В декабре медики «Реала» просканировали здоровое правое колено Мбаппе вместо травмированного левого. Ничего не нашли. Дали добро на игру. Мбаппе провёл три матча с частичным разрывом связки, не зная об этом. Потом — массовые увольнения, консультация в Париже и вопрос, на который пока нет ответа: как такое вообще возможно?

Хронология безумия

Для начала разберемся в хронологии. Уже из неё понятно, что речь не о ерунде, которую оперативно заметили и исправили:

7 декабря 2025. «Реал» проигрывает «Сельте» 0:2 на выезде. Мбаппе получает удар по левому колену во время матча. Доигрывает все 90 минут.

«Реал» проигрывает «Сельте» 0:2 на выезде. Мбаппе получает удар по левому колену во время матча. Доигрывает все 90 минут. 10 декабря 2025. Мбаппе остаётся на скамейке в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Предосторожность — колено беспокоит. Медицинский штаб «Реала» назначает МРТ.

Мбаппе остаётся на скамейке в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Предосторожность — колено беспокоит. Медицинский штаб «Реала» назначает МРТ. 11 декабря 2025. И тут происходит то, что The Athletic назвал «bizarre error», а французский журналист Даниэль Риоло — «абсолютным позором». МРТ делают на правом колене. Не на левом — которое болело. На правом — которое было здорово. Результат сканирования: всё в порядке. Мбаппе получает допуск к играм.

И тут происходит то, что The Athletic назвал «bizarre error», а французский журналист Даниэль Риоло — «абсолютным позором». На правом — которое было здорово. Результат сканирования: всё в порядке. Мбаппе получает допуск к играм. 11–21 декабря 2025. Мбаппе выходит в трёх матчах подряд: «Алавес», «Севилья», «Леванте». Играет полные 90 минут в каждом. Забивает в каждом. Сравнивает рекорд Криштиану Роналду — 59 голов за календарный год за «Реал». Болельщики ликуют. Колено болит — но МРТ же показало, что всё нормально.

Мбаппе выходит в трёх матчах подряд: «Алавес», «Севилья», «Леванте». Играет полные 90 минут в каждом. Забивает в каждом. Сравнивает рекорд Криштиану Роналду — 59 голов за календарный год за «Реал». Болельщики ликуют. Колено болит — но МРТ же показало, что всё нормально. 30 декабря 2025. Первая тренировка после рождественской паузы. Мбаппе подходит к медикам, держась за левое колено. На этот раз сканируют правильную ногу.

Первая тренировка после рождественской паузы. Мбаппе подходит к медикам, держась за левое колено. На этот раз сканируют правильную ногу. 31 декабря 2025. Результат повторного МРТ: частичный разрыв задней крестообразной связки левого колена. Клуб публикует медицинский отчёт — но формулирует диагноз мягко: «растяжение колена». Три недели с момента первоначальной ошибки. Три матча с незамеченной травмой.

Что было дальше

Мбаппе пропустил полуфинал Суперкубка Испании с «Атлетико». Вышел на 14 минут в финале с «Барселоной» — 2:3, поражение, которое стоило Хаби Алонсо должности.

В январе — массовые увольнения в медицинском штабе «Реала». Официальная причина: «слишком много травм в составе». Неофициальная, по данным RMC Sport, — конкретно ошибка с Мбаппе.

Даниэль Риоло (RMC Sport, программа L'After Foot):

Нам говорили, что увольнения — из-за большого количества травм. Но я могу сказать: причина — катастрофический диагноз Мбаппе. Это была не просто ошибка — это была грубейшая ошибка. Мбаппе играл, не зная, где у него травма. Он мог полностью разрушить колено. Даниэль Риоло RMC Sport

На место уволенных вернулся доктор Нико Михич — глава медицинского департамента, которого «Реал» отстранил в конце 2023-го. Вернулся и Антонио Пинтус — легендарный физиотерапевт, отстранённый Алонсо (об этом мы подробно писали в статье о том, как Арбелоа перестроил «Реал»). Два возвращения — и оба говорят об одном: предыдущая система не работала.

Париж

Не получив внятных ответов в Мадриде, Мбаппе улетел в Париж — город, где жил семь лет — и обратился к Бертрану Соннери-Котте, одному из ведущих европейских специалистов по коленным суставам. Соннери-Котте подтвердил: лечение, проведённое в Мадриде, было «недостаточным» (дипломатично). Фокус был немедленно перенесён на левое колено.

По данным RMC, именно парижская консультация позволила избежать операции. Если бы Мбаппе продолжал играть с неправильным диагнозом — последствия могли быть катастрофическими. Частичный разрыв задней крестообразной связки при нагрузках полного матча каждые три-четыре дня — прямой путь к полному разрыву.

Риоло: «Мы избежали худшего для Мбаппе».

Вопрос, который все задают

Как. Это. Возможно.

Джо Помплиано, спортивный бизнес-журналист, написал в X (бывший Twitter):

Эта история не имеет смысла. Врачи обычно несколько раз подтверждают место травмы перед установкой катушки МРТ на колено. Если просканировали не ту ногу — значит, врач ошибся. Но и Мбаппе был настолько «отключён», что не заметил аппарат на здоровом колене. Как такое возможно с обеих сторон? Джо Помплиано журналист

Вопрос резонный. МРТ колена — процедура, при которой ногу помещают в специальную катушку. Пациент видит, какую ногу сканируют. Либо Мбаппе не обратил внимания (что странно для профессионального спортсмена), либо произошло что-то ещё, о чём мы пока не знаем.

The Athletic отмечает: «Неясно, как была допущена первоначальная ошибка». Мадридская COPE подтвердила факт: «"Реал" ошибся с коленом в первоначальном диагнозе». Но механику ошибки — кто назначил, кто выполнил, кто проверил — никто публично не объяснил.

Медицинский кризис «Реала»

Ошибка с Мбаппе — не изолированный инцидент, а часть системной проблемы. В сезоне 2025/26 «Реал» потерял из-за травм рекордное количество игроков. Беллингем, Милитау, Родриго, Карраско — все пропускали длительные отрезки. К моменту матча с «Сити» в марте в лазарете было восемь игроков основы.

При Алонсо медицинский штаб был перестроен: Пинтус отстранён, пришли новые специалисты. Результат — хуже, чем было. После увольнения Алонсо и прихода Арбелоа начался обратный процесс: возвращение Пинтуса и Михича, новый подход к нагрузкам.

Ирония в том, что именно кризис с травмами — и необходимость доверять молодёжи вроде Питарча — в итоге помог «Реалу» выбить «Сити» из ЛЧ. Но цена этого кризиса — в том числе три матча Мбаппе с разрывом связки, о котором никто не знал.

Что с Мбаппе сейчас

В понедельник, 24 марта, Мбаппе прокомментировал ситуацию:

С коленом всё хорошо. Становится лучше. Было много спекуляций и ложных вещей. Такова жизнь топ-атлета. Килиан Мбаппе форвард «Реала»

Он вернулся в строй: вышел на замену в ответном матче ЛЧ с «Сити» (2:1, проход «Реала» 5:1 по сумме), затем — в победном матче Ла Лиги с «Атлетико» (3:2). Сейчас — в расположении сборной Франции, летит в США на товарищеские матчи с Бразилией и Колумбией.

23 гола в Ла Лиге — лучший бомбардир чемпионата. Колено, судя по игре, держит. Но осадок — остался.

До ЧМ-2026 — 79 дней. Франция — среди фаворитов. Мбаппе — главная звезда. И где-то на заднем плане — история о том, как один из лучших клубов мира три недели лечил своему главному игроку не ту ногу...