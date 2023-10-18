Иллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо

Были упоминания о великих голах, чемпионских титулах и наградах «Игрок года», но едва ли упоминалось, что он вывел Бельгию на вершину мира.

Азар был капитаном сборной своей страны с 2015 по 2022 год. И к концу этого периода, с октября 2018 года по февраль 2022 года, Бельгия более трёх лет возглавляла мировой рейтинг ФИФА.

Мало того, что Бельгия заняла первое место, их длительное пребывание на вершине (справедливости ради, продлившееся так долго, поскольку за это время было сыграно меньше международных игр из-за пандемии COVID-19) означает, что только Бразилия и Испания провели больше времени в качестве страны с самым высоким рейтингом, с момента его введения в 1992 году.

Например, для любителя тенниса, гольфа или снукера занять первое место в мировом рейтинге — это большое достижение.

Рейтинг Бельгии зависел не только от Азара, и понятие капитана не имеет большого значения в футболе. Но реальная причина, по которой никто не упомянул статус Бельгии как «первой ракетки мира», гораздо проще: никого в футболе не волнуют рейтинги.

И это достойно похвалы.

Почему он существует?

Начнем с азов: зачем нам рейтинги ФИФА?

Что ж, до того, как были введены рейтинги, система посева на чемпионате мира была чем-то вроде фарса. Для большинства турниров вплоть до чемпионата мира 1970 года ФИФА решала, какие команды следует посеять.

В 1970 году официального посева не было, и ФИФА сформировала четыре группы команд в зависимости от того, кого с кем она не хотела сводить лицом лицу (в частности, Израиль и Марокко).

На чемпионате мира 1974 года проводилось частное голосование по поводу того, какие команды будут посеяны. В отношении следующих нескольких турниров организационный комитет, по крайней мере, обнародовал протоколы этих заседаний.

Сборная Германии первой возглавила рейтинг ФИФА в 1992 году

И только начиная с 1990 года фактические эмпирические результаты — результаты на недавних чемпионатах мира — стали приниматься во внимание. Но это фактически дискриминировало развивающиеся страны, поэтому с 1998 года (рейтинги считались слишком новыми, чтобы иметь большое значение в 1994 году) ФИФА смогла учитывать официальные рейтинги при выборе посева.

Таким образом, хотя точная система рейтингов остается загадкой даже для самых преданных поклонников футбола, стоит еще раз подчеркнуть, что рейтинги ФИФА действительно служат определенной цели. Если альтернативой является то, что руководители ФИФА просто принимают решение о посеве в обсуждении между собой, вероятно, лучше иметь официальные рейтинги.

Почему это никого не волнует?

Что ж, проблема футбола в том, что сборные играют всего около дюжины матчей в год. Некоторые из них будут сталкивать лучших игроков мира с «футбольными карликами», а другие будут товарищескими матчами, поэтому информации, которую можно было бы учитывать при составлении рейтинга, не так много.

Точный алгоритм, используемый для расчета рейтинга, подвергался критике и впоследствии несколько раз пересматривался: в 1999, 2006 и, что особенно важно, в 2018 году, после жалоб на то, что различные команды — особенно Швейцария и Польша — пытались обмануть систему, ограничивая количество товарищеских матчей, которые они играли.

Рейтинги важны для жеребьевок

Это отличается от таких видов спорта, как теннис или гольф, где лучшие игроки мира регулярно участвуют в одних и тех же турнирах и соревнуются друг с другом напрямую. Там гораздо проще сформулировать справедливую систему ранжирования.

Почему это хорошо?

Это хорошо, потому что нет противоречия между результатами турниров и мировым рейтингом, что иногда бывает в других видах спорта.

В апреле 2009 года Динара Сафина стала теннисисткой №1 в мировом рейтинге, несмотря на то, что ни разу не выиграла ни одного из четырех турниров Большого шлема, что вызвало немало споров.

«Для меня большая честь занять первое место в рейтинге, и это мечта, которую разделяет каждая девушка, которая когда-либо хотела играть в профессиональный теннис», — сказала Сафина.

