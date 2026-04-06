ESPN рассказывает о скрытых героях — игроках с минимальным опытом в сборной, но с реальными шансами громко заявить о себе на ЧМ‑2026.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн… главные звезды мирового футбола вновь окажутся в центре внимания на чемпионате мира‑2026, где 48 сборных будут бороться за трофей.

Но помимо этих громких имен — кто из новичков на международной арене способен серьезно повлиять на то, кто поднимет кубок в июле?

Мы внимательно изучили возможные составы и выделили ряд игроков, которые, судя по всему, сыграют ключевую роль на турнире или смогут усилить игру, выходя со скамейки. При этом на их счету пока не более 10 матчей за национальную команду.

Стартовый состав

Эллиот Андерсон, центральный полузащитник

Англия — 7 матчей

Ключевая статистика: третий показатель в АПЛ по отборам и перехватам (90) в текущем сезоне.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Практически нет сомнений в том, кто станет партнером Деклана Райса в центре поля сборной Англии этим летом. Эллиот Андерсон провел два выдающихся сезона в «Ноттингем Форест» и без труда перенес эту форму на уровень национальной команды.

Несмотря на всего семь матчей за сборную, Эллиот уже выглядит опытным и надежным футболистом в середине поля. Его игра максимально сбалансирована: он энергичен, активен в обороне, а также уверенно справляется с большим объемом передач в системе позиционного контроля мяча.

Неудивительно, что Андерсона уже не раз связывали с возможными летними переходами в «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Лука Вушкович, центральный защитник

Хорватия — 4 матча

Ключевая статистика: 75,3% выигранных верховых единоборств в Бундеслиге.

«Вушкович — это что-то ненормальное». Так хорватские СМИ оценили игру 19‑летнего защитника, признанного лучшим игроком матча против Колумбии на прошлой неделе. Все чаще звучат предложения не просто включить Луку Вушковича в заявку на ЧМ, но и доверить ему место в основе.

Лука Вушкович globallookpress.com

С какими бы задачами он ни сталкивался, он справляется с ними блестяще. Выступая за «Гамбург» на правах аренды из «Тоттенхэма», Вушкович уже четыре раза становился «Лучшим молодым игроком месяца» в Бундеслиге — и в январе даже опередил Гарри Кейна в голосовании за «Игрока сезона на данный момент». В первых матчах за национальную команду он произвел не менее сильное впечатление.

Луис Суарес, нападающий

Колумбия — 10 матчей

Ключевая статистика: 24 гола в 25 матчах чемпионата за «Спортинг» в текущем сезоне.

В последний раз, когда сборная Колумбии играла на чемпионате мира (2018), ее линию атаки составляли Радамель Фалькао, Карлос Бакка и Луис Мурьель. Сегодня все трое уже давно завершили международную карьеру, и потому нападение «кофейщиков» на этот раз будет выглядеть совершенно иначе.

Луис Суарес globallookpress.com

В центре этой новой атаки, похоже, окажется Луис Суарес, который переживает настоящий прорыв в сезоне 2025/26. Именно его «Спортинг» выбрал в качестве замены Виктору Дьёкерешу, ушедшему в «Арсенал», и форвард полностью оправдывает ожидания: 24 гола в 25 матчах чемпионата говорят сами за себя.

За сборную он забил четыре мяча в десяти встречах и уже обошел Джона Дурана в иерархии нападающих.

Нико О’Райли, левый защитник

Англия — 3 матча

Ключевая статистика: больше всех выигранных единоборств в АПЛ среди игроков «Манчестер Сити» (132).

Нико О’Райли globallookpress.com

Какую бы тактическую схему ни выбрал главный тренер Томас Тухель, оборона сборной Англии этим летом будет выглядеть крайне неопытной.

И лучше всего это иллюстрирует ситуация с Нико О’Райли: игрок, у которого всего три матча за сборную, а на позиции левого защитника он выступает всего около года, рассматривается как один из главных кандидатов на роль на левом фланге.

