ESPN анализирует путь полузащитника «Манчестер Сити» от операционной до первых минут на поле и объясняет, почему его возвращение еще не завершено.

Путь Родри обратно в большой футбол оказался долгим и непростым. Прошло уже более 13 месяцев с момента тяжелой травмы крестообразной связки колена, но вопрос физического состояния полузащитника «Манчестер Сити» по-прежнему звучит на каждой пресс-конференции Пепа Гвардиолы.

Испанец пропустил последние четыре матча, и на встрече с журналистами во вторник на базе клуба Гвардиола не смог назвать точные сроки его возвращения.

«Родри пока еще не готов. Он прибавляет», — сказал Гвардиола. — «Он тренируется с нами. Посмотрим. Надеюсь, скоро, но пока рано».

Для испанца это очередная глава в истории прерывистого камбэка. Повреждение передней крестообразной связки он получил в сентябре 2024 года в матче против «Арсенала» (2:2), после чего перенес операцию. В феврале Родри впервые вышел на газон для индивидуальных занятий, а уже в апреле вернулся к полноценным тренировкам с командой.

В конце мая он провел первые семь минут после долгого перерыва, выйдя на замену в победной игре с «Борнмутом» (2:0). В июне Гвардиола впервые включил его в стартовый состав на матч клубного чемпионата мира против «Ювентуса», а в конце августа Родри вышел в основе в поединке АПЛ с «Брайтоном».

Родри globallookpress.com

Однако без новых проблем не обошлось. В 1/8 финала клубного чемпионата мира против «Аль-Хиляля» Родри вышел на замену во втором тайме, но был заменен в дополнительное время после того, как почувствовал дискомфорт в колене.

В сентябре он сам попросил замену во втором тайме встречи с «Наполи» (1:0), а уже в октябре получил повреждение задней поверхности бедра и ушел с поля в первом тайме матча против «Брентфорда» (1:0).

Как бы ни было тяжело «Манчестер Сити» без одного из ключевых игроков, Гвардиола постоянно подчеркивает необходимость осторожного подхода к восстановлению обладателя «Золотого мяча»-2024.

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Бен Торнли весной 1994 года получил повреждение связок колена именно в тот момент, когда был близок к попаданию в основу команды. Травма выбила его из футбола более чем на год.

Во время реабилитации ты сидишь в тренажерном зале совсем один. Ты слышишь, как остальные ребята выходят на тренировку, и понимаешь, что в ближайшее время это точно не про тебя. Твое будущее — это зал, одиночество и работа, которую нужно делать. Бен Торнли бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

Для многих игроков в подобной ситуации процесс восстановления превращается в борьбу — особенно когда нет четкого понимания сроков и финальной точки.

«Все дело не только в физике — огромную роль играет психология. Я был один на протяжении нескольких месяцев. В моменты это просто уничтожает морально. Ты постоянно думаешь о травме и о том, как все произошло», — вспоминал Торнли в интервью ESPN.

Бен Торнли globallookpress.com

Колин Льюин, более 20 лет работавший в медицинском штабе «Арсенала», в том числе десять лет — руководителем медицинской службы клуба, отмечает, что восстановление после серьезных травм часто затягивается.

Каждая травма индивидуальна, каждый игрок индивидуален и каждая реабилитация индивидуальна. Болельщики могут не понимать, что финальный этап восстановления — это не только возвращение к тренировкам с командой, но и первые матчи. У Родри уже были рецидивы, и все это все еще можно назвать финальной стадией реабилитации. Этот этап бывает очень трудным для игрока. Колин Льюин физиотерапевт «Арсенала»

После месяцев, проведенных в медицинском кабинете, невозможно просто выйти на поле и сразу почувствовать себя прежним.

