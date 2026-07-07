Валерий МельникВалерий МельникПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Автор ESPN Габриэле Маркотти разбирает, как груз истории и завышенные ожидания стали для Бразилии тяжелее любого соперника, и почему даже Карло Анчелотти может не спасти команду от кризиса самоопределения.

Бразилии пришлось ждать 28 лет, чтобы выиграть свой первый чемпионат мира. Поражение от Норвегии (1:2) в воскресенье означает, что теперь им снова придется ждать как минимум 28 лет до следующего титула.

Это психологический удар для пятикратных чемпионов мира, привыкших быть эталоном — по крайней мере, в историческом и репутационном плане. Впрочем, бразильцев утешает разве что чужое горе: другие футбольные гранды тоже переживают непростые времена. Германия, четырехкратный чемпион, вылетела в 1/16 финала, а Италия, тоже четырехкратный победитель, и вовсе не сумела пробиться в финальную часть турнира.

Бразилия не побеждала европейскую сборную на чемпионатах мира с финала 2002 года, и за это время их самый громкий успех в плей-офф — вероятно, победа над Колумбией на домашнем мундиале в 2014 году.

Ради этого пришлось стиснуть зубы и пригласить иностранного тренера — Карло Анчелотти. Его послужной список в играх навылет в клубах с высоким давлением, будь то мадридский «Реал» или «Милан», говорит сам за себя.

Он опытен. Он невозмутим. Он прошел через все, выкурил победную сигару и знает, как брать трофеи. В знак полного доверия федерация даже предложила итальянцу новый четырехлетний контракт — до 2030 года, хотя у руля сборной он находится меньше года.

Именно поэтому сразу после воскресного матча Анчелотти аккуратно дал понять, что не собирается бросать «Селесао».

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com
Сегодня нам нужно пережить это разочарование, а уже с завтрашнего дня можно думать о будущем этой сборной. Мы находимся в начале нового цикла, а не в конце.Карло Анчелоттиглавный тренер сборной Бразилии

Он не бросает Бразилию — вопрос в том, не откажется ли от него сама Бразилия. Забудьте о его долгосрочном дорогостоящем контракте — способы разорвать соглашение всегда найдутся, если в тренера больше не верят и руководство считает это правильным решением.

Особенно после игры, в которой у тебя было 36% владения мячом против, при всем уважении, Норвегии — не самой очевидной ассоциации со словом «позиционный футбол».

Не стоит обманываться и показателем ожидаемых голов — 2,61 против 1,05 в пользу Бразилии. Эта статистика заметно искажена двумя пенальти: один Бруно Гимарайнс не реализовал, другой Неймар забил уже в откровенно «мусорное» время, когда исход встречи был практически предрешен.

Эндрик, Неймар и Нюланн
Эндрик, Неймар и Нюланн globallookpress.com

Да, как отметил Анчелотти, его команда создала несколько действительно опасных моментов (чего стоит хотя бы выход Эндрика один на один). Да и вратарь норвежцев Орьян Нюланн совершил как минимум три спасения мирового уровня. Но нравится это кому-то или нет, каждый раз, выходя на поле в футболке национальной сборной, ты несешь на своих плечах груз футбольного наследия своей страны.

Наблюдать за тем, как Бразилия так мало владеет мячом, было непривычно и даже тревожно. У Анчелотти было свое объяснение: по его словам, Норвегия качественно распоряжалась мячом и грамотно удерживала его под своим контролем.

Итальянец не хотел заставлять своих игроков высоко прессинговать, опасаясь стремительных контратак с участием главной звезды соперника — Эрлинга Холанна. Все это звучит логично и вполне оправданно... если речь идет о средней по уровню сборной. Но не о Бразилии.

Бразилия — это не просто команда из «обычных Жоау». Ее история и статус требуют совершенно иных стандартов. Трудно принять мысль, что именно «селесао» выходит на поле, прежде всего думая о сильных сторонах соперника.

