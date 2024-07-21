5 громких побед в UFC, которые не привели триумфаторов к титульникам

Двалишвили, Аспиналл и другие топовые бойцы UFC остались без титульных поединков, несмотря на победы над прямыми конкурентами

1. Джаред Каноннир против Марвина Веттори

В июне 2022 года Джаред Каноннир уже дрался за титул UFC в среднем весе с Исраэлем Адесаньей. Но тогдашний чемпион максимально засушил поединок и выиграл его единогласным решением судей.

Каноннир не выглядел для Адесаньи легкой мишенью, однако сотворить мечту и стать новым обладателем титула ему не удалось. Поражение от Исраэля Джаред сумел закрыть победой раздельным решением над Шоном Стриклендом.

Далее последовала еще одна Виктория над оппонентом из первой пятерки рейтинга средневесов в лице Марвина Веттори. «Килла Горилла» избивал итальянца все 5 раундов и забрал бой по очкам в свой актив.

Из числа потенциальных претендентов Каноннир на начало 2024 года был единственным средневесом, кто шел на серии из двух побед кряду над соперниками из топ-5. Правда, 2 громких триумфа ни к чему американца не привели.

После того, как новым чемпионом дивизиона стал Дрикус Дю Плесси, UFC решил свести его с бывшим обладателем титула Адесаньей, который свой последний бой проиграл. А Джаред, вероятнее всего, второго шанса подраться за пояс уже и не получит.

2. Мераб Двалишвили против Петра Яна

Мераб Двалишвили и Петр Ян globallookpress.com

Мераб не знает поражений в легчайшем весе UFC на протяжении шести лет. В активе грузинского бойца на данный момент 10 побед подряд и вот только совсем недавно он застолбил за собой право следующего претендента на титул.

Впрочем, получить желаемый поединок Двалишвили должен был немного раньше. В марте прошлого года грузинский боец не оставил ни единого шанса Петру Яну. Двалишвили шел вперед и давил на «Беспощадного» на протяжении всех пяти раундов.

Мераб заслуженно выиграл поединок единогласным решением судей. На тот момент его победная серия составляла уже 9 выигрышей кряду. Казалось, что после виктории над бывшим чемпионом дивизиона Двалишвили обязательно получит титульный поединок.

Однако новый обладатель титула Шон О’Мэлли, нокаутировавший летом Алджамейна Стерлинга, отказался от боя с Мерабом и выбрал в качестве соперника для первой защиты Марлона Веру.

UFC пошел на поводу у капризной звезды, проигнорировав достижения Двалишвили. И только после того, как «Сахарок» в унылом противостоянии одолел по очкам Веру, грузин наконец-то получил заслуженный бой за пояс.

И на UFC 306 Двалишвили впервые в своей карьере подерется за титул чемпиона в легчайшем весе и столкнется лицом к лицу с Шоном О’Мэлли.

3. Том Аспиналл против Сергея Павловича

Том Аспинэлл vs Сергей Павлович | Полный бой

За 7 проведенных поединков в UFC у Тома 6 побед и одно поражение. Но формально набирающий обороты британец в промоушене Даны Уайта еще никому не проигрывал. Единственное поражение от Кертиса Блэйдса было получено в связи с травмой колена в первом раунде.

Зато других своих соперников Аспиналл переехал в одностороннем порядке. Не стал исключением и топовый российский тяжеловес Сергей Павлович. В ноябре прошлого года 2 восходящих звезды дивизиона сошлись друг с другом в битве за временный титул.

И тогда все закончилось очень быстро. Мощным правым кроссом Аспиналл отправил россиянина на настил чуть более, чем за минуту. Британец устранил самого грозного соперника в дивизионе, с которым никто не хотел драться.

Том стал обладателем временного титула, но ни к чему большему эта победа его не привела. UFC просто не заинтересован в том, чтобы молодой и голодный претендент вроде Аспиналла сразился с легендарным Джоном Джонсом, удерживающим титул на данный момент.

Поэтому Том, как и другие конкуренты по дивизиону, стал заложником ситуации. Впрочем, по отношению к британцу это максимально несправедливо.

Он, можно сказать, зачистил почти весь дивизион, победив ряд грозных оппонентов, но так и не добился боя за основной пояс, хотя полностью заслужил его.

4. Брайан Ортега против Яира Родригеса

Яир Родригес и Брайан Ортега globallookpress.com

Ортега уже дважды дрался за титул чемпиона UFC в полулегком весе и оба раза проиграл. Сначала он был деклассирован Максом Холлоуэем, а затем и Алексом Волкановски.

После поражения от последнего из этой пары матчмейкеры свели Ортегу в клетке с Яиром Родригесом. Травма американца, полученная в первом раунде, оставила лишь многоточие в данном противостоянии.

Вернувшись в октагон через полтора года в феврале 2024-го, Брайан сумел отомстить Яиру в реванше за предыдущую неудачу. Съев множество ударов и побывав в состоянии грогги в первом раунде, Ортега неожиданным образом воспрял духом и удосрочил Родригеса в середине третьего отрезка.

Брайан перекрыл кислород своему оппоненту, накинув на его шею гильотину. В итоге яркая победа сабмишном и третье место в рейтинге полулегкого дивизиона. Может показаться, что этого недостаточно для титульного поединка.

Наверное, Брайану перед битвой за титул не помешало бы пройти еще одну проверку на прочность с таким же топовым оппонентом, но вместо этого UFC решил свести его с Диего Лопесом, который только недавно попал в рейтинг.

Уже во время самого турнира UFC 303 у Ортеги возникли проблемы со здоровьем и он снялся с боя. И теперь будущее американца остается неопределенным.

5. Белал Мухаммад против Гилберта Бернса

Belal Muhammad vs Gilbert Burns Full Fight UFC 288 — MMA Fighter

Белал является одним из тех бойцов, кого UFC категорически не хочет видеть в качестве чемпиона промоушена. Этнический палестинец пребывает в числе топовых полусредневесов на протяжении последних 5-6 лет.

Сейчас у Мухаммада серия из девяти выигранных поединков кряду. Но его скучный и прагматичный стиль это совсем не то, что нужно фанатам UFC. По этой причине в лиге как можно дольше оттягивали попадание Белала в титульную гонку.

В мае прошлого года Мухаммад одержал победу над именитым Гилбертом Бернсом в пятираундовом противостоянии, но вновь сделал это по очкам. Казалось, что после очередного триумфа промоутерам больше некуда деваться, как организовать Белалу долгожданный реванш в битве за пояс с Леоном Эдвардсом.

Но даже в столь сложной ситуации, когда нет ни одного достойного претендента, UFC нашел выход. Вариант свести в клетке Эдвардса с Колби Ковингтоном, недравшимся полтора года, показался Дане Уайту более привлекательным, чем титульник с участием Белала.

Так «Хаос» проскочил вперед Мухаммада и сразился с британцем на UFC 296, где уступил ему по очкам. Палестинцу вновь пришлось ожидать своей очереди и играть по правилам не только промоушена, но и действующего чемпиона Леона Эдвардса.

Белал все-таки получил желаемый титульник, однако проведет он его на вражеской территории в Англии, где «Рокки» за все время выступлений в UFC не потерпел ни единого поражения.