Игроки постоянно говорят о ритме, о том самом чувстве игры, а оно не приходит после одного-двух матчей. Сначала нужно вернуть физическую форму, затем силу. И лишь потом — футбольное качество. И это у каждого протекает по-разному. При разрывах передней крестообразной связки мы говорили игрокам, что на возвращение на поле потребуется примерно девять месяцев, иногда дольше, но ощущать себя прежним они не будут еще минимум год. Это звучит расплывчато, но чаще всего так и происходило. Кажется, что если ты снова на поле, значит, все позади. Но это совсем не так. Колин Льюин физиотерапевт «Арсенала»

Для болельщиков «Сити», для Гвардиолы и самого Родри нынешний период стал крайне тяжелым. После перехода из «Атлетико» в 2019 году испанец сыграл 172 матча из 190 в Премьер-лиге в составе «горожан». В нынешнем сезоне у него — всего 293 минуты в чемпионате, то есть примерно 36% возможного игрового времени за девять туров.

Родри globallookpress.com

После того как Родри в течение недели вышел в старте в матчах против «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Арсенала», Гвардиола публично усомнился, выдержит ли полузащитник подобную нагрузку на фоне восстановления. «Сити» сыграл вничью с «канонирами», после чего Родри пропустил две игры — против «Хаддерсфилда» и «Бернли», а затем был заменен через час в матче с «Монако» (2:2).

И дело не только в физике. После долгого простоя футболисту нужно восстанавливать и уверенность. Во втором тайме игры с «Монако» Родри получил жесткий удар, потребовал помощи медиков прямо на поле и, похоже, так и не смог прийти в себя до замены.

Льюин работал в «Арсенале» в 2010 году, когда Аарон Рэмзи сломал правую ногу в матче против «Сток Сити». По его словам, после серьезных травм игрокам требуется время, чтобы снова поверить в свое тело.

«Когда Аарон возвращался после того страшного перелома, он испытывал страх перед первым жестким единоборством, — вспоминает Льюин. — Это была ужасная травма, и она просто не могла не оставить психологический след. Сейчас в каждом клубе есть психологи, которые помогают игрокам проходить через подобные вещи, но иногда тебе просто нужно, чтобы кто-то врезал по тебе, чтобы ты сам убедился: все в порядке. Есть тревога перед первым стыком — на тренировке все не так агрессивно, как в игре, — и еще тот факт, что в матче за тобой следят миллионы, а на тренировке — никто».

Торнли прошел через то же самое, когда возвращался после своей травмы.

В глубине души ты постоянно думаешь, что любой контакт, любое столкновение, любой подкат может снова откатить тебя назад. Операция может пройти отлично, реабилитация — тоже, но все равно остается психологический барьер, который уходит только со временем… Физическая форма возвращается гораздо быстрее, чем уверенность. Бен Торнли бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

С точки зрения глубины состава «Манчестер Сити» сейчас лучше подготовлен к отсутствию Родри, чем в прошлом сезоне. Нико Гонсалес, перешедший из «Порту» в январе, постепенно адаптируется к Премьер-лиге, а Матео Ковачич вновь доступен после операции на ахилле.

Но потеря Родри все равно огромна — и остается вопрос: сможет ли 29-летний игрок снова выйти на тот уровень, который принес ему звание лучшего футболиста мира в 2024 году.

Родри globallookpress.com

По мнению Льюина, все упирается во время.

«Через девять или десять месяцев игрок может полностью вернуться к своим физическим показателям, и данные это подтверждают, — говорит он. — Но при этом решения на поле могут быть не такими, как раньше, и уверенность может быть не той. Люди иногда забывают, что дело не только в цифрах. Он может быть в восторге от того, что вернул физическую форму, но это еще не значит, что вернулось все остальное. За девять месяцев невозможно превратиться в плохого игрока, но иногда сами футболисты об этом забывают. И вот тут важны тренировки — они возвращают автоматизм».

Гвардиола, в свою очередь, допускает, что лучшего Родри мир увидит только в следующем сезоне.

Родри был и остается выдающимся игроком, это знают все. Но я сказал ему: дело не в шести или семи месяцах после травмы. Не так, что через восемь месяцев ты выйдешь и станешь прежним Родри. Нет. Родри будет хорош на чемпионате мира со сборной Испании следующим летом. На чемпионате мира мы увидим лучшего Родри. И в следующем сезоне увидим лучшего Родри. А в этом сезоне нам нужно правильно пройти путь — шаг за шагом. Это нормально. Он провел почти год на массажном столе. Тело меняется, ритм меняется. Если он останется здоров и будет работать, он вернется. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Путь Родри к полноценному возвращению еще не завершен.