О’Райли заметно прибавил под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», заслужил свой шанс и, судя по всему, опередит в борьбе за место в составе Тино Ливраменто (пять матчей за сборную) и Льюиса Холла (четыре).

Ротация

Дениз Ундав, нападающий

Германия — 7 матчей

Ключевая статистика: только форвард «Баварии» Гарри Кейн (31) забил больше в Бундеслиге, чем Ундав (18) за «Штутгарт».

Дениз Ундав — самый «чистый» центрфорвард и завершитель атак в системе главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана. В гонке бомбардиров он уступает лишь Гарри Кейну.

Дениз Ундав globallookpress.com

Скорее всего, этим летом он не проведет много матчей в стартовом составе — если вообще начнет хотя бы одну игру с первых минут. В иерархии он уступает Каю Хаверцу и Нику Вольтемаде. Однако его профиль идеально подходит для усиления игры по ходу встречи: Ундав способен стать тем самым «джокером», который переворачивает матч, выходя со скамейки.

Нико Пас, атакующий полузащитник

Аргентина — 8 матчей

Ключевая статистика: 16 результативных действий в Серии А в текущем сезоне.

Нико Пас globallookpress.com

Лионелю Месси — 38, и он уже не может проводить весь турнир без пауз. Кому‑то придется брать часть нагрузки — в старте или со скамейки. И сейчас главным кандидатом выглядит Нико Пас.

21-летний хавбек проводит выдающийся сезон в Серии А за «Комо», претендуя на звание игрока года. Это креативный, умный и изобретательный плеймейкер, который к тому же опасен при стандартных положениях.

Томаш Араужу, центральный защитник

Португалия — 3 матча

Ключевая статистика: всего шесть фолов в 20 матчах чемпионата Португалии.

Томаш Араужу переживает настоящий прорывной сезон в «Бенфике», где он вытеснил из основы бывшего вундеркинда Антониу Силву и закрепился в стартовом составе команды Жозе Моуринью. Если «орлы» не проиграют в оставшихся семи турах, они оформят впечатляющий сезон без поражений.

Томаш Араужу globallookpress.com

Такая форма не осталась незамеченной на уровне сборной: 23-летний защитник уже получил шанс и успел произвести хорошее впечатление. На фоне проблем с травмами у Рубена Диаша в 2026 году в Португалии все чаще говорят о том, что Араужу может быстро получить важную роль в обороне уже на турнире в Северной Америке.

Дин Хёйсен, центральный защитник

Испания — 7 матчей

Ключевая статистика: в среднем 11,38 передач в финальную треть за игру — третий показатель в Ла Лиге в этом сезоне.

Дин Хёйсен globallookpress.com

Основа игрового стиля сборной Испании — контроль мяча, поэтому наличие качественных пасующих защитников критически важно. Дин Хёйсен полностью соответствует этим требованиям: он уверенно разыгрывает мяч, продвигает его вперед передачами и даже способен подключаться к атакам за счет техничных проходов.

При этом конкуренция на его позиции крайне высока. Судя по всему, одно место в центре защиты уже закреплено за опытным Эмериком Ляпортом, а за вторую позицию Хёйсену предстоит бороться с Пау Кубарси из «Барселоны». Скорее всего, они будут делить игровое время — Испания рассчитывает пройти далеко, а матчей будет много.

Игор Тиаго и Жуан Педро, нападающие

Бразилия — 7 и 2 матча соответственно

Ключевая статистика: занимают второе и четвертое места в списке бомбардиров АПЛ — 19 и 14 голов соответственно.

Жуан Педро globallookpress.com

Карло Анчелотти известен своей любовью к гибким и атакующим схемам, поэтому Жуан Педро выглядит естественным выбором для этой версии сборной Бразилии.

