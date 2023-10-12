Азар воплощал лучшее в футболе: радость самовыражения на поле

После того, как «Челси» потерпел поражение от «Тоттенхэма» со счетом 3:5 в 2015 году, он предсказал преждевременное завершение карьеры Эдена Азара. Ролик с его мрачным прогнозом снова набирает популярность в социальных сетях в этот печальный для футбола день.

Он сказал: «Из-за того, что матч за матчем его наказывают соперники и не защищают судьи, может быть, однажды у нас не будет Эдена Азара. Это один, два, три, четыре, пять, 10 фолов, агрессивные фолы. Они пинают, пинают, пинают его, а парень сопротивляется, потому что он фантастический парень, сильный физически. Он очень честен в своей игре. Но это еще одна проблема».

Заявление Азара о завершении карьеры в возрасте 32 лет не вызвало никакого удивления, и это говорит о многом. «Вы должны прислушаться к себе и вовремя сказать стоп», — написал бывший игрок сборной Бельгии в своем прощальном заявлении во вторник, 10 октября.

По правде говоря, последние четыре года футбольный мир не видел лучшей игры Азара. Его трансфер мечты из «Челси» в «Реал Мадрид» в 2019 году за первоначальные 89 миллионов фунтов стерлингов, которые должны были вырасти до 150 миллионов фунтов стерлингов, если все бонусы будут активированы, превратился в кошмар.

Тот факт, что «Челси» получил такую огромную сумму, всегда следует рассматривать как показатель его огромного таланта. У Азара оставался всего год по контракту, и он мог начать переговоры о присоединении к клубу Ла Лиги в качестве свободного агента в январе следующего года. Он был одним из лучших игроков в мире, но, более того, он был человеком, за которым футбольные болельщики по всему миру с удовольствием наблюдали, причем некоторые довольно неохотно, поскольку он выставлял дураками команды, за которые они болели.

Флорентино Перес и Эден Азар globallookpress.com

Азар соответствовал описанию «галактико». Этот термин использовался для обозначения высококлассныхх игроков-звезд, которых «Реал Мадрид» подписывал в начале 2000-х годов, в том числе Зинедина Зидана, Луиша Фигу, Роналдо и Дэвида Бекхэма.

Но печаль, которую должен чувствовать каждый, связана с тем, что ему так и не удалось увидеть, как он оправдывает такие ожидания на «Сатьяго Бернабеу». Это был фол со стороны бывшего товарища по сборной Бельгии Тома Менье во время игры Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» 26 ноября 2019 года, который положил начало четырем годам, разрушенным травмами. Это был не худший подкат, который он когда-либо получал. Но громкий и мгновенный крик агонии, сорвавшийся с губ Азара, когда защитник неуклюже нанес сильный удар по правой лодыжке, сломанной двумя годами ранее, выдал, насколько серьезно это было.

Азар выбыл из строя на три месяца, но так никогда и не восстановился полностью. После этого он получил несколько травм, и операция не смогла полностью вылечить лодыжку. Примечательно, что после травмы в матче с «ПСЖ» он отыграл за «Реал» полный матч всего лишь один раз. Всего он провел за «Реал» 76 матчей, из которых только 44 — в стартовом составе. В июне клуб Ла Лиги объявил, что он уходит по обоюдному согласию, хотя до конца его контракта оставалось еще 12 месяцев.

Азар получил роковую травму в матче с ПСЖ globallookpress.com

Расстались по-хорошему, Азар не был обижен. Он наслаждался жизнью в Мадриде. Он до сих пор проживает там, а один из его сыновей играет в академии клуба.

Правда, его отношения с главным тренером Карло Анчелотти были не лучшими. Они почти не разговаривали. Стало ясно, что Азар не входил в планы итальянца, когда,, после возвращения с ЧМ-2022, его по большей части игнорировали, несмотря на хорошую работу на тренировках. Ему пришлось ждать до апреля, чтобы сыграть в Ла Лиге, и он принял участие еще в трех матчах общей продолжительностью 96 минут. Азар никогда не позволял своим личным проблемам пагубно влиять на настроение в коллективе, сохраняя хорошие отношения с товарищами по команде.