Динара Сафина

Во-первых, вы задаетесь вопросом, действительно ли это а) правда и б) мечта. Должны ли игроки расти, мечтая о том, чтобы занять первое место, а не о том, чтобы что-то выиграть? Интересно, что Карлос Алькарас сказал то же самое в прошлом году, хотя и в качестве победителя турнира Большого шлема. «Быть номером один в мире — это сбывшаяся мечта», — сказал он.

Рейтинг Сафиной вызвал негативную реакцию, в том числе со стороны Серены Уильямс, которая выиграла два предыдущих титула Большого шлема, когда Сафина впервые стала номером 1. После победы на Уимблдоне в июле 2009 года Уильямс спросили об уровне ее мотивации, чтобы вернуть себе первое место.

«Если вы выигрываете три титула Большого шлема (за год), вы должны стать номером 1, но в туре WTA так не происходит», — сказала она. «Но, может быть, моя мотивация — выиграть еще один турнир Большого шлема и остаться вторым номером? Может это лучше?».

«Динара проделала огромную работу, чтобы попасть на первое место — она выиграла (менее престижные) турниры в Риме и Мадриде», — продолжила она, прежде чем рассмеяться. Это было что-то среднее между уколом в адрес системы рангов и в адрес Сафиной.

Серена Уильямс и Динара Сафина

Похоже, это серьезно повлияло на Сафину, которую постоянно спрашивали, когда она выиграет турнир Большого шлема. Она так никогда этого не сделала.

«Я чувствовала себя глупо, говоря, что я первая ракетка мира», — призналась Сафина много лет спустя.

В 2011 году, занимаясь снукером, Ронни О’Салливан жаловался, что его «шантажируют», заставляя участвовать в небольших турнирах из-за предлагаемых рейтинговых очков. «Они проводят эти рейтинговые соревнования, а приз победителю невелик», — посетовал он.

«Большинство игроков идут туда и теряют деньги, но они набирают рейтинговые очки, поэтому это вынуждает игроков играть там, что не очень хорошо, но что тут поделаешь? Приходится туда ехать».

На тот момент О'Салливан занимал 12-е место в мире. Он выиграл следующие два чемпионата мира, но из-за неудовлетворительных результатов или отсутствия на менее престижных соревнованиях в этот период не занял первое место.

В гольфе два англичанина, Люк Дональд и Ли Вествуд, заняли первое место, не выиграв ни одного крупного турнира. Но теннис остается лучшим видом спорта для сравнения, особенно теперь, когда игроки получают трофей за первое место в мировом рейтинге, что кажется излишним.

Энди Маррей и Новак Джокович

Интересно, что Энди Маррей однажды сказал, что он получил больше поздравительных сообщений от коллег-игроков, когда впервые возглавил рейтинг, чем после любой из своих побед на турнирах. Это говорит о том, что профессиональные теннисисты признают стабильность рейтингов на протяжении года, почти (используя футбольные термины), как если бы это была турнирная таблица, а турниры Большого шлема больше похожи на кубковые соревнования.

В теннисе в 1973 году были введены рейтинговые очки, по сути, по тем же причинам, что и в футболе пару десятилетий спустя — чтобы создать объективные критерии участия в турнирах, а не оставлять это исключительно в руках организаторов каждого турнира. Однако со временем это превратилось в самостоятельную конкуренцию.

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Но о спортивном успехе не следует судить по алгоритмам, по сложным рейтинговым очкам, подсчитываемым на второстепенных соревнованиях в ущерб достижениям на высшей арене. Об этом следует судить по тому, кто выигрывает крупные турниры, турниры Большого шлема, чемпионаты мира, и следует решать это на поле, а не в электронных таблицах.

А в футболе нет никакой напряженности, даже отдаленных споров по этому поводу. Рейтинги служат своей цели. Они измеряют долгосрочный прогресс, помогают определять посев, но первое место само по себе не является чем-то, к чему стоит стремиться.

И именно так и должно быть.