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    Реванш с Блаховичем и титульник с Аспиналлом. Перейра нашел способ не драться с Анкалаевым

    Перейра продолжает убегать от Анкалаева. «Поатан» готов драться с кем угодно кроме россиянина

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра Магомед Анкалаев Иржи Прохазка Ян Блахович Джон Джонс Сирил Ган Сергей Павлович Дана Уайт  Ислам Махачев Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев
    Алекс Перейра пытается сделать все, чтобы бой с Магомедом Анкалаевым не состоялся. «Поатан» не считает россиянина главным претендентом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

    Перейра выбрал Блаховича, а не Анкалаева

    Алекс постепенно превращается не только в доминирующего чемпиона UFC в полутяжелом весе, но и в одну из главных звезд в мире смешанных единоборств. Благодаря своей последней победе над Иржи Прохазкой в реванше бразилец обошел самого Джона Джонса в Р4Р.

    Перейра занимает вторую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь обладателю титула в легком весе Исламу Махачеву. UFC продолжает продвигать бразильца и старается подбирать для него наиболее удобные варианты.

    Стоит отметить, что всеми шансами в промоушене Алекс воспользовался сполна и поэтому недооценивать его, как бойца, точно нельзя. «Поатан» обладает невероятной ударной техникой.

    Но к его борьбе по-прежнему есть вопросы, даже несмотря на то, что тейкдауны Иржи Прохазки в ответном поединке он с легкостью заблокировал. Однако далеко не факт, что подобное получится и в противостоянии с Магомедом Анкалаевым — самым универсальным и всесторонне развитым полутяжеловесом UFC.

    Алекс Перейра vs Ян Блахович: Полный бой

    Именно поэтому Алекс уже в третий раз проигнорировал бой с россиянином и пошел по пути наименьшего сопротивления, выбрав в качестве следующего соперника Яна Блаховича.

    Перейра встречался в клетке с поляком летом прошлого года в своем дебютном бою в полутяжелом весе. Тот поединок получился очень ровным и победа Алекса раздельным решением оставила больше вопросов, нежели ответов.

    По словам нынешнего чемпиона, он хочет поставить точку в противостоянии с Блаховичем и снять все вопросы, отправив его в нокаут. На самом деле, это всего лишь повод отсрочить битву с Анкалаевым.

    Яну уже 41 год и он не выходил в клетку с прошлого лета из-за травмы. Такой боец выглядит просто подарком для действующего чемпиона. Основания дать титульный Блаховичу у UFC есть, ведь он, как и Анкалаев, занимает место в топ-5 полутяжей.

    Если Яну все-таки не дадут этот бой, то у Перейры уже есть еще один запасной вариант, который заставит пребывать Магомеда в неопределенности.

    Переход в тяжелый вес никто не отменял

    Алекс Перейра
    globallookpress.com

    Совсем скоро на турнире UFC 304 временный чемпион тяжелого дивизиона Том Аспиналл проведет первую защиту своего пояса против Кертиса Блэйдса. В случае победы британцу понадобится новый соперник.

    А если учесть, что Сирил Ган скоро подерется с Александром Волковым, а Сергей Павлович после двух поражений кряду получит оппонента не из первой пятерки рейтинга, то других вариантов кроме Алекса Перейры больше нет.

    Аспиналл ввиду невероятной разницы в габаритах, конечно же, огромный фаворит в противостоянии с бразильцем. Тем не менее, в случае поражения «Поатан» ничего не потеряет.

    И пояс в полутяжелом дивизионе все также останется у него на руках. Такой расклад устроит абсолютно всех. UFC, как всегда, заработает большое количество денег, а Алекс попробует побороться за титул в третьем дивизионе.

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    • И даже Аспиналл извлечет из этого выгоду. В случае вероятного успеха, британец просто продолжит свое победное шествие и неплохо заработает. Да и триумф над самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена — это неплохой трамплин для взлета в плане популярности.

    В минусе останется только Магомед Анкалаев, которому придется продолжать драться с такими же потенциальными претендентами на титул в полутяжелом весе, как и он сам. Вопрос, о том почему UFC не видит в дагестанце чемпиона, наверное, уже риторический.

    Магомед является обладателем нескольких уникальных достижений в полутяжелом дивизионе, правда популярности в медиа ему это не прибавило. А тот же Перейра, как чемпион, для организации гораздо выгоднее.

    Анкалаев вновь стал заложником коварных планов главы UFC Даны Уайта. Если российские болельщики думают, что после боев Перейры с Блаховичем и Аспиналлом Магомед выберется из этого плена, то они ошибаются.

    С кем еще может подраться «Поатан»?

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    В UFC есть еще один боец, которому даже Дана Уайт не может сказать нет, и зовут его Джон Джонс. Легендарный американец в марте прошлого года завоевал титул чемпиона в тяжелом весе, задушив Сирила Гана в первом раунде.

    Впоследствии «Баунс» должен был драться со Стипе Миочичем в ноябре, но получил травму и выбыл на неопределенный срок. Данное противостояние пришлось перенести аж на год вперед.

    Как заявил Джонс, это возможно, его последний поединок в профессиональной карьере. Драться с молодыми и голодными претендентами на титул, такими как Аспиналл, Павлович, Алмейда и остальными у американца желания нет.

    Правда, ради поединка против Алекса Перейры чемпион дивизиона готов сделать исключение. Спортивной составляющей этот бой не имеет смысла. Результат такого поединка более, чем очевиден — победа Джонса удушающим или болевым приемом.

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    • UFC это бизнес и здесь деньги стали играть решающую роль. Опять же, при таком развитии сценария в плюсе абсолютно все кроме Анкалаева. И все же, несмотря на отсутствие спортивной составляющей, в бою Джонса и Перейры смысл есть.

    Ведь это противостояние самого быстрого двойного чемпиона и едва ли не лучшего бойца в истории смешанных единоборств. Также это битва нынешних второго и третьего номера в рейтинге Р4Р.

    И когда речь идет о противостоянии такого звездного масштаба, то Анкалаев и остальные претенденты уходят в сторону. Ведь возможность организовать поединок уровня Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова Дана Уайт не упустит никогда.

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