Было бы несправедливо, если бы Азара вспоминали только за то, как все в его карьере пошло не так, или как трансферный провал, как делают те, кто упивается негативом.

Азар — пример того, чем должен быть футбол в его лучших проявлениях — чистая радость самовыражения на поле и развлечение тех, кто платит целое состояние за просмотр этого процесса, будь то личное присутствие или подписка на спортивные телеканалы.

От его футбольной семьи уже поступают прощальные посвящения. В заявлении «Лилля», клуба, в котором Азар сделал себе имя после того, как начал там карьеру с 14 лет, говорилось: «Вундеркинд, чье лицо выгравировано на входе в Domaine de Luchin (тренировочная база "Лилля" — прим. ред.), величайший талант, тренировавшийся здесь».

Жан-Мишель Вандамм, бывший директор академии «Лилля», рассказал The Athletic в 2019 году, насколько тяжело команде Лиги 1 было справиться с уходом Азара, когда «Челси» выиграл конкуренцию у клубов со всей Европы, чтобы подписать его в 2012 году.

«Это немного похоже на поезд, который внезапно теряет локомотив», — сказал он. «Когда поезд теряет локомотив, он останавливается. Итак, вы пробуете разные локомотивы, но они редко бывают такими же».

Азару нравилось внимание, которое привлек его трансфер тем летом. После нескольких месяцев встреч и флирта с различными клубами он написал в Твиттере: «Я подписываю контракт с победителем Лиги чемпионов». «Челси» завоевал этот трофей несколькими месяцами ранее.

Азар в матче с «Уиганом» globallookpress.com

«Челси» набрал больше, чем им нужно было, дорогостоящих новичков, которые на протяжении многих лет ломались, не выдерживая давления. Азару понадобилось менее двух минут, чтобы проявить себя во время дебюта в Премьер-лиге: он развернул сбитого с толку защитника «Уигана» Ивана Рамиса, а затем идеально направил мяч на ход Браниславу Ивановичу, забившему гол. Явно все еще сбитый с толку Рамис вскоре после этого сфолил на Азаре в штрафной и заработал пенальти. «Челси» выиграл со счетом 2:0, а Азар стал соавтором обоих голов.

Несколько дней спустя тогдашнего главного тренера Роберто Ди Маттео спросили, сможет ли Азар оказать такое же большое влияние на «Стэмфорд Бридж», как легенда «Челси» Джанфранко Дзола, с которым играл специалист.

«Джанфранко Дзола был замечательным талантом, художником», — ответил Ди Маттео. «Эден тоже может стать художником».

Проводить такое сравнение казалось преждевременным, но теперь разгорятся споры о том, кто из игроков лучше. Результат Азара, забившего 110 голов и сделавшего 92 передачи в 352 матчах, намного лучше, плюс он завоевал шесть серьезных трофеев, включая два титула Премьер-лиги. Дзола не выиграл чемпионат с «Челси», хотя и играл в худшей команде. Независимо от того, в чьем лагере вы находитесь, оба футболиста обладали одной и той же редкой способностью заставить болельщиков вскочить со своих мест и вызывали вздохи восхищения.

Лионель Месси и Эден Азар globallookpress.com

Как ни странно, даже в его пиковые годы, в некоторых кругах к Азару относились негативно. Его часто критиковали за неспособность соответствовать уровням, установленным Лионелем Месси и Криштиану Роналду… как будто это какое-то преступление.

Правда, он был не всегда лучшим в плане тренировок. Испанские СМИ справедливо раскритиковали его за то, что он появился на своей первой предсезонной подготовке в «Реале» в не самой лучшей форме. Его любви к нездоровой еде, включая гамбургеры и печенье, оказалось трудно сопротивляться. «Когда я в отпуске, я в отпуске», — говорил он.