Он заметно прибавил в реализации, но при этом отлично участвует в комбинационной игре, что делает его отличной альтернативой Матеусу Кунье на острие.

В то же время есть и Игор Тиаго, который забил свой первый гол за сборную во вторник — всего во втором матче. Это более габаритный, мощный и классический центрфорвард, и подобный профиль всегда востребован. То, как Анчелотти будет варьировать варианты на позиции «девятки», обещает стать одной из интриг турнира.

Юго Экитике, нападающий

Франция — 8 матчей

Ключевая статистика: 23 результативных действия во всех турнирах в дебютном сезоне за «Ливерпуль».

Атака сборной Франции традиционно изобилует талантами, и когда в составе есть мировые звезды вроде Килиана Мбаппе, а также победители Лиги чемпионов — Усман Дембеле и Дезире Дуэ — пробиться в состав крайне непросто.

Юго Экитике globallookpress.com

Вероятно, именно поэтому игрок уровня Юго Экитике пока получает ограниченное игровое время в сборной. Тем не менее, он находится в отличной форме и, судя по всему, должен попасть в заявку на турнир. А дальше — в условиях непредсказуемости чемпионата мира возможно все.

Сенсационные вызовы

Леннарт Карль, атакующий полузащитник

Германия — 2 матча

Ключевая статистика: 13 результативных действий в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

Леннарт Карль globallookpress.com

Впечатляющий сезон Леннарта Карля в «Баварии» стремительно вывел его на новый уровень — от клубного открытия до вызова в сборную и реального претендента на поездку на чемпионат мира. В это международное окно он дебютировал за сборную Германии и сразу произвел сильное впечатление.

Пауль Ваннер и Карни Чуквуэмека, центральные полузащитники

Австрия — по 2 матча

Ключевая статистика: Пауль Ваннер набрал 4 результативных действия в 14 матчах чемпионата за ПСВ; Карни Чуквуэмека забил в дебютной игре за сборную Австрии.

Пауль Ваннер и Карни Чуквуэмека globallookpress.com

Два многообещающих таланта — из «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд соответственно — сделали выбор в пользу сборной Австрии и получили свои первые вызовы в марте. Очевидно, что оба нацелены на попадание в заявку на летний турнир.

Райан, нападающий

Бразилия — 1 матч

Ключевая статистика: 0,4 результативного действия за игру — пятый показатель среди бразильцев в АПЛ.

Райан globallookpress.com

Для Райана 2026 год складывается стремительно и ярко. В январе он перебрался из «Васко да Гама» в АПЛ, подписав контракт с «Борнмутом», а теперь уже дебютировал за сборную Бразилии.

Он находится на границе основного состава команды Карло Анчелотти и вполне может зацепиться за место в заявке на чемпионат мира.

Макс Дауман, нападающий

Англия — без матчей за сборную

Ключевая статистика: самый молодой автор гола в истории АПЛ (16 лет и 73 дня).

Макс Дауман globallookpress.com

Томас Тухель не стал вызывать Макса Даумана в марте, несмотря на яркое выступление 16-летнего нападающего в победном матче «Арсенала» против «Эвертона» (2:0). Но тренер не исключил, что может взять молодого англичанина на чемпионат мира.

Такой сценарий вполне реален, если подросток продолжит получать игровое время в концовке сезона АПЛ. При этом Дауман еще не играл даже за молодежную сборную U21: у него девять матчей за U19 и недавний фантастический гол в ворота Португалии.

Сенни Меюлю, центральный полузащитник

Франция — без матчей за сборную

Ключевая статистика: 10 результативных действий в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

Сенни Меюлю globallookpress.com

Дидье Дешам известен своей осторожностью в кадровых решениях, поэтому Сенни Меюлю пока не дебютировал за сборную Франции — несмотря на гол в финале Лиги чемпионов и впечатляющий сезон в «ПСЖ». Тем не менее, он все еще может заслужить доверие опытного наставника и получить свой шанс.