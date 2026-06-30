Англия и ДР Конго распишут паритет до перерыва

прогноз на матч 1/16 финала ЧМ по футболу, ставка за 2.50

1 июля в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Англия и ДР Конго. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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Англия

Турнирное положение: Англичане довольно буднично прошли групповой этап. Команда Томаса Тухеля с 7 очками заняла первое место в своем квартете.

При этом Англия в трех турах настреляла шесть мячей в ворота соперников. Из них ровно половину записал в свой актив опытнейший Харри Кейн.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела уверенно. Англия уверенно переиграла панамцев (2:0).

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До того англичане не сумели одолеть ганцев (0:0). А вот в стартовом туре Мундиаля команда Тухеля перестреляла Хорватию (4:2).

При этом Англия не пропускала в двух своих последних матчах. Плюс в приличных кондициях, помимо Кейна, находится Джуд Беллингем, отличившийся двумя голами на чемпионате мира.

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Состояние команды: Англия пока не особенно преуспевает в плане реализации. Зато команда Тухеля в пяти своих последних матчах добыла четыре победы.

В кадровом плане Англия привычно выглядит шикарно. Подбор игроков у британцев прекрасный, плюс лазарет пустеет. Ну а умница Кейн явно постарается догнать лидеров бомбардирской гонки.

ДР Конго

Турнирное положение: Эта команда со скрипом пробилась в плей-офф. ДР Конго финишировала на третьей позиции, взяв всего 4 очка в трех турах.

Причем ДР Конго забила 4 мяча в трех поединках группового этапа. А вот пропустили африканцы трижды.

Последние матчи: команда никому за здорово живешь не дает себя обиду. В предыдущем поединке был обыгран Узбекистан (3:1).

До того африканцы минимально уступили Колумбии. А вот несколько ранее она подписала мировую с Португалией (1:1).

В 5 своих последних поединках ДР Конго сумела добыть одну победу. Команда отличилась пятью забитыми мячами при пяти же пропущенных.

Состояние команды: ДР Конго имеет относительно качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и в плане реализации африканцы несколько поднаторели.

Африканцы уже показали себя с выгодной стороны. В матче с португальцами они перекрыли кислород Роналду, а узбеков одолели уверенно.

Дубль в матче с Узбекистаном записал на свой счет форвард «Ньюкасла» Йоан Висса. Да и вообще, на его счету три из четырех мячей команды на чемпионате мира.

На что ставят в матче Англия — ДР Конго Букмекерские коэффициенты на матч Англия — ДР Конго: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Англия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа ДР Конго — в 12.00.

Победу Англии в первом тайме можно взять за 1.67, тогда как успех африканцев до перерыва рассматривается за 11.00.

Прогноз: Англичане обычно прибавляют после перерыва, к тому же ДР Конго уже показала свое умение сдерживать атаки грандов.

2.50 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Англия — ДР Конго позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что второй тайм завершится вничью.

2.75 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Англия — ДР Конго принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет