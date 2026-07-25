The Athletic разбирается, заслужил ли Родри место среди величайших футболистов в истории после триумфа сборной Испании на ЧМ-2026 и почему он стал исключением из правил для игроков своего амплуа.

Титул «величайшего из великих» в футболе, похоже, окончательно обрел своего обладателя на ЧМ‑2026. Для многих этот вопрос перестал быть предметом споров уже давно, а для кого‑то ответ был очевиден как минимум десять лет — а то и больше.

Лионель Месси практически в одиночку довел сборную Аргентины до второго подряд финала чемпионата мира. В 39 лет он забил восемь мячей (доведя свой показатель до 15 голов в 15 матчах на двух последних мундиалях, начиная с ЧМ-2022), отдал еще четыре результативные передачи и окончательно подтвердил то, что и без того казалось очевидным: именно он — величайший футболист, которого довелось увидеть современному поколению.

Но появился ли на этом чемпионате мира новый претендент на место в подобных дискуссиях? Нет, речь не о 40-летнем голкипере сборной Кабо-Верде Возинье.

Родри globallookpress.com

А как насчет футболиста, который стал лишь седьмым игроком в истории, выигравшим за карьеру чемпионат мира, чемпионат Европы или Кубок Америки, Лигу чемпионов и «Золотой мяч»? До него подобного добивались только Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Лионель Месси.

Этот же игрок был признан лучшим футболистом чемпионата мира, добавив «Золотой мяч» турнира к своему «Золотому мячу» France Football. Ранее такое удавалось лишь Роналдо, Зинедину Зидану, Луке Модричу и Лионелю Месси.

Разумеется, здесь есть некоторые оговорки. Например, до 1995 года «Золотой мяч» не вручался футболистам, не выступавшим в Европе, а приз лучшему игроку ЧМ появился лишь в 1982‑м. Так что к списку выше можно смело добавлять Пеле, Диего Марадону и, вероятно, Ромарио.

Но все же — не пора ли начать говорить о Родри как об одном из величайших футболистов всех времен?

Если смотреть на достижения, то 30‑летний полузащитник, который был ключевой фигурой успеха Испании не только благодаря феноменальной игре в центре поля, но и лидерству в роли капитана, уже добился практически всего, о чем можно мечтать в мировом футболе.

Помимо чемпионата мира, чемпионата Европы, «Золотого мяча», «Золотого мяча» чемпионата мира и победы в Лиге чемпионов (все эти трофеи были завоеваны за последние три года), в коллекции Родри есть четыре титула чемпиона Англии, пять национальных кубков и клубный чемпионат мира (в прежнем формате) в составе «Манчестер Сити», а также два Суперкубка УЕФА (один с «Сити», другой — с «Атлетико») и победа в Лиге наций со сборной Испании.

Солидный список, который наверняка будет пополняться в ближайшие годы. И если учесть, что значительную часть этих достижений Родри собрал уже на зрелом этапе карьеры, его возможный статус среди величайших игроков будто бы подкрался незаметно — примерно так же, как «Золотой мяч» Луки Модрича в 2018‑м, когда хорвату было 33, заставил окончательно включить хорвата в пантеон легенд мирового футбола.

Родри globallookpress.com

Но дает ли такое количество командных трофеев в сочетании с индивидуальными наградами автоматическое право участвовать в споре о величайших? И может ли вообще опорный полузащитник претендовать на звание GOAT?

По ходу чемпионата мира в Северной Америке Родри выполнил 648 точных передач — это лучший показатель одного игрока за один турнир в истории мировых первенств. Тем самым он превзошел собственный рекорд, установленный на ЧМ-2022.

Само по себе количество передач еще не делает футболиста великим. Но эта статистика наглядно показывает, что именно Родри был метрономом и сердцем, задававшим ритм лучшей команды турнира. Он контролировал темп игры, разрезал оборону соперников идеальными передачами и разрушал чужие атаки.

Испанец вновь вышел на свой лучший уровень после почти двух лет, когда был далек от оптимальной формы. Первый сезон он практически полностью пропустил из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного в сентябре 2024 года, а второй ушел на то, чтобы окончательно вернуть прежние кондиции.

И вряд ли можно считать совпадением, что именно в эти два сезона «Манчестер Сити» не сумел выиграть АПЛ, хотя до этого завоевывал титул четыре года подряд, а Родри был центральной фигурой — во всех смыслах — успехов команды.

Сразу после той тяжелой травмы «Сити» пережил худший отрезок за десятилетнее пребывание Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера. В какой-то момент команда проиграла шесть из восьми матчей чемпионата — настолько ощутимой оказалась потеря Родри.

Хосеп Гвардиола и Родри globallookpress.com

Гвардиола перепробовал множество вариантов в центре поля, однако одна из сильнейших команд современной эпохи английского футбола попросту не смогла функционировать без своего ключевого полузащитника.

В прошлом сезоне Родри уже вернулся на поле, но, хотя играл хорошо, до своего привычного уровня все же не дотягивал. И «Сити» продолжал испытывать проблемы по собственным высоким меркам. Гвардиола понимал: Родри пока не тот, что прежде, но был уверен, что это лишь вопрос времени.

«На чемпионате мира вы увидите лучшую версию Родри. А в следующем сезоне увидите еще более сильного Родри», — заявил тренер еще в октябре, проявив свою привычную прозорливость.

