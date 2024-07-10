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    Намаюнас подерется с Кортез, Салихов сразится с Понзиниббио. Анонс карда UFC Denver

    Намаюнас намерена продлить победную серию, Салихов и Бонфим планируют закрыть предыдущие неудачи

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    Трейси Кортез
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    Трейси Кортез
    В ночь с 13 на 14 июня состоится турнир UFC Denver. В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретятся Роуз Намаюнас и Трейси Кортез

    Бои предварительного карда

    1. Джош Фремд в среднем весе встретится с Андре Петроски

    2. Монтел Джексон в легчайшем весе сразится с Дэмоном Блэкширом

    3. Луана Сантос в женском наилегчайшем весе подерется с Марией Агаповой

    4. Жасмин Ясудавичус в женском наилегчайшем дивизионе проведет бой с Фатимой Клайн

    5. Джош Ван в наилегчайшем весе подерется против Чарльса Джонсона

    6. Коди Брандейдж в среднем дивизионе встретится с Абдулом Альхасаном

    UFC Denver: Namajunas vs Cortez — July 13th | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Денвере откроет поединок в полулегком весе с участием Кристиана Родригеза и Джулиана Эросы. Бойцы подходят к очному противостоянию в разной форме. Кристиан идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

    Свой путь в UFC он начинал в легчайшем весе, но со временем решил подняться в полулегкий дивизион. Родригез — это тот боец, который потушил на своем пути немало проспектов. Он остановил непобежденного Кэмерона Саймона.

    Затем в одностороннем порядке разбил восходящую звезду легчайшего дивизиона Рауля Росаса. В последнем бою в рамках полулегкого дивизиона Кристиан хоть и с большим трудом, но все-таки одолел раздельным решением непобежденного Айзека Дулгаряна.

    А вот его грядущий оппонент Эроса не может похвастаться такой же статистикой. У Джулиана 2 поражения и 2 победы за последние 4 поединка, причем оба раза он уступил досрочно. Так что в этом противостоянии у Родригеза есть все шансы продлить свой винстрик.

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    • Следующими в октагон рамках полусреднего веса выйдут Габриэль Бонфим и Эндж Луса. Эти парни пока что только прокладывают себе дорогу к топ-15. До недавнего времени Бонфим считался теневой угрозой для всего дивизиона.

    Бразилец ярко ворвался в UFC, одержав 2 досрочные победы сабмишнами, затратив на это чуть более двух минут. В последнем поединке Габриэль весь первый раунд избивал Никласа Далби, но во втором отрезке просел по кардио и упал в нокаут.

    Луса в отличие от Бонфима умеет раскладывать силы гораздо лучше. У швейцарца в UFC аналогичная статистика — 2 победы и одно поражение. Но бой против Бонфима для него точно не станет легким.

    Эндж отличается от многих соперников хорошей физической формой, но у него имеются явные проблемы с техникой. Да и сдержать натиск бразильца партере ему будет довольно сложно.

    Габриэль Бонфим
    globallookpress.com

    В легком весе состоится поединок с участием бывшего представителя топ-15 Дрю Добера и восходящей звезды Джина Силвы. Оба бойца являются ярко выраженными нокаутерами. Дрю и вовсе принадлежит рекорд по количеству досрочных финишей в стойке в легком весе.

    Но свой последний поединок он проиграл единогласным решением судей Ренато Мойкано. Всего у Добера 4 победы и 2 поражения за 6 предыдущих боев. Его грядущий противник Силва дебютировал в UFC только в этом году.

    В январе он нокаутировал в первом раунде Уэстона Уилсона, а чуть менее двух недель назад на турнире UFC 303 расправился с Чарльзом Жорденом во втором раунде, потушив свет сопернику мощным апперкотом.

    Поединок с Добером — это шанс для Джина громко заявить о себе и, конечно же, немного подзаработать. От этого противостояния стоит ожидать жесткой рубки в центре октагона и логичного завершения нокаутом.

    Салихова и Намаюнас ждут трудные бои

    Роуз Намаюнас
    globallookpress.com

    В рамках со-главного события вечера в полусреднем весе встретятся Сантьяго Понзиниббио и Муслим Салихов. Каждый из них уже является заслуженным ветераном UFC. И соответственно оба бойца пребывают на спаде.

    У россиянина 3 поражения за 5 последних поединков. В предыдущем из них Салихов упал в нокаут уже в первом раунде от Рэнди Брауна. В свои 39 лет Муслиму сложно конкурировать даже с середняками данной весовой категории.

    Впрочем, статистика у его соперника выглядит не лучше. У Понзиниббио 5 поражений и 3 победы за 8 предыдущих боев. О попадании в топ-15 тут речи не идет. Однако несмотря на череду неудач Сантьяго, стоит отметить, что аргентинец дрался со многими звездными бойцами на данном отрезке.

    Как правило, это были преимущественно рейтинговые соперники. Например, в предыдущем поединке Сантьяго уступил единогласным решением судей Кевину Холлэнду. Сильной чертой Понзиниббио является его невероятная стойкость.

    Это даст ему большое преимущество в разменах на ближней дистанции с Салиховым, обладающим далеко не самым крепким подбородком. Поэтому россиянина будет ждать в октагоне очередная проверка на прочность.

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    • В главном событии вечера в женском наилегчайшем весе подерутся Роуз Намаюнас, экс-чемпионка минимального веса, и Трейси Кортез. Девушки на данный момент занимают шестую и 11-ю позиции в рейтинге категории до 57 кг.

    Каждая из них выиграла свой предыдущий поединок. Роуз ранее в пятираундовом противостоянии единогласным решением судей одолела Аманду Рибас. Но до этого у нее были 2 поражения кряду.

    В титульном поединке в женском минимальном весе она уступила Карле Эспарзе по очкам, а затем в новой для себя категории проиграла аналогичным образом Манон Фиро. На стороне Намаюнас внушительный опыт и неплохая ударная техника.

    При этом у нее присутствуют большие проблемы в партере, чем может воспользоваться ее грядущая соперница. Трейси пока что не потерпела в UFC ни единого поражения.

    Она идет на серии из пяти выигранных поединков кряду. До своего дебюта в UFC Кортез даже удалось победить нынешнего представителя топ-5 данного дивизиона Эрин Бланчфилд. В случае успеха в битве с Роуз Трейси может ворваться в титульную гонку.

    На свой очередной бой Кортез выйдет сверх мотивированной, ведь данный поединок пока что самый большой вызов в ее карьере.

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