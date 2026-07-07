Автор ESPN Габриэле Маркотти разбирает, как груз истории и завышенные ожидания стали для Бразилии тяжелее любого соперника, и почему даже Карло Анчелотти может не спасти команду от кризиса самоопределения.

Бразилии пришлось ждать 28 лет, чтобы выиграть свой первый чемпионат мира. Поражение от Норвегии (1:2) в воскресенье означает, что теперь им снова придется ждать как минимум 28 лет до следующего титула.

Это психологический удар для пятикратных чемпионов мира, привыкших быть эталоном — по крайней мере, в историческом и репутационном плане. Впрочем, бразильцев утешает разве что чужое горе: другие футбольные гранды тоже переживают непростые времена. Германия, четырехкратный чемпион, вылетела в 1/16 финала, а Италия, тоже четырехкратный победитель, и вовсе не сумела пробиться в финальную часть турнира.

Бразилия не побеждала европейскую сборную на чемпионатах мира с финала 2002 года, и за это время их самый громкий успех в плей-офф — вероятно, победа над Колумбией на домашнем мундиале в 2014 году.

Ради этого пришлось стиснуть зубы и пригласить иностранного тренера — Карло Анчелотти. Его послужной список в играх навылет в клубах с высоким давлением, будь то мадридский «Реал» или «Милан», говорит сам за себя.

Он опытен. Он невозмутим. Он прошел через все, выкурил победную сигару и знает, как брать трофеи. В знак полного доверия федерация даже предложила итальянцу новый четырехлетний контракт — до 2030 года, хотя у руля сборной он находится меньше года.

Именно поэтому сразу после воскресного матча Анчелотти аккуратно дал понять, что не собирается бросать «Селесао».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Сегодня нам нужно пережить это разочарование, а уже с завтрашнего дня можно думать о будущем этой сборной. Мы находимся в начале нового цикла, а не в конце. Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии

Он не бросает Бразилию — вопрос в том, не откажется ли от него сама Бразилия. Забудьте о его долгосрочном дорогостоящем контракте — способы разорвать соглашение всегда найдутся, если в тренера больше не верят и руководство считает это правильным решением.

Особенно после игры, в которой у тебя было 36% владения мячом против, при всем уважении, Норвегии — не самой очевидной ассоциации со словом «позиционный футбол».

Не стоит обманываться и показателем ожидаемых голов — 2,61 против 1,05 в пользу Бразилии. Эта статистика заметно искажена двумя пенальти: один Бруно Гимарайнс не реализовал, другой Неймар забил уже в откровенно «мусорное» время, когда исход встречи был практически предрешен.

Эндрик, Неймар и Нюланн globallookpress.com

Да, как отметил Анчелотти, его команда создала несколько действительно опасных моментов (чего стоит хотя бы выход Эндрика один на один). Да и вратарь норвежцев Орьян Нюланн совершил как минимум три спасения мирового уровня. Но нравится это кому-то или нет, каждый раз, выходя на поле в футболке национальной сборной, ты несешь на своих плечах груз футбольного наследия своей страны.

Наблюдать за тем, как Бразилия так мало владеет мячом, было непривычно и даже тревожно. У Анчелотти было свое объяснение: по его словам, Норвегия качественно распоряжалась мячом и грамотно удерживала его под своим контролем.

Итальянец не хотел заставлять своих игроков высоко прессинговать, опасаясь стремительных контратак с участием главной звезды соперника — Эрлинга Холанна. Все это звучит логично и вполне оправданно... если речь идет о средней по уровню сборной. Но не о Бразилии.

Бразилия — это не просто команда из «обычных Жоау». Ее история и статус требуют совершенно иных стандартов. Трудно принять мысль, что именно «селесао» выходит на поле, прежде всего думая о сильных сторонах соперника.

Ладно, допустим, вы переживаете из-за Холанна, когда у тебя в обороне играют Габриэл Магальяйнс и Маркиньос. Но что тогда должна была чувствовать Норвегия, которой предстояло сдерживать Винисиуса Жуниора с помощью защитников Кристофера Айера и Турбьёрна Хеггема?

При этом нельзя сказать, что Анчелотти превратил Бразилию в безупречно организованную команду, которая строит игру исключительно от обороны и делает ставку на контратаки. Холанн великолепно реализовал свои моменты — потому что он футболист исключительного уровня. Но в эпизоде с первым голом ему вообще не должны были позволить так легко уйти от опеки Габриэла.

Эрлинг Холанн забивает второй гол в ворота сборной Бразилии globallookpress.com

А второй мяч и вовсе сложно объяснить: не существует футбольной вселенной, в которой нападающий такого класса должен спокойно принимать мяч, делать два касания и наносить удар, не ощущая рядом ни одного защитника сборной Бразилии.

После матча Анчелотти изо всех сил старался не бросать своих игроков под автобус. Не стал он винить и самого себя — ни за изменение схемы (вариант с полузащитником Эдерсоном в расстановке 4-3-3 вполне мог помочь нейтрализовать контроль мяча со стороны Норвегии и укрепить проваливавшуюся центральную линию), ни за замены, особенно выходы Неймара и Эндрика, которые выглядели скорее красивым символическим жестом, чем продуманным тактическим решением.

В ближайшие дни станет понятно, разделяет ли бразильская общественность такой взгляд на произошедшее. Вместо поиска виноватых Анчелотти говорил о другом: о том, насколько полезным опытом стал этот чемпионат мира, как он гордится своими футболистами, как многообещающе выглядит молодое поколение и насколько важную роль еще способны сыграть опытные ветераны.

Именно поэтому его уже много лет считают одним из лучших в мире тренеров, умеющих находить общий язык с футболистами.

Есть и еще одна неприятная правда. Можно сколько угодно рассуждать о том, что без супергеройского плаща Нюланна, без убийственной реализации Холанна или при забитом пенальти Бразилия прошла бы дальше. Но факт остается фактом: эта команда не так уж хороша.

Неймар после поражения сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Долгие годы Бразилия считалась воплощением футбольного таланта и глубины состава. Страна с населением более 213 миллионов человек, богатыми футбольными традициями и почти безграничной любовью к игре словно была обречена постоянно производить звезд мирового уровня. Но сегодня ситуация уже не выглядит столь однозначной.

Стоит выбыть из строя защитнику Уэсли — и справа в обороне появляется Данило, которому в следующем месяце исполнится 35 лет. Нет Рафиньи — его заменяет 19-летний Райан. Выпадает Лукас Пакета — и приходится перестраивать всю игровую схему, чтобы включить в стартовый состав Габриэла Мартинелли.

Первые замены Анчелотти также многое говорят о нынешнем состоянии команды. На поле вышел Эндрик — еще один подросток, забивший всего шесть голов в чемпионате за последние два сезона, а также 34-летний Неймар — легенда мирового футбола, карьеру которого в последние годы постоянно преследуют травмы. С февраля 2023 года он лишь 27 раз выходил в стартовом составе.

Того автоматического превосходства в уровне исполнителей, которое десятилетиями отделяло Бразилию от большинства соперников, больше не существует. Норвегия не участвовала в чемпионатах мира с 1998 года, однако восемь футболистов, вышедших на поле в воскресенье, в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов. У Бразилии таких игроков оказалось на одного меньше.

Анчелотти может с оптимизмом смотреть в будущее. Но дело не только в том, что нынешняя Бразилия отличается от своих великих предшественников. Она существует уже в совершенно другом футбольном мире — мире, где конкуренция стала гораздо жестче, а ожидание шестого чемпионского титула продолжает затягиваться.