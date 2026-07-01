Англия будет скупа на голы?

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 1.86

1 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Англия и ДР Конго. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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Англия

Турнирное положение: Англия неидеально завершила групповой раунд чемпионата мира, но все равно заняла первое место с семью очками.

Команда только на один балл обошла ближайшего преследователя Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.

Последние матчи: выиграть путёвку в 1/16 финала удалось только в заключительном поединке прошедшей стадии, в котором «Три Льва» разобрались с Панамой (3:0).

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Оформить выход в плей-офф подопечные Томаса Тухеля могли еще в предыдущем туре, но каким-то чудом не смогли переиграть Гану и довольствовались нулевой ничьей.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Джеймс и Ливраменто, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Англия выиграла при одной ничьей.

Можно даже не обращать внимания на последние результаты европейской сборной, чтобы констатировать ее статус фаворита, хотя та же игра против Ганы должна внушать сопернику веру в себя.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

ДР Конго

Турнирное положение: ДР Конго преуспела в непростой группе, где решили задачу занять хотя бы третье место для выхода в плей-офф.

Команда уступила победителю квартета Колумбии (отставание — три очка) и второй в таблице Португалии (одно), но смогла опередить Узбекистан (отрыв — четыре балла).

Последние матчи: главным образом цель в виде участия в 1/16 финала сборная достигла в последнем туре, где переиграла Узбекистан (3:1).

В предыдущем поединке группового раунда африканский коллектив остался без очков, когда она достойно с минимальным результатом проиграла Колумбии (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 16-ти последних матчах, большинство из которых были официальными, ДР Конго проиграла трижды при 10-ти победах и трех ничьих.

Столь неплохая форма может помочь сборной подойти к дуэли с должным настроем, однако добиться успеха её будет сложно, ведь соперник явно сильнее.

Йоан Висса — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Англия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Англия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей Англии забивали меньше трех голов

в четырех из семи последних матчей Англия забивала меньше двух голов

в трех из четырех последних матчей ДР Конго забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.27. Ничья — в 5.33, успех ДР Конго — в 13.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.86.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей Англии забивали меньше трех мячей. Так было и в двух последних поединках сборной на ЧМ-2026.

Между тем, так же было и в шести из восьми последних матчей ДР Конго.

1.86 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч Англия — ДР Конго принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что европейская сборная забьет меньше двух мячей, ведь такое развитие событий было в ее четырех из семи последних матчей.

2.40 Тотал Англии меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Англия — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: тотал Англии меньше 1,5 голов за 2.40

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч — прогноз на исход с коэффициентом для ставки за 2.50.