Расслабленный подход Азара к тренировкам также расстраивал его партнеров по «Челси» — как Микель Джон Оби сказал The Athletic в 2021 году: «Почему он так плохо (тренировался)? Боже мой! Эден, Эден, Эден… ааааа. Поскольку он был настолько хорош, никто ничего не говорил ему. Он выйдет на поле в субботу и выиграет для нас встречу, станет лучшим игроком матча. Но в понедельник и вторник он был на тренировке, а при этом его как будто и не было».

«Он просто стоял или гулял по полю. Все остальные на тренировках идут в единоборства в двусторонках, кричат друг на друга, а он ничего этого не делал. Но вы видели на поле, насколько он хорош. Просто несправедливо, что у некоторых людей такой талант!»

Эден Азар globallookpress.com

Азар никогда не жаждал такой славы, как у Месси и Роналду. Забив один из своих величайших голов в ворота «Арсенала» в победе со счетом 3:1 в 2017 году, он не пошел праздновать или насладиться повторами, показанными по телевидению. Он пошел домой, чтобы побыть со своей любимой женой Наташей и детьми. Они всегда были его приоритетом, и именно так он жил и в Мадриде.

Азар не мог сравниться с Месси или Роналду, когда дело касалось целеустремленности и стремления постоянно работать над своей игрой. Но как человек он был гораздо более интересен. Когда он разговаривал с журналистами, в нем не было никакого эго. Чаще всего от него можно было услышать шутку, за которой следовало озорное подмигивание. Его энтузиазм был заразителен.

Даже в сезоне 2015/16, худшем для «Челси» за время его пребывания в Лондоне, Азар был самым ярким событием. Травма и сообщения о разладе с Моуринью пагубно сказались на форме бельгийца. Когда в декабре Моуринью был уволен, Азар отправил ему сообщение с извинениями за свои действия. Но что касается болельщиков «Челси», Азар более чем компенсировал это, когда он блестяще сравнял счет с «Тоттенхэмом», что гарантировало, что их соперники больше не смогут выиграть титул, а вместо этого «Лестер» станет чемпионом. Болельщики с уверенностью назвали этот мяч лучшим голом клуба в сезоне.

Азар на ЧМ-2018 globallookpress.com

Трудно сказать, был ли это его лучший результат в футболке «Челси». Были его два прекрасных сольных выступления против «Ливерпуля» на «Энфилде» (2016 и 2018 годы), а также тот оставшийся в памяти момент, когда он провальсировал мимо множество игроков «Вест Хэма» в апреле 2019 года.

После выступления за Бельгию на чемпионате мира 2018 года, где он занял второе место после Луки Модрича в голосовании за звание лучшего игрока турнира, Азар согласился сыграть за «Челси» еще один сезон, прежде чем осуществит свою мечту всей жизни и перейдет в «Реал Мадрид».Он выдал лучшее напоследок, под руководством Маурицио Сарри забив 21 гол и сделав 17 передач.

В тот год много говорилось о «Сарри-болле» и о том, из чего он на самом деле состоял. Болельщики шутили о том, что нужно было много пасов перед тем, как отдать мяч Азару, чтобы он что-нибудь попробовал сделать. Это определенно сработало в финале Лиги Европы, который стал последним выступлением Азара за «Челси», поскольку он забил дважды и принял участие в еще одном голе во время победы над «Арсеналом» со счетом 4:1.

Эден Азар globallookpress.com

Люди все еще будут задаваться вопросом, почему он покидает футбол. Он действительно подумывал, не поиграть ли где-нибудь еще. В прессе его почти не связывали с клубами из Бельгии, но он думал о переходе в МЛС, потому что образ жизни в США ему понравился. Но, по сути, ничего этого не произошло, потому что Азар просто хочет продолжать наслаждаться жизнью.

Нам всем повезло, что он подарил нам много воспоминаний, когда он блистал с мячом в ногах.