Реванш с Блаховичем и титульник с Аспиналлом. Перейра нашел способ не драться с Анкалаевым

Алекс Перейра пытается сделать все, чтобы бой с Магомедом Анкалаевым не состоялся. «Поатан» не считает россиянина главным претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Перейра выбрал Блаховича, а не Анкалаева

Алекс постепенно превращается не только в доминирующего чемпиона UFC в полутяжелом весе, но и в одну из главных звезд в мире смешанных единоборств. Благодаря своей последней победе над Иржи Прохазкой в реванше бразилец обошел самого Джона Джонса в Р4Р.

Перейра занимает вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь обладателю титула в легком весе Исламу Махачеву. UFC продолжает продвигать бразильца и старается подбирать для него наиболее удобные варианты.

Стоит отметить, что всеми шансами в промоушене Алекс воспользовался сполна и поэтому недооценивать его, как бойца, точно нельзя. «Поатан» обладает невероятной ударной техникой.

Но к его борьбе по-прежнему есть вопросы, даже несмотря на то, что тейкдауны Иржи Прохазки в ответном поединке он с легкостью заблокировал. Однако далеко не факт, что подобное получится и в противостоянии с Магомедом Анкалаевым — самым универсальным и всесторонне развитым полутяжеловесом UFC.

Алекс Перейра vs Ян Блахович: Полный бой

Именно поэтому Алекс уже в третий раз проигнорировал бой с россиянином и пошел по пути наименьшего сопротивления, выбрав в качестве следующего соперника Яна Блаховича.

Перейра встречался в клетке с поляком летом прошлого года в своем дебютном бою в полутяжелом весе. Тот поединок получился очень ровным и победа Алекса раздельным решением оставила больше вопросов, нежели ответов.

По словам нынешнего чемпиона, он хочет поставить точку в противостоянии с Блаховичем и снять все вопросы, отправив его в нокаут. На самом деле, это всего лишь повод отсрочить битву с Анкалаевым.

Яну уже 41 год и он не выходил в клетку с прошлого лета из-за травмы. Такой боец выглядит просто подарком для действующего чемпиона. Основания дать титульный Блаховичу у UFC есть, ведь он, как и Анкалаев, занимает место в топ-5 полутяжей.

Если Яну все-таки не дадут этот бой, то у Перейры уже есть еще один запасной вариант, который заставит пребывать Магомеда в неопределенности.

Переход в тяжелый вес никто не отменял

Алекс Перейра globallookpress.com

Совсем скоро на турнире UFC 304 временный чемпион тяжелого дивизиона Том Аспиналл проведет первую защиту своего пояса против Кертиса Блэйдса. В случае победы британцу понадобится новый соперник.

А если учесть, что Сирил Ган скоро подерется с Александром Волковым, а Сергей Павлович после двух поражений кряду получит оппонента не из первой пятерки рейтинга, то других вариантов кроме Алекса Перейры больше нет.

Аспиналл ввиду невероятной разницы в габаритах, конечно же, огромный фаворит в противостоянии с бразильцем. Тем не менее, в случае поражения «Поатан» ничего не потеряет.

И пояс в полутяжелом дивизионе все также останется у него на руках. Такой расклад устроит абсолютно всех. UFC, как всегда, заработает большое количество денег, а Алекс попробует побороться за титул в третьем дивизионе.

И даже Аспиналл извлечет из этого выгоду. В случае вероятного успеха, британец просто продолжит свое победное шествие и неплохо заработает. Да и триумф над самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена — это неплохой трамплин для взлета в плане популярности.

В минусе останется только Магомед Анкалаев, которому придется продолжать драться с такими же потенциальными претендентами на титул в полутяжелом весе, как и он сам. Вопрос, о том почему UFC не видит в дагестанце чемпиона, наверное, уже риторический.

Магомед является обладателем нескольких уникальных достижений в полутяжелом дивизионе, правда популярности в медиа ему это не прибавило. А тот же Перейра, как чемпион, для организации гораздо выгоднее.

Анкалаев вновь стал заложником коварных планов главы UFC Даны Уайта. Если российские болельщики думают, что после боев Перейры с Блаховичем и Аспиналлом Магомед выберется из этого плена, то они ошибаются.

С кем еще может подраться «Поатан»?

Джон Джонс globallookpress.com

В UFC есть еще один боец, которому даже Дана Уайт не может сказать нет, и зовут его Джон Джонс. Легендарный американец в марте прошлого года завоевал титул чемпиона в тяжелом весе, задушив Сирила Гана в первом раунде.

Впоследствии «Баунс» должен был драться со Стипе Миочичем в ноябре, но получил травму и выбыл на неопределенный срок. Данное противостояние пришлось перенести аж на год вперед.

Как заявил Джонс, это возможно, его последний поединок в профессиональной карьере. Драться с молодыми и голодными претендентами на титул, такими как Аспиналл, Павлович, Алмейда и остальными у американца желания нет.

Правда, ради поединка против Алекса Перейры чемпион дивизиона готов сделать исключение. Спортивной составляющей этот бой не имеет смысла. Результат такого поединка более, чем очевиден — победа Джонса удушающим или болевым приемом.

UFC это бизнес и здесь деньги стали играть решающую роль. Опять же, при таком развитии сценария в плюсе абсолютно все кроме Анкалаева. И все же, несмотря на отсутствие спортивной составляющей, в бою Джонса и Перейры смысл есть.

Ведь это противостояние самого быстрого двойного чемпиона и едва ли не лучшего бойца в истории смешанных единоборств. Также это битва нынешних второго и третьего номера в рейтинге Р4Р.

И когда речь идет о противостоянии такого звездного масштаба, то Анкалаев и остальные претенденты уходят в сторону. Ведь возможность организовать поединок уровня Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова Дана Уайт не упустит никогда.