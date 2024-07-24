Третья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304

28 июля состоится турнир UFC 304. В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретятся Леон Эдвардс и Белал Мухаммад

Бои предварительного карда

1. Шона Бэннон в женском минимальном весе сразится с Элис Арделян

2. Мик Паркин в тяжелом дивизионе подерется против Лукаса Бжески

3. Сэм Паттерсон в полусреднем весе встретится с Кифером Кросби

4. Мухаммад Мокаев сразится с Манелем Капом в наилегчайшем весе

5. Обан Эллиот в полусреднем дивизионе встретится с Престоном Парсонсом

6. Модестас Бакаускас в полутяжелом весе подерется против Марцина Прачнио

7. Каолан Логран в легчайшем весе встретится с Джейком Хэдли

8. Молли Маккэн в женском минимальном дивизионе проведет бой с Бруной Бразил

9. Натаниэл Вуд в полулегком весе встретится с Дэниэлом Пинедой

UFC 304: Обратный отсчет — Эдвардс vs Мухаммад 2

Бои основного карда

Основной кард турнира откроет противостояние в полулегком весе с участием Арнольда Аллена и Гиги Чикадзе. Бойцы на данный момент занимают шестую и десятую строчки в рейтинге, но одними из претендентов на титул пока что не являются.

Чикадзе очень уверенно шел по дистанции, выиграв в UFC 7 поединков кряду. Но поражение единогласным решением от Кэлвина Катара и последующая травма на полтора года выбили его из колеи.

Вернувшись в октагон, грузинский боец выиграл по очкам у внерейтингового Алекса Касереса, причем тот поединок получился довольно конкурентным. Аллен в прошлом году был в шаге от титульного поединка, потому как шел на серии из десяти выигрышей кряду.

Правда, 2 последующих поражения по очкам от Макса Холлоуэя и Мовсара Евлоева лишили его шанса сразиться за пояс. Так что в данном противостоянии от англичанина стоит ждать максимальной агрессии и для Чикадзе очередной поединок точно не будет легким.

Арнольд Аллен globallookpress.com

В рамках среднего дивизиона состоится поединок с участием местного бойца Кристиана Данкана и представителя Бразилии Грегори Родригеса. У грядущих соперников аналогичная статистика в преддверии очного противостояния.

Каждый из них за прошедшие 4 поединка 3 раза выиграл и потерпел по одному поражению. На данном отрезке они оба нокаутировали россиянина Дениса Тюлюлина. Класс Данкана и Родригеса сопоставим.

Но все же у британца есть ряд преимуществ по отношению к сопернику. Во-первых, он дерется на домашней территории, где будет невероятная поддержка. Во-вторых, Кристиан превосходит Родригеса в позиционной борьбе в клинче у сетки, что однозначно скажется на результате.

Грегори обладает довольно мощным ударом, однако его чрезмерное желание зарубиться на ближней дистанции порой заканчивается провалом, потому как челюсть у бразильского бойца далеко не самая крепкая.

Бобби Грин globallookpress.com

Далее в октагон выйдут 15-й номер рейтинга легкого дивизиона Бобби Грин и восходящая звезда этой весовой категории, а также любимец местной публики Пэдди Пимблетт. UFC плавно продолжает продвигать англичанина вверх по карьерной лестнице.

И пожалуй, Грин это единственный соперник, которого в нынешних реалиях Пэдди способен одолеть из числа рейтинговых легковесов. У Пимблетта в UFC 5 побед и ни единого поражения, а в последнем бою он одолел бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона.

Впрочем, 2 предыдущих выступления британца были неубедительными. Но матчмейкеры постарались подобрать для Пэдди максимально удобного оппонента. Грин — 37-летний ветеран промоушена, который чудом оказался в топ-15 после сенсационной победы над Грантом Доусоном в прошлом году.

Вся карьера Бобби — это сплошная нестабильность. После одной или двух побед обязательно идет проигрыш. За последние 6 поединков «Кинг» трижды выиграл и трижды уступил в клетке.

Традиционно с более молодыми соперниками, превосходящими его по кардио, у Бобби в большинстве случаев возникали проблемы.

Аспиналл и Эдвардс не собираются расставаться с поясами

Том Аспиналл globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона временный чемпион Том Аспиналл проведет первую защиту своего пояса в противостоянии с Кертисом Блэйдсом. Эти бойцы уже встречались друг с другом летом 2022 года.

Тогда поединок продлился всего лишь 15 секунд, потому как Том получил травму ноги и не смог продолжить драться. В итоге Блэйдс праздновал победу в тот день техническим нокаутом.

Впоследствии британец вернулся в октагон с двумя яркими победами. Примерно за минуту он нокаутировал Марчина Тыбуру, а затем в противостоянии за временный титул не менее быстро справился и с устрашающим ударником из России Сергеем Павловичем.

Блэйдс с момента первого триумфа над Аспиналлом далее также провел 2 поединка. Он уступил нокаутом Сергею Павловичу, но затем финишировал Жаилтона Алмейду. И на этот раз поединок против Тома вряд ли сложится для Кертиса также легко, как и встреча двухлетней давности.

Аспиналл набрал невероятную форму. Британец не только обладает мощным ударом, но и невероятной для тяжеловеса скоростью. У Кертиса есть борьба и хороший контроль на земле, но глядя на физические кондиции Тома, сложно представить, что его сейчас можно перевести на землю и залеживать все 25 минут.

Leon Edwards vs Belal Muhammad 1 | FULL FIGHT | UFC 304

В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретятся Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Для «Рокки» это будет третья защита пояса. Послужной список действующего чемпиона Эдвардса выглядит впечатляющим.

Он стал первым, кто сумел нокаутировать Камару Усмана, а затем победил его по очкам в следующем бою. Также британец не оставил ни единого шанса Колби Ковингтону, которого методично разбирал на протяжении всех 25-ти минут.

Леон уже встречался в клетке с Мухаммадом в марте 2021 года. Первый раунд того противостояния остался за «Рокки», а далее последовал тычок в глаз, после которого Белал не сумел продолжить встречу.

Этнический палестинец обвинил Эдвардса в нарушении правил и пообещал снести ему голову в реванше. Списывать Мухаммада со счетов раньше времени точно не стоит. Винстрик претендента на титул составляет 9 выигранных поединков кряду.

Стилистически противостояние Леона и Белала вряд ли можно рассматривать, как бой года. Однако между парнями настоящая вражда и поэтому предпосылки к яркому и зрелищному поединку точно есть.

Однозначного фаворита выделить очень сложно. Возможно, небольшое преимущество будет на стороне Эдвардса, потому как он дерется на родине в Англии, где никогда не проигрывал.