Ладно, допустим, вы переживаете из-за Холанна, когда у тебя в обороне играют Габриэл Магальяйнс и Маркиньос. Но что тогда должна была чувствовать Норвегия, которой предстояло сдерживать Винисиуса Жуниора с помощью защитников Кристофера Айера и Турбьёрна Хеггема?

При этом нельзя сказать, что Анчелотти превратил Бразилию в безупречно организованную команду, которая строит игру исключительно от обороны и делает ставку на контратаки. Холанн великолепно реализовал свои моменты — потому что он футболист исключительного уровня. Но в эпизоде с первым голом ему вообще не должны были позволить так легко уйти от опеки Габриэла.

Эрлинг Холанн забивает второй гол в ворота сборной Бразилии
Эрлинг Холанн забивает второй гол в ворота сборной Бразилии globallookpress.com

А второй мяч и вовсе сложно объяснить: не существует футбольной вселенной, в которой нападающий такого класса должен спокойно принимать мяч, делать два касания и наносить удар, не ощущая рядом ни одного защитника сборной Бразилии.

После матча Анчелотти изо всех сил старался не бросать своих игроков под автобус. Не стал он винить и самого себя — ни за изменение схемы (вариант с полузащитником Эдерсоном в расстановке 4-3-3 вполне мог помочь нейтрализовать контроль мяча со стороны Норвегии и укрепить проваливавшуюся центральную линию), ни за замены, особенно выходы Неймара и Эндрика, которые выглядели скорее красивым символическим жестом, чем продуманным тактическим решением.

В ближайшие дни станет понятно, разделяет ли бразильская общественность такой взгляд на произошедшее. Вместо поиска виноватых Анчелотти говорил о другом: о том, насколько полезным опытом стал этот чемпионат мира, как он гордится своими футболистами, как многообещающе выглядит молодое поколение и насколько важную роль еще способны сыграть опытные ветераны.

Именно поэтому его уже много лет считают одним из лучших в мире тренеров, умеющих находить общий язык с футболистами.

Есть и еще одна неприятная правда. Можно сколько угодно рассуждать о том, что без супергеройского плаща Нюланна, без убийственной реализации Холанна или при забитом пенальти Бразилия прошла бы дальше. Но факт остается фактом: эта команда не так уж хороша.

Неймар после поражения сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026
Неймар после поражения сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 globallookpress.com

Долгие годы Бразилия считалась воплощением футбольного таланта и глубины состава. Страна с населением более 213 миллионов человек, богатыми футбольными традициями и почти безграничной любовью к игре словно была обречена постоянно производить звезд мирового уровня. Но сегодня ситуация уже не выглядит столь однозначной.

Стоит выбыть из строя защитнику Уэсли — и справа в обороне появляется Данило, которому в следующем месяце исполнится 35 лет. Нет Рафиньи — его заменяет 19-летний Райан. Выпадает Лукас Пакета — и приходится перестраивать всю игровую схему, чтобы включить в стартовый состав Габриэла Мартинелли.

Первые замены Анчелотти также многое говорят о нынешнем состоянии команды. На поле вышел Эндрик — еще один подросток, забивший всего шесть голов в чемпионате за последние два сезона, а также 34-летний Неймар — легенда мирового футбола, карьеру которого в последние годы постоянно преследуют травмы. С февраля 2023 года он лишь 27 раз выходил в стартовом составе.

Того автоматического превосходства в уровне исполнителей, которое десятилетиями отделяло Бразилию от большинства соперников, больше не существует. Норвегия не участвовала в чемпионатах мира с 1998 года, однако восемь футболистов, вышедших на поле в воскресенье, в прошлом сезоне играли в Лиге чемпионов. У Бразилии таких игроков оказалось на одного меньше.

Анчелотти может с оптимизмом смотреть в будущее. Но дело не только в том, что нынешняя Бразилия отличается от своих великих предшественников. Она существует уже в совершенно другом футбольном мире — мире, где конкуренция стала гораздо жестче, а ожидание шестого чемпионского титула продолжает затягиваться.