Топ-10 бойцов UFC с наибольшим количеством побед удушающими приемами сзади

В UFC удушение сзади стало популярным с тех пор, как Ройс Грейси с большим успехом использовал эту технику на легендарном первом шоу промоушена 12 ноября 1993 года.составил рейтинг лучших бойцов в этом аспекте

10 место — Джеральд Мершальт

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 11/28

Мершальт является лучшим бойцом в среднем весе по этому показателю. Он также заработал миллионы долларов за карьеру в ММА, хотя и не является суперзвездой.

Возможно, это не то имя, которое сразу бросается в глаза, но Мершальт — настоящий профессионал во всех смыслах этого слова, когда дело доходит до удушающих приемов сзади.

История Джеральда показывает, что вам не обязательно быть невероятным ударником с крепким подбородком, чтобы уметь финишировать соперников.

9 место — Ренато Мойкано

RENATO MOICANO — DAMIR HADZOVIC РЕНАТО МОЙКАНО — ДАМИР ХАДЗОВИЧ БОИ БЕЗ ПРАВИЛ ПОЛНЫЙ БОЙ

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 10/10

Девятое место занял человек, который знает, чего он хочет, когда дело доходит до завершения боев. Отметим, что все победы Мойкано сабмишнами были одержаны удушающим приемом сзади.

Мойкано — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В своих поединках Ренато всегда ищет возможность выхода за спину оппонентам. Он демонстрирует невероятно ловкие приемы захвата, которые плавно прорезают защиту его жертвы, как горячий нож проходит сквозь масло.

8 место — Брайан Кэрэуэй

Брайан Кэрэуэй globallookpress.com

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 9/17

Вряд ли Брайан Кэрэуэй приходит на ум фанатов, как один из лучших борцов в истории, но выбор его кандидатуры в данном топе выглядит заслуженным. Брайан представляет собой гибридного бойца-грэпплера с рестлинговым прошлым.

Многие недооценивали его защиту на земле, а ведь он всегда умел контратаковать, используя удушающие приемы. Кэрэуэй также превосходно умел навязывать клинч своим противникам, что было огромным подспорьем к отключению некоторых из самых эффективных приемов защиты.

7 место — Каол Уно

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 10/13

Каол Уно в далеком прошлом чемпион по кулачным боям и первый претендент на титул UFC в легком весе. При этом он также был известен своими обманчивыми и запутанными тейкдаунами.

Несмотря на наличие черных поясов в таких дисциплинах, как японское джиу-джитсу и дзюдо, Уно чаще использовал простые приемы на земле, такие как удушение соперника сзади.

Каол стал первопроходцем из Японии, оказавшимся в UFC, который помог впоследствии проложить путь в лучшую лигу мира некоторым своим соотечественникам.

6 место — Юрайя Фейбер

Юрайя Фейбер globallookpress.com

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 9/17

Фейбер больше известен своим хваленым удушением гильотиной. Он, возможно, один из самых атлетичных бойцов в этом списке.

Урайя — борец с природной склонностью к доминированию в партере. У него полный набор ингредиентов для приготовления смертоносного коктейля на земле.

Фейбер также выделялся, когда дело доходило до удушения сзади стоя, демонстрируя при этом максимальную импровизацию и инстинкты убийцы. Одной из самых ярких и незабываемых побед стал триумф над коллегой-ветераном Иваном Менживаром, которого он финишировал сабмишном в стойке.

5 место — Кенни Флориан

Кенни Флориан globallookpress.com

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 7/8



В топ-5 вошел не кто иной, как давний рекордсмен по удушениям сзади, Кенни Флориан. Хотя американец в конечном итоге был побит великим Демианом Майей, в рейтинге RNCS в UFC «Кен Фло» по-прежнему занимает второе место среди лучших бойцов, побеждавших в таком стиле, что впечатляет.

Кенни — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и многократный претендент на титул чемпиона UFC, который проигрывал только лучшим в расцвете сил.