Сейчас Родри вновь приблизился к тому уровню, который позволил ему выиграть «Золотой мяч» в 2024 году. Та награда запомнилась не только тем, что испанец в весьма спорной борьбе опередил нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора (который, конечно же, воспринял это спокойно), но и тем, что Родри стал одним из немногих футболистов не атакующего амплуа, удостоившихся этой награды.

С тех пор как легендарный немецкий либеро Франц Беккенбауэр получил свой второй «Золотой мяч» в 1976 году, число обладателей этой награды, которые не были нападающими, вингерами или ярко выраженными атакующими/центральными полузащитниками, оказалось совсем небольшим. Всего четыре человека: Лотар Маттеус (1990), Маттиас Заммер (1996), Фабио Каннаваро (2006) и Родри.

Можно спорить о том, стоит ли ставить в один ряд с Родри таких полузащитников, как Лука Модрич, Зинедин Зидан или Рууд Гуллит. Но даже несмотря на то, что именно Родри забил единственный гол в финале Лиги чемпионов сезона-2022/23, он прежде всего остается футболистом оборонительного плана.

Родри и Лионель Месси globallookpress.com

В финале чемпионата мира в воскресенье его задачей было остановить GOAT — Лионеля Месси. И Родри, вместе со сборной Испании, справился с этим почти безупречно.

Показательно, что после ухода Родри на девятой минуте дополнительного времени (его заменил Мартин Субименди, чтобы освежить центр поля) влияние Месси на игру заметно возросло. Хотя, конечно, этому способствовал и сам ход матча: после гола Феррана Торреса на 106-й минуте Аргентине необходимо было отыгрываться.

Тем не менее логично предположить: будь на поле свежий Родри в концовке, Испания провела бы концовку куда спокойнее. И вот здесь начинается самое интересное в разговорах о величии.

Работа Родри на стадионе «Метлайф» заключалась в том, чтобы остановить Месси. И точно так же в каждом матче его задача — нейтрализовать лучших атакующих игроков соперника и не позволить им влиять на ход встречи.

Все мы (ну, по крайней мере большинство из нас) любим футбол за голы, за яркие моменты, за креатив, технику и зрелищность. У Родри, безусловно, случаются отдельные яркие атакующие эпизоды, и он, несомненно, служит той самой платформой, на которой и «Сити», и сборная Испании выстраивают свои атаки. Но в целом его главная цель — как раз лишать нас именно этих красивых моментов.

Так можем ли мы вообще сравнивать его с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Эрлингом Холанном и другими атакующими суперзвездами, рассуждая о величайших футболистах в истории? Не об этом ли говорил Винисиус Жуниор?

Вилли Саньоль globallookpress.com

«Золотой мяч» всегда доставался атакующим игрокам, и как защитник я никогда не считал это несправедливым. Футбол — это вид спорта, который призван дарить людям мечту, и защитник на это не способен, и, на мой взгляд, это нормально. «Золотой мяч» должен доставаться тем, кто может это делать. Лионель Месси способен дарить людям мечту, и Криштиану Роналду тоже. Именно таким игрокам он и должен вручаться. Вилли Саньоль защитник сборной Франции (2000-2008)

История вручения «Золотого мяча» лишь подтверждает слова Саньоля.

Паоло Мальдини был великим защитником, но так и не выиграл эту награду (дважды занимал третье место — в 1994 и 2003 годах). То же самое можно сказать о Франко Барези, Серхио Рамосе, Филиппе Ламе, Алессандро Несте и Рональде Кумане.

Аналогичная судьба постигла и выдающихся опорных или центральных полузащитников: Серхио Бускетса, Патрика Виейра, Роя Кина, Фалькао, Андреа Пирло, Франка Райкарда и Н'Голо Канте.

Все они были великими футболистами, а некоторые, возможно, и превосходили Родри по уровню мастерства. Однако благодаря своим исключительным успехам на клубном и международном уровне испанец теперь безоговорочно заслуживает места среди лучших опорных полузащитников всех времен.

Мы всегда говорили, что Родри — лучший футболист мира. У него впереди еще огромное будущее. Надеюсь, когда игроки переживают тяжелые периоды, мы будем проявлять больше терпения и не станем ставить под сомнение их путь. Родри способен выиграть следующий «Золотой мяч». Как и многие другие наши футболисты. Луис де ла Фуэнте главный тренер сборной Испании

Сборная Испании — победитель ЧМ-2026 globallookpress.com

Для самого Родри этот путь действительно имеет особое значение.

Я хочу, чтобы новое поколение воспринимало мой пример как доказательство того, что всегда есть шанс подняться после падения. Когда оказываешься на самом дне, всегда можно вернуться. Такова моя жизненная философия. А потом жизнь либо подарит тебе чемпионат мира, либо нет. Но мы были смелыми. И я был смелым в тот момент, когда оказался внизу. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути. Но также хочу поблагодарить самого себя за то, что не сдался в те моменты. Родри полузащитник сборной Испании

Родри — GOAT? Нет. Но GOAT среди опорных полузащитников? Теперь его имя уже невозможно не упоминать в таком разговоре. Парень, который не дает мечтам сбываться, только что осуществил одну из своих собственных.