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    Третья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304

    Мухаммад намерен отобрать титул у Эдвардса, Аспиналл планирует поквитаться с Блэйдсом за поражение в первом бою

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    Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304 Майкл ОлисеАльварес, Олисе, Кубарси и еще семь звезд футбольного турнира на Олимпиаде Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ
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    Леон Эдвардс и Белал Мухаммад
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    Леон Эдвардс и Белал Мухаммад
    28 июля состоится турнир UFC 304. В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретятся Леон Эдвардс и Белал Мухаммад

    Бои предварительного карда

    1. Шона Бэннон в женском минимальном весе сразится с Элис Арделян

    2. Мик Паркин в тяжелом дивизионе подерется против Лукаса Бжески

    3. Сэм Паттерсон в полусреднем весе встретится с Кифером Кросби

    4. Мухаммад Мокаев сразится с Манелем Капом в наилегчайшем весе

    5. Обан Эллиот в полусреднем дивизионе встретится с Престоном Парсонсом

    6. Модестас Бакаускас в полутяжелом весе подерется против Марцина Прачнио

    7. Каолан Логран в легчайшем весе встретится с Джейком Хэдли

    8. Молли Маккэн в женском минимальном дивизионе проведет бой с Бруной Бразил

    9. Натаниэл Вуд в полулегком весе встретится с Дэниэлом Пинедой

    UFC 304: Обратный отсчет — Эдвардс vs Мухаммад 2

    Бои основного карда

    Основной кард турнира откроет противостояние в полулегком весе с участием Арнольда Аллена и Гиги Чикадзе. Бойцы на данный момент занимают шестую и десятую строчки в рейтинге, но одними из претендентов на титул пока что не являются.

    Чикадзе очень уверенно шел по дистанции, выиграв в UFC 7 поединков кряду. Но поражение единогласным решением от Кэлвина Катара и последующая травма на полтора года выбили его из колеи.

    Вернувшись в октагон, грузинский боец выиграл по очкам у внерейтингового Алекса Касереса, причем тот поединок получился довольно конкурентным. Аллен в прошлом году был в шаге от титульного поединка, потому как шел на серии из десяти выигрышей кряду.

    Правда, 2 последующих поражения по очкам от Макса Холлоуэя и Мовсара Евлоева лишили его шанса сразиться за пояс. Так что в данном противостоянии от англичанина стоит ждать максимальной агрессии и для Чикадзе очередной поединок точно не будет легким.

    Арнольд Аллен
    globallookpress.com

    В рамках среднего дивизиона состоится поединок с участием местного бойца Кристиана Данкана и представителя Бразилии Грегори Родригеса. У грядущих соперников аналогичная статистика в преддверии очного противостояния.

    Каждый из них за прошедшие 4 поединка 3 раза выиграл и потерпел по одному поражению. На данном отрезке они оба нокаутировали россиянина Дениса Тюлюлина. Класс Данкана и Родригеса сопоставим.

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    • Но все же у британца есть ряд преимуществ по отношению к сопернику. Во-первых, он дерется на домашней территории, где будет невероятная поддержка. Во-вторых, Кристиан превосходит Родригеса в позиционной борьбе в клинче у сетки, что однозначно скажется на результате.

    Грегори обладает довольно мощным ударом, однако его чрезмерное желание зарубиться на ближней дистанции порой заканчивается провалом, потому как челюсть у бразильского бойца далеко не самая крепкая.

    Бобби Грин
    globallookpress.com

    Далее в октагон выйдут 15-й номер рейтинга легкого дивизиона Бобби Грин и восходящая звезда этой весовой категории, а также любимец местной публики Пэдди Пимблетт. UFC плавно продолжает продвигать англичанина вверх по карьерной лестнице.

    И пожалуй, Грин это единственный соперник, которого в нынешних реалиях Пэдди способен одолеть из числа рейтинговых легковесов. У Пимблетта в UFC 5 побед и ни единого поражения, а в последнем бою он одолел бывшего временного чемпиона Тони Фергюсона.

    Впрочем, 2 предыдущих выступления британца были неубедительными. Но матчмейкеры постарались подобрать для Пэдди максимально удобного оппонента. Грин — 37-летний ветеран промоушена, который чудом оказался в топ-15 после сенсационной победы над Грантом Доусоном в прошлом году.

    Вся карьера Бобби — это сплошная нестабильность. После одной или двух побед обязательно идет проигрыш. За последние 6 поединков «Кинг» трижды выиграл и трижды уступил в клетке.

    Традиционно с более молодыми соперниками, превосходящими его по кардио, у Бобби в большинстве случаев возникали проблемы.

    Аспиналл и Эдвардс не собираются расставаться с поясами

    Том Аспиналл
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона временный чемпион Том Аспиналл проведет первую защиту своего пояса в противостоянии с Кертисом Блэйдсом. Эти бойцы уже встречались друг с другом летом 2022 года.

    Тогда поединок продлился всего лишь 15 секунд, потому как Том получил травму ноги и не смог продолжить драться. В итоге Блэйдс праздновал победу в тот день техническим нокаутом.

    Впоследствии британец вернулся в октагон с двумя яркими победами. Примерно за минуту он нокаутировал Марчина Тыбуру, а затем в противостоянии за временный титул не менее быстро справился и с устрашающим ударником из России Сергеем Павловичем.

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    • Блэйдс с момента первого триумфа над Аспиналлом далее также провел 2 поединка. Он уступил нокаутом Сергею Павловичу, но затем финишировал Жаилтона Алмейду. И на этот раз поединок против Тома вряд ли сложится для Кертиса также легко, как и встреча двухлетней давности.

    Аспиналл набрал невероятную форму. Британец не только обладает мощным ударом, но и невероятной для тяжеловеса скоростью. У Кертиса есть борьба и хороший контроль на земле, но глядя на физические кондиции Тома, сложно представить, что его сейчас можно перевести на землю и залеживать все 25 минут.

    Leon Edwards vs Belal Muhammad 1 | FULL FIGHT | UFC 304

    В главном событии вечера в рамках титульного противостояния в полусреднем весе встретятся Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Для «Рокки» это будет третья защита пояса. Послужной список действующего чемпиона Эдвардса выглядит впечатляющим.

    Он стал первым, кто сумел нокаутировать Камару Усмана, а затем победил его по очкам в следующем бою. Также британец не оставил ни единого шанса Колби Ковингтону, которого методично разбирал на протяжении всех 25-ти минут.

    Леон уже встречался в клетке с Мухаммадом в марте 2021 года. Первый раунд того противостояния остался за «Рокки», а далее последовал тычок в глаз, после которого Белал не сумел продолжить встречу.

    Этнический палестинец обвинил Эдвардса в нарушении правил и пообещал снести ему голову в реванше. Списывать Мухаммада со счетов раньше времени точно не стоит. Винстрик претендента на титул составляет 9 выигранных поединков кряду.

    Стилистически противостояние Леона и Белала вряд ли можно рассматривать, как бой года. Однако между парнями настоящая вражда и поэтому предпосылки к яркому и зрелищному поединку точно есть.

    Однозначного фаворита выделить очень сложно. Возможно, небольшое преимущество будет на стороне Эдвардса, потому как он дерется на родине в Англии, где никогда не проигрывал.

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