Флориан умный боец, понимавший тонкости добивания на земле. Он был настоящим художником, когда дело касалось его ремесла.

4 место — Александре Пантожа

Александре Пантожа globallookpress.com

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 8/10

Завоевавший место под номером 4 в нынешнем рейтинге, возможно, самый упорный и решительный борец в данном списке — и это Александре Пантожа, действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе.

Пантожа — человек, который не заботится об изящности и зрелищности в боях, ведь ему важен результат. Независимо от того, бросает Александре через бедро своего противника или использует захваты ног, он всегда способен выйти на удушение сзади. Одним из таких поединков стало противостояние с Алексом Пересом.

Это был претендентский бой, и тогда Пантожа сделал громкое заявление. Он поставил сопернику подножку, повалил Переса на канвас, немного побил его, попробовал зайти ему за спину и в итоге выиграл досрочно.

Однако Пантожа до сих пор остается одним из наиболее недооцененных бойцов, даже несмотря на его чемпионские достижения.

3 место — Чарльз Оливейра

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 9/21

Оливейра чаще добивает соперников удушающим спереди, но нельзя отрицать живописность и разнообразие приемов «Дю Бронкса» сзади как стоя, так и в позиции лежа.

Чарльз настоящий безумец, который накрывает противника своими длинными конечностями и не прощает ошибок, когда дело доходит до выхода противнику за спину.

Самая громкая победа Оливейры подобным образом была одержана 11 декабря 2021 года на UFC 269. Тогда бразилец защищал пояс в легком весе против Дастина Порье.

Чарльз смог повредить корпус Дастина коленями во время клинча, далее забрался ему за спину в стойке и финишировал его приемом, находясь сверху на противнике.

Оливейра сейчас занимает третье место по количеству удушающих приемов сзади в истории UFC, но может легко занять наивысшее место ближе к завершению своей карьеры.

2 место — Демиан Майя

Демиан Майя (слева) globallookpress.com

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 10/14

Майя эксперт по переходу из обороны в атаку. Ему очень комфортно проходить в одну ногу из полупозиции, зная, что оттуда он может проложить себе путь к лучшей позиции.

Используя приемы, которые приводят к переворотам в партере, Майя смог решить многие проблемы своего не самого лучшего атлетизма, которые по началу не сочетались с его борцовским стилем.

Как только Майя совершал переворот на земле под натиском оппонентов, он, не теряя времени, пробирался к спине своего противника. Так, например, Демиан финишировал 27 августа 2016 года бывшего претендента на титул в полусреднем весе Карлоса Кондита.

Майя также умел заставлять пойманную жертву драться под невыгодными углами, например, сбоку, что затрудняло защиту от его атак. И даже если бразилец не мог попасть сопернику в подбородок в стойке, у бывшего чемпиона ADCC не было особых проблем с использованием захвата шеи сзади и последующего финиша.

1 место — Би Джей Пенн

BJ Penn vs Matt Hughes 3 Highlights (Explosive KNOCKOUT)

Соотношение выигрышей удушающим сзади к победам сабмишнами в карьере: 6/6

Первое место с небольшим отрывом занимает Би Джей Пенн. Нынешние поклонники ММА могут насмехаться над рекордом Пенна без должного контекста, но легендарный гавайец, возможно, является самым неуступчивым бойцом, когда дело касается ярких сабмишнов из-за спины.

Пенн использовал такие техники задолго до того, как в легком весе появились более поздние чемпионы Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Би Джей в UFC также популяризировал разнообразные и нестандартные захваты руками.

Его стилю с тех пор подражают много современных бойцов. Когда Пенн начал финишировать соперников, было такое чувство, что смотришь на то, как змея пожирает свою жертву.

Вряд ли Пенн когда-нибудь получит подобающие овации от нового поколения фанатов ММА, но его присутствие в истории этого вида спорта, как двойного чемпиона UFC, неоспоримо.