1 июля в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Англия и ДР Конго. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Англия
Турнирное положение: Англичане довольно буднично прошли групповой этап. Команда Томаса Тухеля с 7 очками заняла первое место в своем квартете.
При этом Англия в трех турах настреляла шесть мячей в ворота соперников. Из них ровно половину записал в свой актив опытнейший Харри Кейн.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Англия уверенно переиграла панамцев (2:0).
До того англичане не сумели одолеть ганцев (0:0). А вот в стартовом туре Мундиаля команда Тухеля перестреляла Хорватию (4:2).
При этом Англия не пропускала в двух своих последних матчах. Плюс в приличных кондициях, помимо Кейна, находится Джуд Беллингем, отличившийся двумя голами на чемпионате мира.
Состояние команды: Англия пока не особенно преуспевает в плане реализации. Зато команда Тухеля в пяти своих последних матчах добыла четыре победы.
В кадровом плане Англия привычно выглядит шикарно. Подбор игроков у британцев прекрасный, плюс лазарет пустеет. Ну а умница Кейн явно постарается догнать лидеров бомбардирской гонки.
ДР Конго
Турнирное положение: Эта команда со скрипом пробилась в плей-офф. ДР Конго финишировала на третьей позиции, взяв всего 4 очка в трех турах.
Причем ДР Конго забила 4 мяча в трех поединках группового этапа. А вот пропустили африканцы трижды.
Последние матчи: команда никому за здорово живешь не дает себя обиду. В предыдущем поединке был обыгран Узбекистан (3:1).
До того африканцы минимально уступили Колумбии. А вот несколько ранее она подписала мировую с Португалией (1:1).
В 5 своих последних поединках ДР Конго сумела добыть одну победу. Команда отличилась пятью забитыми мячами при пяти же пропущенных.
Состояние команды: ДР Конго имеет относительно качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации африканцы несколько поднаторели.
Африканцы уже показали себя с выгодной стороны. В матче с португальцами они перекрыли кислород Роналду, а узбеков одолели уверенно.
Дубль в матче с Узбекистаном записал на свой счет форвард «Ньюкасла» Йоан Висса. Да и вообще, на его счету три из четырех мячей команды на чемпионате мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Англия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа ДР Конго — в 12.00.
Победу Англии в первом тайме можно взять за 1.67, тогда как успех африканцев до перерыва рассматривается за 11.00.
Прогноз: Англичане обычно прибавляют после перерыва, к тому же ДР Конго уже показала свое умение сдерживать атаки грандов.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Африканцы по ходу турнира заметно набирают форму
- Англия пока не особенно преуспевает в плане реализации
- Подопечные Тухеля на чемпионате мира пропустили 2 мяча в 3 матчах
- Африканцы на групповом этапе не уступили мощной Португалии и не дали разгуляться Криштиану Роналду
- Англичане нередко испытывают сложности со взломом надежных тылов соперника, что и случилось в поединке с Ганой