предупреждение. Но этого так и не произошло».

Роналду, который затем реализовал решающий пенальти в серии послематчевых ударов против Англии, настаивал, что не сделал ничего предосудительного. Однако техническая исследовательская группа ФИФА придерживалась иного мнения и, руководствуясь принципами спортивного поведения, признала лучшим молодым игроком турнира не португальца, а Лукаса Подольски.

«Мы хотим видеть достойное поведение на поле и признаём, что критически оценивали этот эпизод, — заявил руководитель группы Хольгер Озик. — Футболисты должны быть примером для подражания, и принципы честной игры имеют для нас большое значение».

2010: «Невыразимая печаль»

К чемпионату мира 2010 года Роналду уже был капитаном сборной Португалии и её главной звездой, поэтому ранний вылет команды в 1/8 финала стал для него тяжёлым ударом. На турнире в ЮАР нападающий забил лишь один мяч — шестой в разгромной победе над КНДР (7:0). При этом данный гол стал для него первым в сборной за 16 месяцев.

«Я совершенно убит горем, разочарован и испытываю невыразимую печаль», — признался форвард после поражения Португалии от будущего чемпиона мира Испании (0:1).

На родине Роналду также подвергся критике за то, что, как многим показалось, он попытался возложить ответственность за поражение на главного тренера. После матча камеры запечатлели, как он сказал: «Как я могу объяснить это поражение? Спросите об этом Карлуша Кейруша ».

Позже Роналду заявил, что его слова были неправильно истолкованы, и он не хотел проявить неуважение к наставнику.

Карлуш Кейруш и Криштиану Роналду globallookpress.com

«Когда я сказал: "Задайте этот вопрос тренеру", — это было лишь потому, что Карлуш Кейруш как раз проводил пресс-конференцию, — объяснил он. — Я обычный человек, и, как любой человек, страдаю. И имею право переживать это в одиночку. Знаю, что я капитан команды, и всегда принимал и буду принимать на себя свою ответственность».

В ответ Кейруш заявил, что никогда не потерпит ситуации, при которой кто-либо будет ставить себя выше интересов национальной сборной.

«Португалии нужен Роналду, и Роналду нужна национальная команда, — сказал Кейруш агентству AFP. — Но если эта футболка заставляет некоторых игроков терять самообладание, значит, у них нет оснований носить её».

2014: Вылет на групповом этапе

Криштиану практически в одиночку вывел Португалию на ЧМ-2014, забив все четыре мяча своей команды в драматичном стыковом противостоянии со Швецией. Однако перед финальной частью турнира существовали опасения по поводу его проблем с коленом и бедром. Несмотря на то, что сам футболист уверял, что «готов на сто процентов», на полях Бразилии звезда «Реала» выглядел лишь бледной тенью самого себя.

В стартовом матче против Германии, завершившемся разгромным поражением Португалии (0:4), Роналду практически ничем себя не проявил. Затем он отдал ассист на Силвестре Варелу, который в компенсированное время сравнял счёт в игре с США (2:2), а в заключительном матче группы забил победный мяч на 80-й минуте во встрече с Ганой. Однако этих усилий оказалось недостаточно: иберийцы заняли лишь третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф.

Неудивительно, что нападающий подвергся серьёзной критике за то, что не реализовал несколько моментов, которые обычно завершал голами. Однако главный тренер Паулу Бенту сразу же встал на защиту своего капитана.

«Не думаю, что справедливо сводить всё к одному игроку, — говорил он. — На протяжении турнира, в трёх разных матчах, мы допустили целый ряд ошибок, и именно они стоили нам выхода из группы. Я никогда не стану возлагать ответственность на кого-то одного. Ответственность за то, что мы не достигли своей цели, лежит на мне. Игроки старались выполнить те задачи, которые перед ними были поставлены.

Роналду в матче против Ганы на ЧМ-2014 globallookpress.com

Криштиану обычно действует очень эффективно, но на этот раз у него не получилось. Однако я не собираюсь делать виновным одного футболиста».

2018: Поражение в Сочи

Роналду не мог и мечтать о более удачном начале ЧМ-2018. Уже в первом матче он оформил хет-трик в захватывающей игре с Испанией (3:3). Один из голов стал для него первым мячом, забитым прямым ударом со штрафного на крупном международном турнире, и именно он принёс Португалии столь ценную ничью.

«Я очень счастлив. Это моё личное достижение, ещё одна важная веха в моей карьере. Но самое главное — отметить то, как сыграла команда, — говори капитан Португалии. — Мы встречались с одним из главных фаворитов мундиаля, дважды выходили вперёд, в итоге сыграли вничью, и, считаю, это справедливый результат. Команда находится в хорошей форме, и я уверен, что дальше также выступим успешно».

Однако этим надеждам не суждено было сбыться.

Хотя Роналду помог команде выйти в 1/8 финала, в матчах плей-офф он вновь не смог ни забить, ни отдать результативную передачу. В итоге сборная сенсационно уступила Уругваю (1:2) в Сочи и завершила своё выступление на турнире.

Поскольку к тому моменту Криштиану уже исполнилось 33 года, многие предполагали, что этот чемпионат мира станет для него последним. Однако сам футболист предпочёл не говорить определённо о своём будущем в национальной команде.

«Думаю, сейчас не самое подходящее время говорить об этом, — сказал Роналду в интервью ФИФА. — Но я уверен, что наша сборная останется одной из лучших в мире. У нас великолепные игроки, замечательный коллектив и талантливая молодёжь. Эта команда полна амбиций добиваться побед, и именно поэтому я доволен тем, что вижу».

Роналду в матче против Уругвая на ЧМ-2018 globallookpress.com

2022: На скамейке запасных

Суперфорвард приехал на чемпионат мира в Катаре с присущей ему уверенностью, рассчитывая не только заставить замолчать критиков после крайне неудачного завершения своего второго периода в «Манчестер Юнайтед», но и наконец завоевать единственный крупный трофей, которого ему до сих пор не хватает.

Однако турнир закончился для него почти так же, как и уход с «Олд Траффорд»: репутация звезды пострадала из-за публичных проявлений недовольства, а также сообщений о том, что после того, как его оставили в запасе на матч 1/8 финала против Швейцарии, он якобы угрожал покинуть расположение сборной Португалии.

Без своего капитана в основе коллектив Фернанду Сантуша разгромил Швейцарию (6:1), а заменивший Роналду Гонсалу Рамуш оформил хет-трик.

На следующий день после поражения Португалии от Марокко в четвертьфинале Роналду опубликовал заявление в соцсетях:

«Я просто хочу, чтобы все знали: сказано, написано и предположено было очень многое, но моя преданность сборной ни на мгновение не пошатнулась. Я всегда был всего лишь одним из игроков, который боролся за общую цель, и никогда не отвернулся бы ни от своих партнёров по команде, ни от своей страны».

Он также добавил:

«Пока мне больше нечего сказать. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар... Теперь нужно позволить времени всё расставить по своим местам и дать каждому возможность сделать собственные выводы».

Общее мнение после мундиаля было таково: на самом высоком уровне Роналду уже исчерпал себя. Его единственный гол на ЧМ-2022 был забит с пенальти в стартовом матче против Ганы, а в заключительной игре группы с Южной Кореей он крайне эмоционально отреагировал на вполне оправданное решение Фернанду Сантуша заменить его. Та встреча неожиданно завершилась поражением.

Показательно и то, что после того как Криштиану остался в запасе в матчах против Швейцарии и Марокко, он, не сдерживая слёз, сразу ушёл в подтрибунное помещение после поражения от африканцев. Ему было уже 37, и в двух поединках плей-офф он вновь не отметился ни голом, ни ассистом. Казалось, что даже человек, всю карьеру бросавший вызов возрасту, сам поверил: ещё один мундиаль ему уже не по силам.

«Выиграть чемпионат мира со сборной было самой большой и самой амбициозной мечтой моей карьеры, — написал он в Instagram. — За 16 лет я сыграл на пяти ЧМ, всегда выступая бок о бок с выдающимися футболистами и ощущая поддержку миллионов португальцев.

Я отдал всё, что у меня было. Я оставил на поле абсолютно всё. Я никогда не уклонялся от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты. К сожалению, вчера эта мечта закончилась».

Роналду в проигранном матче против Марокко на ЧМ-2022 globallookpress.com

2026: Пора положить конец неудачам?

Сразу после финального свистка в матче, в котором Португалия разгромила Узбекистан (5:0), Роналду повернулся к ближайшей телекамере и прокричал: «Я вернулся! Я вернулся!». Однако далеко не все были готовы с ним согласиться, особенно учитывая, что в стартовой игре турнира против ДР Конго капитан иберийцев провёл весьма неудачный поединок.

Кроме того, многие считали преждевременным делать далеко идущие выводы лишь на основании того, что нападающий «Ан-Насра» оформил дубль в ворота команды, занимающей 60-е место в мировом рейтинге.

Такая сдержанность оказалась вполне оправданной: в следующей игре против Колумбии он снова выглядел неубедительно, а сама Португалия не смогла выиграть. Встреча в Майами завершилась нулевой ничьей, благодаря которой южноамериканцы опередили подопечных Роберто Мартинеса и заняли первое место в группе.

Теперь иберийцам предстоит встретиться с Хорватией во главе с Лукой Модричем — сборной, которая уже явно прошла пик своих возможностей, но по-прежнему остаётся опасным соперником.

Впрочем, то же самое можно сказать и о самом Роналду. В 41 год он уже доказал, что всё ещё способен забивать на чемпионате мира. Но теперь перед ним стоит куда более важная задача — наконец открыть счёт голам в плей-офф мирового первенства.

Слово за тобой, Криштиану...