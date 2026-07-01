Это матч двух разных стилей: Англия постарается взять мяч под свой контроль, много атаковать и искать свободные зоны, а ДР Конго сделает ставку на надёжную оборону и быстрые контратаки. Во многом исход встречи будет зависеть от первого гола: если Англия забьёт быстро, ей будет проще контролировать игру и развивать преимущество, а если ДР Конго долго сохранит свои ворота в неприкосновенности, у африканской команды появятся хорошие шансы поймать соперника на ошибке и создать опасные моменты.

До матча 20 сек. 20 секунд

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18:30 Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), вместимостью 71 000 зрителей.

18:25 История противостояния Англии и ДР Конго отсутствует.

18:20 ДР Конго подходит к плей-офф как одна из самых организованных команд группового этапа, впервые в истории выйдя в 1/16 финала чемпионата мира. Команда Себастьена Десабра набрала 4 очка в группе: ничья с Португалией 1:1, поражение от Колумбии 0:1 и уверенная победа над Узбекистаном 3:1. Ключевой показатель — способность выдерживать давление топ-соперников: против Португалии конголезцы провели большую часть матча без мяча, но допустили минимальное количество действительно опасных моментов. ДР Конго действует структурно низким блоком, часто переходя на схему с пятью защитниками в матчах против фаворитов, что позволяет сжимать пространство в центральной зоне и вынуждать соперника играть через фланги.

18:10 Сборная Англии завершила групповой этап на первом месте с 7 очками, но по качеству игры оставила неоднозначное впечатление. Старт получился максимально ярким — победа над Хорватией 4:2 с высокой реализацией моментов и открытым футболом. Однако дальше команда Томаса Тухеля заметно сбавила в атакующей динамике: нулевая ничья с Ганой при большом территориальном преимуществе и лишь 2:0 с Панамой, где ключевые голы пришлись на эпизодические всплески индивидуального мастерства. В сумме Англия забила 6 мячей за три тура, но при этом регулярно сталкивалась с проблемой вскрытия низкого блока — особенно в позиционных атаках, где темп продвижения мяча оставался предсказуемым. Отдельный фактор — оборона, пропустившая 2 мяча, оба в матче с Хорватией.

18:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50.