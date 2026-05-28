Неудачный бой Усика против Верхувена породил много споров о том, что дальше для тройного абсолютного чемпиона мира по боксу. Сторонники спортсмена и близкие друзья призывают его повесить перчатки на гвоздь, другие же хотят увидеть, как Александр справляется с новыми вызовами. Самое время порассуждать, какие теперь есть варианты

Египетский кошмар и потеря ауры

Бой у пирамид Гизы 24 мая должен был стать очередной легкой прогулкой для Александра Усика. Но вместо этого украинец едва не потерпел первое поражение в карьере против не самого очевидного соперника. Кикбоксер Рико Верхувен, имевший в боксе единственный бой, методично разбирал бывшего абсолютного чемпиона на части первые шесть раундов.

Усик выглядел тяжелым, медленным и растерянным — таким его не видел никто. Спасение пришло в 11-м раунде, да и то с огромной натяжкой. Рефери остановил бой за 2 секунды гонга, когда Верхувен оказался зажат у канатов. Половина боксерского мира закричала об ограблении, вторая — о закономерности.

Но факт остается фактом: 39-летний Усик впервые показал свою уязвимость настолько откровенно. После такого перформанса вопрос «что дальше?» повис в воздухе с особой остротой. Бывший промоутер украинца Александр Красюк тут же заговорил о закате.

Но есть и другая сторона медали. Привлекательных боев для Усика по-прежнему достаточно, и каждый из них сулит космические деньги. Только за тот самый скандальный вечер у пирамид Александр получил, по слухам, 100 миллионов долларов. Вопрос цены здесь стоит не менее остро, чем вопрос наследия.

Верхувен заслужил реванш

Рико Верхувен

Если судить по чисто спортивному принципу, Рико Верхувен заслужил реванш. Он вышел против лучшего боксера дивизиона, вел на карточках и был побежден при спорных обстоятельствах.

Но зачем этот реванш самому Усику? Верхувен доставил ему такие проблемы, которые не создавали ни Фьюри, ни Дюбуа. Корявые удары с нестандартных углов и полное отсутствие страха — это головная боль, которую не хочется испытывать дважды.

Риск проиграть во втором бою становится колоссальным. Усик уже знает, что его джеб не всегда спасает, а ноги уже не те, чтобы убегать столь легко, как раньше. В какой-то степени реванш — это игра с огнем, где цена поражения равна потере всех поясов и окончанию эпохи.

К тому же, для тяжелого дивизиона реванш с кикбоксером тормозит титульную гонку. Реальные претенденты будут вынуждены ждать неизвестно сколько. Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Кабайела, уже заявил: «Мы не допустим реванша. Усик должен защищать титул WBC или отказаться от него». И он абсолютно прав.

Легкие деньги на старых костях Фьюри

Тайсон Фьюри против Александра Усика

А вот это вариант, от которого у промоутеров загораются глаза. Третий бой с Тайсоном Фьюри — самый простой, самый денежный и наименее опасный для Усика из всех возможных. «Цыганский король» уже дважды был бит украинцем, а физическая форма после простоя в полтора года и боя с Арсланбеком Махмудовым оставляет желать лучшего.

Фьюри уже не тот, кто вставал с настила после нокдауна от Уайлдера. Он старше, тяжелее и медленнее. Трилогия — это возможность красиво поставить точку в их противостоянии, выиграв в третий раз. С финансовой точки зрения это джекпот.

Бой в Саудовской Аравии или даже в Лондоне соберет миллионы платных трансляций. Гонорары улетят под небеса — и Усик, и Фьюри заработают куда больше, чем за поединок с Верхувеном или Кабайелом. При таком раскладе можно закрыть глаза на спортивные принципы.

Проблема лишь в том, что это снова откладывает бой с реальным претендентом. Дивизион в очередной раз встанет на паузу ради хайпа. Но когда на кону такие деньги, мало кто думает о развитии дивизиона.

Промоутер Усика не рассказывает сказки

Александр Усик

«Со временем мы не молодеем, это естественно», — начал свой монолог бывший промоутер Усика Александр Красюк. «Хорошо, что Рико тоже не мальчик.

Но если мы проанализируем преимущества, то увидим: у Рико адское сердце, невероятная мышечная масса, аномальная выносливость. Перед боем я сказал: в 100 боях из 100 победит Усик. Но всегда есть место чуду.

"Слава богу, чуда не произошло, но сигнал нужно уловить. Заметили ли вы тенденцию по сравнению с Дюбуа? Количество шагов, которые Усик делал на ринге, значительно сократилось. Он не использует свои сильные стороны в работе ног, а больше сосредотачивается на мощных ударах с плотно стоящими на земле ногами.

Если бы я был рядом, то посоветовал бы Усику уйти за час до боя, чем через две минуты после. Невозможно заработать все деньги мира, невозможно победить всех бойцов", — подытожил Красюк.

И в этих словах огромная доля правды. Усику нечего доказывать в спортивном плане. Он стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях, дважды Фьюри, Джошуа и Дюбуа. Его наследие уже вписано золотыми буквами в историю бокса.

Бой с Кабайелом — самый большой риск

По всем спортивным канонам Усик обязан драться именно с Агитом Кабайелом. Немец — временный чемпион WBC, он оформил 27 побед (19 нокаутом), не потерпев ни единого поражения. И разобрал таких крепких бойцов, как Фрэнк Санчес, Чжан Чжилэй и Дамиан Кныба.

Президент WBC Маурисио Сулейман уже подтвердил: "Кабайел против Усика — следующий титульный бой". Но это одновременно и самый рискованный вариант из всех. После боя с Верхувеном Усик выглядит так, будто с него сошел пар.

А Кабайел, наоборот, на пике: ему 33, он свеж, голоден и нокаутирует одного соперника за другим. Если Усик выйдет против немца, он рискует получить свое первое поражение. И не просто поражение, а, возможно, разгромное. Агит очень жестко бьет, всегда идет вперед и не ломается под давлением.

Для Усика это самый опасный вызов со времен первого боя с Фьюри. Так что же выберет Александр: легкие деньги в трилогии с Фьюри, реванш с Верхувеном, опаснейший вызов в лице Кабайела? Или все же прислушается к бывшему промоутеру и уйдет непобежденным? Ответ узнаем уже этим летом…